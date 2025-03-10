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Программное обеспечение корпоративного поиска упрощает систематический поиск хранимых данных, будь то внутренние данные внутри организации или внешние источники, такие как приложения и веб-сайты. Эти решения организуют и уточняют данные, предоставляя пользователям возможность безопасного доступа и поиска информации в различных источниках, таких как базы данных, документы, приложения, веб-сайты и интрасети. Это приносит пользу пользователям различных ролей и групп внутри организации, поскольку доступ к данным из нескольких баз данных и общих источников является неотъемлемой частью решения многочисленных задач в бизнес-среде. Кроме того, программное обеспечение корпоративного поиска может предлагать функции поиска как услуги, позволяя предприятиям безопасно предоставлять определенные источники данных и информации, такие как каталоги продуктов, видео и маркетинговый контент, внешним платформам, таким как мобильные приложения и веб-сайты.
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Outmind
outmind.ai
Outmind дает вам мгновенный доступ к вашим документам, электронной почте, разговорам... чтобы вы выиграли время, качество и эффективность. С Outmind вы не воссоздаете существующие документы: вы можете начать с внутренних справочных элементов. Наши алгоритмы машинного обучения автоматически показывают наилучшие результаты для каждого запроса. Если вам нужно больше информации, чем предоставлено, Outmind также определяет наиболее важные внутренние контакты в соответствии с их вкладом. Это позволит вам избежать излишнего привлечения не тех людей.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services — ведущий на рынке поставщик платформ для персонализации и обработки данных клиентов. Наши решения позволяют брендам распознавать поведение пользователей по разным каналам, предлагать персонализированные рекомендации и активировать данные по всем каналам с нашей платформы данных клиентов. Сотни амбициозных брендов уже используют Raptor для повышения коэффициента конверсии, повышения эффективности рабочих процессов и улучшения пользовательского опыта. Для получения дополнительной информации посетите https://www.raptorservices.com/.
Raffle
raffle.ai
Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, в том числе поиск по веб-сайтам, поиск на рабочем месте и поиск в приложениях, позволяют компаниям легко организовывать и оптимизировать существующий контент. С помощью Raffle Search вы можете упростить процесс поиска и максимально эффективно использовать свои данные. Мы используем искусственный интеллект для улучшения понимания клиентов и сотрудников компаний посредством отслеживания взаимодействия и использования поведенческой аналитики для анализа данных, таких как актуальные вопросы, пробелы в знаниях и скорость решения, тем самым улучшая общение и поддержку.
QBox
qbox.ai
QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox анализирует и сравнивает данные обучения вашего чат-бота, визуализируя и понимая, где он работает, а где нет и почему (для выбранного вами поставщика НЛП). Он протестирует, поймет и исправит вашу модель чат-бота — и все это за считанные минуты. QBox помогает повысить точность вашего чат-бота, давая вам 100% уверенность в развертывании.
Akooda
akooda.co
Akooda — это платформа анализа операций, использующая ИИ для оптимизации данных из различных бизнес-приложений и улучшения взаимодействия команд.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о производительности вашей платформы и обеспечьте наилучшие результаты благодаря поиску, рекомендациям и листингу продуктов на базе искусственного интеллекта. Предоставьте вашим посетителям лучшие инструменты для максимально эффективного знакомства с вашими продуктами. Luigi's Box — это программное обеспечение, которое вам и вашим клиентам понравится использовать.
SearchStax
searchstax.com
Мощный поиск стал проще SearchStax — это самый простой и быстрый способ для маркетологов и разработчиков предоставить самый мощный, релевантный и надежный поиск. Мы предлагаем комплексные программные решения, начиная от управляемой размещенной инфраструктуры Solr на внутренней стороне и заканчивая расширенным и персонализированным поиском по сайту на внешней стороне. Управляемый поиск SearchStax — полностью управляемый сервис Solr в любом облаке. Управляемый поиск SearchStax — это полностью управляемое решение SaaS, которое автоматизирует, управляет и масштабирует инфраструктуру Solr в публичных или частных облаках: • Внедряйте быстрее с меньшим риском • Сосредоточьте ресурсы на создании лучшего поиска • Тратьте меньше времени на управление и поддержку Solr SearchStax Site Search — упростите поиск по сайту. SearchStax Site Search обеспечивает расширенный, современный и персонализированный поиск для вашего веб-сайта или специального приложения. Улучшите качество поиска, повысьте удовлетворенность клиентов и конверсию, а также сократите количество поисков без результатов. Обеспечьте исключительные возможности поиска по сайту: • Лучший в своем классе поиск для вашего веб-сайта • Полезная информация о поиске для менеджеров и руководителей • Инструменты самообслуживания для команды маркетинга • Быстрая реализация для разработчиков Наша штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с распределенной команда, расположенная по всему миру.
