Vectara

vectara.com

Vectara — это платформа диалогового поиска и обнаружения знаний на базе LLM, которая позволяет компаниям вести интеллектуальный диалог по поводу своих собственных данных (вспомните ChatGPT, но только для ваших данных). В первую очередь, платформа предоставляет простой API и доступ к передовой технологии NLU (понимание естественного языка), имеющей лидирующую в отрасли актуальность. С помощью «Gounded Generation» от Vectara компании могут быстро, безопасно и недорого интегрировать лучший в своем классе семантический поиск и ответы на вопросы в свое приложение, базу знаний, сайт, чат-бот или службу поддержки. Такие функции, как «Мгновенное индексирование», «Нейронное перераспределение перекрестного внимания» и «Абстрактное обобщение», гарантируют, что самая последняя информация всегда доступна, и пользователю предоставляются только самые релевантные ответы. Кроме того, результаты суммируются на естественном языке с цитатами, что позволяет пользователям понять и поверить в правдивость ответов. Поскольку Vectara индексирует только ваши собственные бизнес-данные, риск галлюцинаций практически исключен, т. е. генерируемые ответы основаны на фактической истине — данные клиентов, которые передаются и хранятся в зашифрованном виде, никогда не используются для обучения моделей Vectara. Разработчики веб-сайтов и приложений могут бесплатно зарегистрироваться с большими ограничениями по объему данных, чтобы легко добавлять возможности семантического поиска в свои приложения. Мощная комплексная платформа Vectara самооптимизируется и легко используется с помощью простых API-интерфейсов, позволяя запустить бизнес всего за несколько минут и не требуя добавления каких-либо специализированных инженеров или инфраструктуры. Индексировать ваши данные одинаково просто благодаря поддержке всех стандартных типов документов и форматов данных, встречающихся на предприятии. Посетите Vectara.com для получения дополнительной информации.