Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN) - Самые популярные приложения
Программное обеспечение корпоративных социальных сетей (ESN) способствует восходящему общению и сотрудничеству внутри организаций, предоставляя сотрудникам цифровую платформу для социального взаимодействия, совместной работы и обмена информацией. Это способствует неформальному общению между коллегами. Подобно потребительским платформам социальных сетей, программное обеспечение ESN позволяет сотрудникам делиться обновлениями, фотографиями и сообщениями напрямую со своими коллегами. Организации могут использовать программное обеспечение ESN для повышения взаимодействия и сотрудничества между сотрудниками, особенно в гибридных или удаленных рабочих средах, гарантируя, что у них есть возможности для подключения, взаимодействия и общения независимо от их местоположения. Это может повысить моральный дух и общую удовлетворенность сотрудников. Хотя программное обеспечение ESN представляет собой тип платформы внутренних коммуникаций, оно отличается от программного обеспечения для общения сотрудников по своему назначению. Программное обеспечение для общения сотрудников предлагает комплексные решения для различных стилей общения (сверху вниз, снизу вверх, асинхронный, синхронный) и передачи важных сообщений в масштабах всей компании. Программное обеспечение ESN, напротив, ориентировано на неформальное, интерактивное и одноранговое сотрудничество, продвигая культуру обмена знаниями и командной работы. Оба типа программного обеспечения имеют решающее значение для улучшения внутренней коммуникации и формирования хорошо связанных и вовлеченных сотрудников.
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Workvivo
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LumApps
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MangoApps
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DSMN8
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Joincube
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