Site Search 360
sitesearch360.com
Site Search 360 – это решение для сайта, предлагающее настраиваемый поиск с поддержкой индексации страниц, продуктов и документов, улучшая пользовательский опыт.
Cludo
cludo.com
Cludo упрощает поиск информации на веб-сайтах, предлагая регулировки поиска и инструменты аналитики для улучшения пользовательского опыта.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — это платформа персонализированного поиска и рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает успех бизнеса любого размера во всех отраслях. Наша цель — предоставить брендам инновационные инструменты для обеспечения точного и релевантного поиска, позволяющего пользователям находить результаты, соответствующие их потребностям, в контексте, независимо от устройства, платформы или языка. После более чем 800 внедрений Hawksearch используется для обеспечения привлекательного и персонализированного поиска с помощью наших инновационных функций, которые позволяют маркетологам, мерчендайзерам и разработчикам достигать своих целей. Передовые методы машинного обучения и автоматизации Hawksearch позволяют выполнять весь реактивный и ежедневный мониторинг, позволяя вашей команде сосредоточиться на решении общей картины. Наш анализатор конверсий создан для того, чтобы понимать ключевые слова вашего клиента и преобразовывать их во фразы, содержащиеся в ваших данных. Благодаря встроенным семействам и библиотекам метрик вам больше не нужно иметь сотни синонимов для работы с единицами измерения и другими метриками.
ExpertRec
expertrec.com
Пользовательская поисковая система Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Это также отличная замена поиску по сайту Google. Особенности: 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное правописание Доступная система пользовательского поиска Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Особенности- 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное написание. 3. Пользовательский сканер. 4. Индексация страниц входа. 5. Голосовой поиск. 6. Редактор пользовательского интерфейса поиска. 3. Пользовательский сканер. 4. Индексация страниц входа. 5. Голосовой поиск. 6. Редактор пользовательского интерфейса поиска.
Constructor
constructor.io
Платформа обнаружения продуктов, которая обеспечивает привлекательные моменты обнаружения продуктов на каждом канале на протяжении всего пути покупателя — от поиска и просмотра до рекомендаций и управляемых продаж. Основанное на новейшей технологии поиска AI/ML, Constructor's Native Commerce Core учится на каждом взаимодействии с клиентом, оптимизируется с учетом ваших приоритетных показателей электронной коммерции и предоставляет командам мерчандайзинга средства контроля и аналитики для достижения беспрецедентных бизнес-результатов. Секретный соус? В то время как другие решения начинаются с механизмов сопоставления ключевых слов с открытым исходным кодом и дополнительного искусственного интеллекта, мы являемся единственным решением для обнаружения продуктов с собственным собственным ядром, специально созданным для электронной коммерции. Передовые алгоритмы, преобразователи и большие языковые модели Constructor работают вместе, обеспечивая в режиме реального времени персонализированный опыт, который декодирует сложные шаблоны и понимает намерения пользователя. Вот почему мы никогда не пропускали A/B-тестирование, когда дело доходит до определения таких важных бизнес-показателей, как доход, коэффициент конверсии и размер прибыли. Успехи наших клиентов говорят сами за себя: Grove Collaborative добилась увеличения рентабельности инвестиций в 20,07 раза, а Bonobos увеличила доход от поиска на 9 % по сравнению с устаревшими инструментами. Но не верьте нам на слово. Заставьте нас доказать ваш успех еще до подписания контракта. Протестируйте Конструктор на своих сайтах или в приложениях с помощью нашего графика проверки — 4-недельной оценки возможностей получения дохода с использованием вашего реального каталога и реального трафика. Бесплатно.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — поисковая система на базе ИИ, помогающая пользователям быстро находить точные ответы на вопросы и оптимизировать анализ данных в разных областях.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их поисковым запросам. Решение для веб-сайтов, позволяющее улучшить качество поиска и повысить конверсию. Компания намерена переопределить то, как клиенты перемещаются по веб-сайтам клиентов, с помощью поиска как услуги, который не оставляет камня на камне. Повышайте релевантность в разных средах с помощью индивидуального поиска.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io позволяет компаниям создавать лучшие возможности поиска приложений с помощью ведущих в отрасли компонентов пользовательского интерфейса, плоскости управления для развертывания изменений в реальном времени и предоставляет полезную аналитику для поиска. Он работает «из коробки» с Elasticsearch и OpenSearch.
