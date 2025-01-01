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Программное обеспечение корпоративного поиска
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Программное обеспечение корпоративного поиска - Самые популярные приложения

Программное обеспечение корпоративного поиска упрощает систематический поиск хранимых данных, будь то внутренние данные внутри организации или внешние источники, такие как приложения и веб-сайты. Эти решения организуют и уточняют данные, предоставляя пользователям возможность безопасного доступа и поиска информации в различных источниках, таких как базы данных, документы, приложения, веб-сайты и интрасети. Это приносит пользу пользователям различных ролей и групп внутри организации, поскольку доступ к данным из нескольких баз данных и общих источников является неотъемлемой частью решения многочисленных задач в бизнес-среде. Кроме того, программное обеспечение корпоративного поиска может предлагать функции поиска как услуги, позволяя предприятиям безопасно предоставлять определенные источники данных и информации, такие как каталоги продуктов, видео и маркетинговый контент, внешним платформам, таким как мобильные приложения и веб-сайты.

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Guru

Guru

getguru.com

Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Google Cloud Search — это помощник на базе ИИ, который помогает пользователям быстро находить информацию во всех приложениях Google.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.

Command E

Command E

getcommande.com

Command E — приложение для быстрого поиска информации на вашем компьютере и в облачном хранилище.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Qatalog упрощает работу, объединяя инструменты для совместной работы, улучшая связь между людьми и командами.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.

Site Search 360

Site Search 360

sitesearch360.com

Site Search 360 – это решение для сайта, предлагающее настраиваемый поиск с поддержкой индексации страниц, продуктов и документов, улучшая пользовательский опыт.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.

Glean

Glean

glean.com

Glean - это приложение, которое помогает сотрудникам находить необходимую информацию в компании, используя искусственный интеллект для быстрого и точного поиска.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia — поисковая система на базе ИИ, помогающая пользователям быстро находить точные ответы на вопросы и оптимизировать анализ данных в разных областях.

Findr

Findr

usefindr.com

Findr — это универсальный поисковый ассистент на базе ИИ, который помогает искать информацию одновременно во всех ваших приложениях.

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch — это решение для быстрого и настраиваемого поиска на сайтах, поддерживающее интеграцию с различными платформами и обеспечивающее точные результаты поиска.

Yext

Yext

yext.com

Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.

Search.io

Search.io

search.io

Search.io позволяет добавить поиск и обнаружение данных на сайты и приложения с использованием машинного обучения. Приложение поддерживает различные форматы данных.

GoSearch

GoSearch

gosearch.ai

GoSearch - платформа поиска на основе ИИ, объединяющая 100+ приложений для поиска информации и ответов из внутренних и внешних ресурсов.

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

Expertrec — это поисковая система, позволяющая быстро добавлять результаты поиска на сайт с мощными опциями настройки и функциями автозавершения и голосового поиска.

nuclia

nuclia

nuclia.com

Nuclia — это приложение для управления данными и поиска, предоставляющее доступ к информации из документов, текстов и видео с учетом конфиденциальности.

SeekStorm

SeekStorm

seekstorm.com

SeekStorm — это поисковый сервис, который предлагает API для мгновенного поиска текста в данных и документах, а также сервис для обработки сайтов в JSON.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.

TeamSlide

TeamSlide

teamsli.de

TeamSlide – это приложение для поиска и управления слайдами PowerPoint, позволяющее централизованно хранить и делиться контентом.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.

Akooda

Akooda

akooda.co

Akooda — это платформа анализа операций, использующая ИИ для оптимизации данных из различных бизнес-приложений и улучшения взаимодействия команд.

Outmind

Outmind

outmind.ai

Outmind предоставляет быстрый доступ к документам и контактам, используя машинное обучение для оптимизации поиска информации и общения.

Cludo

Cludo

cludo.com

Cludo упрощает поиск информации на веб-сайтах, предлагая регулировки поиска и инструменты аналитики для улучшения пользовательского опыта.

Raffle

Raffle

raffle.ai

Raffle — приложение для поиска, которое помогает компаниям оптимизировать контент, анализировать поведение пользователей и улучшать коммуникацию.

Meilisearch

Meilisearch

meilisearch.com

Meilisearch - это поисковая система для веб-сайтов и приложений, поддерживающая полнотекстовый и геопространственный поиск через API.

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder - это интеллектуальный поисковый движок для электронной коммерции, который улучшает результаты поиска и видимость продуктов в реальном времени.

Unleash

Unleash

getunleash.io

Unleash — это платформа управления флагами, позволяющая командам контролировать развертывание новых функций в приложениях.

Miso.ai

Miso.ai

miso.ai

Miso.ai позволяет командам создавать масштабируемый поиск и взаимодействие с пользователями, обеспечивая полную анонимность без отслеживания данных.

ReactiveSearch

ReactiveSearch

reactivesearch.io

ReactiveSearch позволяет компаниям создавать эффективный поиск с использованием UI компонентов, интеграция с Elasticsearch и OpenSearch для оптимизации поискового опыта.

QBox

QBox

qbox.ai

QBox — это инструмент для тестирования приложений ИИ, который анализирует данные чата, улучшает точность и оптимизирует модель чат-бота.

Dashworks

Dashworks

dashworks.ai

Dashworks - это AI-платформа, помогающая компаниям эффективно находить и использовать информацию, интегрируясь с приложениями, такими как Slack.

Conversica

Conversica

conversica.com

Conversica — это платформа, использующая разговорный ИИ для автоматизации маркетинга и продаж, обеспечивая персонализированное взаимодействие с клиентами.

Onna

Onna

onna.com

Onna - это платформа для управления неструктурированными данными, позволяющая унифицировать данные из разных источников, таких как Slack и Google Workspace.

Bonsai

Bonsai

bonsai.io

Bonsai обеспечивает надежную интеграцию и обслуживание Elasticsearch или OpenSearch, гарантируя безопасность данных и актуальность поиска.

Constructor

Constructor

constructor.io

Constructor - платформа для улучшения поиска и рекомендаций продуктов в электронной коммерции, используя машинное обучение и анализ данных в реальном времени.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch - это платформа для персонализированного поиска и рекомендаций, использующая ИИ для улучшения взаимодействия пользователей и увеличения продаж в электронной торговле.

SearchStax

SearchStax

searchstax.com

SearchStax — облачная платформа для управления поисковыми системами Solr, обеспечивающая автоматизацию, масштабируемость и простую интеграцию с другими сервисами.

Collato

Collato

collato.com

Collato — это инструмент на базе ИИ для поиска и организации информации из различных источников, используемый командами продуктов.

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Instaclustr — управляемый сервис OpenSearch для поиска, анализа и логирования данных, предлагающий поддержку и автоматизацию для интеграции в рабочие процессы.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54 — платформа для персонализированного поиска и навигации по сайтам электронной коммерции на основе ИИ, повышающая конверсии и удовлетворенность клиентов.

Clerk.io

Clerk.io

clerk.io

Clerk.io - платформа персонализации для электронной коммерции, предлагающая рекомендации по продуктам, сегментацию аудитории и автоматизацию маркетинга.

Vectara

Vectara

vectara.com

Vectara - платформа для разговорного поиска и открытия знаний на базе LLM, позволяющая компаниям интегрировать семантический поиск и вопросы-ответы в свои приложения.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box — это платформа для поиска и обнаружения продуктов, улучшающая опыт электронной коммерции с помощью AI, аналитики и персонализированных инструментов.

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Приложение Raptor Services предоставляет платформу для персонализации и управления данными клиентов, позволяя брендам анализировать поведение пользователей и делать рекомендации.

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