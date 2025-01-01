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Программное обеспечение корпоративного поиска упрощает систематический поиск хранимых данных, будь то внутренние данные внутри организации или внешние источники, такие как приложения и веб-сайты. Эти решения организуют и уточняют данные, предоставляя пользователям возможность безопасного доступа и поиска информации в различных источниках, таких как базы данных, документы, приложения, веб-сайты и интрасети. Это приносит пользу пользователям различных ролей и групп внутри организации, поскольку доступ к данным из нескольких баз данных и общих источников является неотъемлемой частью решения многочисленных задач в бизнес-среде. Кроме того, программное обеспечение корпоративного поиска может предлагать функции поиска как услуги, позволяя предприятиям безопасно предоставлять определенные источники данных и информации, такие как каталоги продуктов, видео и маркетинговый контент, внешним платформам, таким как мобильные приложения и веб-сайты.
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Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search — это помощник на базе ИИ, который помогает пользователям быстро находить информацию во всех приложениях Google.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Algolia
algolia.com
Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
Command E
getcommande.com
Command E — приложение для быстрого поиска информации на вашем компьютере и в облачном хранилище.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog упрощает работу, объединяя инструменты для совместной работы, улучшая связь между людьми и командами.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.
Site Search 360
sitesearch360.com
Site Search 360 – это решение для сайта, предлагающее настраиваемый поиск с поддержкой индексации страниц, продуктов и документов, улучшая пользовательский опыт.
Aiven
aiven.io
Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.
Glean
glean.com
Glean - это приложение, которое помогает сотрудникам находить необходимую информацию в компании, используя искусственный интеллект для быстрого и точного поиска.
Coveo
coveo.com
Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — поисковая система на базе ИИ, помогающая пользователям быстро находить точные ответы на вопросы и оптимизировать анализ данных в разных областях.
Findr
usefindr.com
Findr — это универсальный поисковый ассистент на базе ИИ, который помогает искать информацию одновременно во всех ваших приложениях.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch — это решение для быстрого и настраиваемого поиска на сайтах, поддерживающее интеграцию с различными платформами и обеспечивающее точные результаты поиска.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
Search.io
search.io
Search.io позволяет добавить поиск и обнаружение данных на сайты и приложения с использованием машинного обучения. Приложение поддерживает различные форматы данных.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch - платформа поиска на основе ИИ, объединяющая 100+ приложений для поиска информации и ответов из внутренних и внешних ресурсов.
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec — это поисковая система, позволяющая быстро добавлять результаты поиска на сайт с мощными опциями настройки и функциями автозавершения и голосового поиска.
nuclia
nuclia.com
Nuclia — это приложение для управления данными и поиска, предоставляющее доступ к информации из документов, текстов и видео с учетом конфиденциальности.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — это поисковый сервис, который предлагает API для мгновенного поиска текста в данных и документах, а также сервис для обработки сайтов в JSON.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide – это приложение для поиска и управления слайдами PowerPoint, позволяющее централизованно хранить и делиться контентом.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
Akooda
akooda.co
Akooda — это платформа анализа операций, использующая ИИ для оптимизации данных из различных бизнес-приложений и улучшения взаимодействия команд.
Outmind
outmind.ai
Outmind предоставляет быстрый доступ к документам и контактам, используя машинное обучение для оптимизации поиска информации и общения.
Cludo
cludo.com
Cludo упрощает поиск информации на веб-сайтах, предлагая регулировки поиска и инструменты аналитики для улучшения пользовательского опыта.
Raffle
raffle.ai
Raffle — приложение для поиска, которое помогает компаниям оптимизировать контент, анализировать поведение пользователей и улучшать коммуникацию.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch - это поисковая система для веб-сайтов и приложений, поддерживающая полнотекстовый и геопространственный поиск через API.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder - это интеллектуальный поисковый движок для электронной коммерции, который улучшает результаты поиска и видимость продуктов в реальном времени.
Unleash
getunleash.io
Unleash — это платформа управления флагами, позволяющая командам контролировать развертывание новых функций в приложениях.
Miso.ai
miso.ai
Miso.ai позволяет командам создавать масштабируемый поиск и взаимодействие с пользователями, обеспечивая полную анонимность без отслеживания данных.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch позволяет компаниям создавать эффективный поиск с использованием UI компонентов, интеграция с Elasticsearch и OpenSearch для оптимизации поискового опыта.
QBox
qbox.ai
QBox — это инструмент для тестирования приложений ИИ, который анализирует данные чата, улучшает точность и оптимизирует модель чат-бота.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks - это AI-платформа, помогающая компаниям эффективно находить и использовать информацию, интегрируясь с приложениями, такими как Slack.
Conversica
conversica.com
Conversica — это платформа, использующая разговорный ИИ для автоматизации маркетинга и продаж, обеспечивая персонализированное взаимодействие с клиентами.
Onna
onna.com
Onna - это платформа для управления неструктурированными данными, позволяющая унифицировать данные из разных источников, таких как Slack и Google Workspace.
Bonsai
bonsai.io
Bonsai обеспечивает надежную интеграцию и обслуживание Elasticsearch или OpenSearch, гарантируя безопасность данных и актуальность поиска.
Constructor
constructor.io
Constructor - платформа для улучшения поиска и рекомендаций продуктов в электронной коммерции, используя машинное обучение и анализ данных в реальном времени.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch - это платформа для персонализированного поиска и рекомендаций, использующая ИИ для улучшения взаимодействия пользователей и увеличения продаж в электронной торговле.
SearchStax
searchstax.com
SearchStax — облачная платформа для управления поисковыми системами Solr, обеспечивающая автоматизацию, масштабируемость и простую интеграцию с другими сервисами.
Collato
collato.com
Collato — это инструмент на базе ИИ для поиска и организации информации из различных источников, используемый командами продуктов.
Instaclustr
instaclustr.com
Instaclustr — управляемый сервис OpenSearch для поиска, анализа и логирования данных, предлагающий поддержку и автоматизацию для интеграции в рабочие процессы.
Loop54
loop54.com
Loop54 — платформа для персонализированного поиска и навигации по сайтам электронной коммерции на основе ИИ, повышающая конверсии и удовлетворенность клиентов.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io - платформа персонализации для электронной коммерции, предлагающая рекомендации по продуктам, сегментацию аудитории и автоматизацию маркетинга.
Vectara
vectara.com
Vectara - платформа для разговорного поиска и открытия знаний на базе LLM, позволяющая компаниям интегрировать семантический поиск и вопросы-ответы в свои приложения.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это платформа для поиска и обнаружения продуктов, улучшающая опыт электронной коммерции с помощью AI, аналитики и персонализированных инструментов.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Приложение Raptor Services предоставляет платформу для персонализации и управления данными клиентов, позволяя брендам анализировать поведение пользователей и делать рекомендации.
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