Findr
usefindr.com
Findr — это универсальный поисковый ассистент на базе ИИ, который помогает искать информацию одновременно во всех ваших приложениях.
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide – это приложение для поиска и управления слайдами PowerPoint, позволяющее централизованно хранить и делиться контентом.
Loop54
loop54.com
Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции Loop54s основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации требуются месяцы сбора данных, Loop54 использует небольшие наборы данных для выполнения работы тысяч правил. Позволяет автоматически и быстро персонализировать пользовательский опыт. Поиск по сайту Превратите окно поиска в полезного помощника по продажам – без навязчивого зависания. - Предиктивная персонализация - Автозаполнение - Изучение новых слов - Проверка орфографии - Автоматическое ранжирование и сортировка - Поиск по контенту - Динамическое фасетирование - Похожие результаты Наш поиск увеличивает AOV и коэффициент конверсии в среднем на 30%. Некоторые клиенты, с которыми мы работаем, — это Not On The High Street, Webhallen, Office Depot и другие.
Miso.ai
miso.ai
Miso демократизирует сверхвозможности машинного обучения таких платформ, как Google и Amazon, поэтому любая команда может быстро создать масштабируемый и унифицированный поиск, обнаружение и взаимодействие для всего своего пользовательского пути. И в отличие от традиционных решений, Miso может персонализировать 100% анонимно — без отслеживания пользователей или сбора данных.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — это корпоративная поисковая платформа с генеративным искусственным интеллектом от создателей GoLinks. GoSearch объединяет более 100 личных и корпоративных приложений, чтобы предоставить единый унифицированный интерфейс для поиска, основанный на генеративном искусственном интеллекте для получения информации, обобщенной из нескольких источников. Независимо от того, является ли запрос «как сбросить мой пароль» или «дорожная карта q4», GoSearch работает как Google, обнаруживая ресурсы на основе релевантности: внутренние документы, люди, задачи, разговоры в чате и многое другое. Генеративный ИИ обобщает соответствующий контекст и информацию, содержащуюся в личных и корпоративных ресурсах, чтобы дать исчерпывающий ответ, включая нужных людей и места в вашей организации, где вы можете получить дополнительные знания. Встроенный диалоговый помощник GoSearch, GoAI, преобразует ваш поиск в интерактивный чат, который поддерживает последующие действия и возвращает результаты как из подключенных приложений вашей организации, так и из внешних знаний из ChatGPT. Оптимизируйте общение и выведите управление знаниями на новый уровень эффективности с помощью GoSearch. Узнайте больше на сайте www.gosearch.ai и получите собственную демо-версию на сайте www.gosearch.ai/sales.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch - это поисковая система для веб-сайтов и приложений, поддерживающая полнотекстовый и геопространственный поиск через API.
Vectara
vectara.com
Vectara — это платформа диалогового поиска и обнаружения знаний на базе LLM, которая позволяет компаниям вести интеллектуальный диалог по поводу своих собственных данных (вспомните ChatGPT, но только для ваших данных). В первую очередь, платформа предоставляет простой API и доступ к передовой технологии NLU (понимание естественного языка), имеющей лидирующую в отрасли актуальность. С помощью «Gounded Generation» от Vectara компании могут быстро, безопасно и недорого интегрировать лучший в своем классе семантический поиск и ответы на вопросы в свое приложение, базу знаний, сайт, чат-бот или службу поддержки. Такие функции, как «Мгновенное индексирование», «Нейронное перераспределение перекрестного внимания» и «Абстрактное обобщение», гарантируют, что самая последняя информация всегда доступна, и пользователю предоставляются только самые релевантные ответы. Кроме того, результаты суммируются на естественном языке с цитатами, что позволяет пользователям понять и поверить в правдивость ответов. Поскольку Vectara индексирует только ваши собственные бизнес-данные, риск галлюцинаций практически исключен, т. е. генерируемые ответы основаны на фактической истине — данные клиентов, которые передаются и хранятся в зашифрованном виде, никогда не используются для обучения моделей Vectara. Разработчики веб-сайтов и приложений могут бесплатно зарегистрироваться с большими ограничениями по объему данных, чтобы легко добавлять возможности семантического поиска в свои приложения. Мощная комплексная платформа Vectara самооптимизируется и легко используется с помощью простых API-интерфейсов, позволяя запустить бизнес всего за несколько минут и не требуя добавления каких-либо специализированных инженеров или инфраструктуры. Индексировать ваши данные одинаково просто благодаря поддержке всех стандартных типов документов и форматов данных, встречающихся на предприятии. Посетите Vectara.com для получения дополнительной информации.
Bonsai
bonsai.io
Bonsai поддерживает постоянный поиск благодаря экспертному развертыванию, постоянному обслуживанию и максимальной безопасности данных для Elasticsearch или OpenSearch.
Instaclustr
instaclustr.com
Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет осуществлять прием, регистрацию, поиск, агрегирование, просмотр и анализ данных. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как ведение журналов и поиск приложений. Instaclustr Managed OpenSearch — это решение со 100% открытым исходным кодом. Это означает, что вы получите преимущества инноваций сообщества и выбора поставщика, а также нашу простую в использовании автоматизированную платформу и экспертную поддержку. Включите наше решение Managed OpenSearch в свои текущие рабочие процессы за считанные минуты и высвободите ценные ресурсы, чтобы сосредоточиться на остальной части стека приложений.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — это поиск как услуга. Наш поисковый API предлагает полнотекстовый, мгновенный поиск ваших данных и документов в масштабе Интернета в режиме реального времени. SeekStorm — это краулер как услуга. Высокопроизводительный и целенаправленный сканер превращает любой веб-сайт в документы JSON со структурированными данными. В 20 раз быстрее и в 200 раз больше полезной нагрузки по сравнению с Lucene. В 30 раз больше запросов и документов на каждый потраченный доллар, чем у других SaaS.
Search.io
search.io
Search.io позволяет добавить поиск и обнаружение данных на сайты и приложения с использованием машинного обучения. Приложение поддерживает различные форматы данных.
Algolia
algolia.com
Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
Command E
getcommande.com
Command E — приложение для быстрого поиска информации на вашем компьютере и в облачном хранилище.
Coveo
coveo.com
Coveo — облачная платформа, улучшающая цифровые взаимодействия с помощью поиска, аналитики и ИИ для персонализированной информации и рекомендаций.
Glean
glean.com
Glean - это приложение, которое помогает сотрудникам находить необходимую информацию в компании, используя искусственный интеллект для быстрого и точного поиска.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search — это помощник на базе ИИ, который помогает пользователям быстро находить информацию во всех приложениях Google.
Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
Happeo
happeo.com
Happeo — интранет-платформа для управления знаниями и внутренними коммуникациями в компаниях, с инструментами для совместной работы и интеграций.
Onna
onna.com
Onna позволяет предприятиям быстро получить выгоду для бизнеса от своих неструктурированных данных. Платформа управления данными Onna обеспечивает централизованный рабочий процесс, охватывающий все современные приложения на рабочем месте, такие как Slack, Google Workspace, Microsoft 365 и другие, создавая единый набор полезных данных. Подключая и объединяя разрозненные источники данных, юридические и ИТ-команды улучшают ключевые сценарии использования, такие как обнаружение электронных данных, внутренние расследования и управление информацией. Имея команды в Северной Америке и Европе, Онна поддерживает некоторые ведущие мировые компании, включая Dropbox, Electronic Arts, Lyft, Carvana и NewsCorp.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog упрощает работу, объединяя инструменты для совместной работы, улучшая связь между людьми и командами.
Aiven
aiven.io
Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
Collato
collato.com
Collato — это поисковая система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для объединения и систематизации разрозненной информации из различных источников, используемых продуктовыми командами. С Collato пользователи могут найти ответы на свои вопросы, связанные с продуктом, без усилий и в режиме реального времени. Инструмент предлагает визуальную карту, к которой пользователи могут подключить свои инструменты, такие как Confluence, Jira, Figma или Google Drive, чтобы устранить разрозненность информации и найти все в одном месте. Интеллектуальный алгоритм Collato позволяет искать контекстно-зависимые ссылки, файлы и дизайны с помощью простого ввода вопроса. Вместо просмотра бесконечных документов инструмент генерирует мгновенные, небольшие и автоматические сводки соответствующей информации из различных источников, которые пользователи могут эффективно просматривать. Collato разработан с учетом простого процесса настройки и масштабирования. Пользователи могут подключить отдельный документ или целый инструмент и пригласить членов команды присоединиться с помощью простой ссылки. Collato также предлагает безопасную платформу, хранящую данные на сертифицированных серверах данных, расположенных в Германии и соответствующих требованиям GDPR. Этот инструмент можно использовать бесплатно, и он предлагает заинтересованным сторонам доступ к визуальному и адаптированному контенту, необходимому для их проектов.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — это универсальная платформа для персонализации электронной коммерции, которая повышает производительность и прибыльность вашего интернет-магазина, экономя ваше время и способствуя росту вашего бизнеса. Используя передовой в отрасли искусственный интеллект для обеспечения гиперрелевантности на протяжении всего пути к клиенту, мы автоматизируем более высокие коэффициенты конверсии, размеры корзин и стоимость заказов. В Clerk мы стремимся предоставить нашим клиентам все инструменты, необходимые для максимально эффективного использования нашей платформы персонализации электронной коммерции. Мы помогаем нашим клиентам увеличивать продажи с помощью динамических рекомендаций по продуктам, персонализированных электронных писем, эффективного поиска по сайту и сегментации аудитории: и все это с помощью нашего решения без файлов cookie. Мы здесь, чтобы дать нашим клиентам по всему миру возможность предоставлять своим пользователям персонализированный опыт покупок. На нашем сайте можно найти подробную информацию о наших товарах и услугах, включая регулярные обновления продукции. Мы понимаем, насколько важно информировать вас о последних изменениях и функциях продукта, чтобы вы всегда могли оставаться в курсе. Чтобы лучше понять доступные решения и то, какую пользу они могут принести вашей организации, мы также приводим пользовательские примеры различных продуктов. Наши тематические исследования показывают, как другие компании увеличили свои продажи с помощью технологии Clerk на основе искусственного интеллекта. В дополнение к нашим ресурсам мы предоставляем специальную помощь через наш веб-сайт, предоставляя вам быстрый доступ к нашей группе профессиональных технических экспертов. Наша команда стремится предоставить вам лучшие советы и помощь, чтобы вы могли максимально эффективно использовать нашу платформу. Мы уверены, что наши решения по настройке на основе искусственного интеллекта помогут вам в достижении ваших профессиональных целей, поэтому позвольте нам помочь вам развивать ваш бизнес и достигать ваших бизнес-целей.
nuclia
nuclia.com
Nuclia — это приложение для управления данными и поиска, предоставляющее доступ к информации из документов, текстов и видео с учетом конфиденциальности.
Unleash
getunleash.io
Unleash — это платформа управления флагами, позволяющая командам контролировать развертывание новых функций в приложениях.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense – платформа для рыночной разведки, предоставляющая доступ к данным для улучшения бизнес-решений и ускорения исследовательских процессов.
Conversica
conversica.com
Conversica создает крупнейшую в мире дополненную рабочую силу с использованием диалогового искусственного интеллекта. Мы делаем каждое общение личным. Conversica — ведущий поставщик диалогового искусственного интеллекта, помогающий компаниям привлекать, приобретать и увеличивать доходы на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Наши омниканальные ИИ-помощники участвуют в двустороннем диалоге, подобном человеческому, в режиме реального времени или во время покупателей, чтобы повысить производительность, производительность и, в конечном итоге, расширить возможности получения дохода. Благодаря встроенным передовым практикам, проверенным более чем десятилетним опытом и 1 миллиардом взаимодействий, ИИ-помощники Conversica помогают командам по маркетингу, продажам и работе с клиентами работать более разумно, чтобы оправдать ожидания клиентов. Расширьте возможности своих отделов по доходам с помощью настоящего, сложного искусственного интеллекта на основе обработки естественного языка (NLP), возможностей глубокого обучения и автоматизации бизнес-процессов. Наши ИИ-помощники имеют точность 98 %, что точнее человека. Лидеры доходов не могут позволить себе довольствоваться статус-кво. Помощники с искусственным интеллектом делают невозможное возможным, затрагивая каждого потенциального клиента в масштабе, ускоряя возможности и повышая производительность команды без увеличения численности персонала. Достигните следующего уровня роста, удовлетворяя ожидания клиентов в отношении оперативных, постоянных и персонализированных коммуникаций в больших масштабах.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder - это интеллектуальный поисковый движок для электронной коммерции, который улучшает результаты поиска и видимость продуктов в реальном времени.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch — это решение для быстрого и настраиваемого поиска на сайтах, поддерживающее интеграцию с различными платформами и обеспечивающее точные результаты поиска.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит документы, сообщения, задачи и многое другое. В дополнение к веб-интерфейсу Dash AI также имеет надежную интеграцию со Slack. Его можно добавить в каналы Slack компании, где он сможет автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы. В настоящее время Dashworks интегрируется с более чем 20 приложениями в технологическом стеке компании.
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