Программное обеспечение корпоративного поиска - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение корпоративного поиска упрощает систематический поиск хранимых данных, будь то внутренние данные внутри организации или внешние источники, такие как приложения и веб-сайты. Эти решения организуют и уточняют данные, предоставляя пользователям возможность безопасного доступа и поиска информации в различных источниках, таких как базы данных, документы, приложения, веб-сайты и интрасети. Это приносит пользу пользователям различных ролей и групп внутри организации, поскольку доступ к данным из нескольких баз данных и общих источников является неотъемлемой частью решения многочисленных задач в бизнес-среде. Кроме того, программное обеспечение корпоративного поиска может предлагать функции поиска как услуги, позволяя предприятиям безопасно предоставлять определенные источники данных и информации, такие как каталоги продуктов, видео и маркетинговый контент, внешним платформам, таким как мобильные приложения и веб-сайты.
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Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search — это помощник на базе искусственного интеллекта, который помогает пользователям быстро находить нужную информацию, когда она им нужна, во всех связанных приложениях Google, включая Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts и других.
Guru
getguru.com
Гуру - это платформа для управления знаниями, позволяющая искать информацию и сотрудничать в реальном времени в знакомых инструментах.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io позволяет компаниям создавать лучшие возможности поиска приложений с помощью ведущих в отрасли компонентов пользовательского интерфейса, плоскости управления для развертывания изменений в реальном времени и предоставляет полезную аналитику для поиска. Он работает «из коробки» с Elasticsearch и OpenSearch.
Raffle
raffle.ai
Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, в том числе поиск по веб-сайтам, поиск на рабочем месте и поиск в приложениях, позволяют компаниям легко организовывать и оптимизировать существующий контент. С помощью Raffle Search вы можете упростить процесс поиска и максимально эффективно использовать свои данные. Мы используем искусственный интеллект для улучшения понимания клиентов и сотрудников компаний посредством отслеживания взаимодействия и использования поведенческой аналитики для анализа данных, таких как актуальные вопросы, пробелы в знаниях и скорость решения, тем самым улучшая общение и поддержку.
QBox
qbox.ai
QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox анализирует и сравнивает данные обучения вашего чат-бота, визуализируя и понимая, где он работает, а где нет и почему (для выбранного вами поставщика НЛП). Он протестирует, поймет и исправит вашу модель чат-бота — и все это за считанные минуты. QBox помогает повысить точность вашего чат-бота, давая вам 100% уверенность в развертывании.
Akooda
akooda.co
Akoada — это новаторская платформа оперативной аналитики, которая предоставляет компаниям полное понимание их внутреннего цифрового присутствия. Механизм Akoada, основанный на искусственном интеллекте, анализирует основные элементы бизнеса, включая процессы, людей, клиентов и ресурсы, чтобы предоставить информацию, отвечающую на важные бизнес-вопросы. Эта платформа позволяет командам беспрепятственно подключаться и сотрудничать, оптимизируя операции и обеспечивая более быстрое принятие решений. Akooda интегрируется с существующими инструментами SaaS, устраняя необходимость ручного ввода данных и гарантируя, что все бизнес-подразделения и дисциплины могут эффективно взаимодействовать. Платформа уделяет приоритетное внимание безопасности и конфиденциальности, предоставляя необходимые инструменты для повышения производительности при сохранении защиты данных. С помощью Akoada пользователи могут быстро получить доступ к информации по всему цифровому следу своей компании, включая каналы связи, приложения для управления проектами, системы HRIS и платформы CRM. Оповещения в режиме реального времени информируют пользователей об аномалиях и потенциальных проблемах, позволяя им активно решать проблемы. Настраиваемые информационные панели, показатели, события и цели обеспечивают глубокое понимание ключевых областей бизнеса, таких как отток клиентов и ценообразование. Akooda создана для того, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно, предоставляя тщательно подобранное представление важной информации, персонализированное для каждого пользователя. Платформа легко интегрируется с существующими рабочими процессами и предлагает плагины для популярных инструментов, таких как Slack, обеспечивая плавный переход для команд. Отзывы довольных клиентов подчеркивают эффективность Akoda в повышении операционной эффективности, возможностей принятия решений и распределения ресурсов. Открывая скрытые возможности и предоставляя полезную информацию, Aooda дает компаниям возможность процветать в быстро меняющейся среде, основанной на данных. В целом, Aooda совершает революцию в операционном интеллекте, предоставляя компаниям инструменты, необходимые для глубокого понимания их внутренних процессов и развития бизнеса. успех.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о производительности вашей платформы и обеспечьте наилучшие результаты благодаря поиску, рекомендациям и листингу продуктов на базе искусственного интеллекта. Предоставьте вашим посетителям лучшие инструменты для максимально эффективного знакомства с вашими продуктами. Luigi's Box — это программное обеспечение, которое вам и вашим клиентам понравится использовать.
SearchStax
searchstax.com
Мощный поиск стал проще SearchStax — это самый простой и быстрый способ для маркетологов и разработчиков предоставить самый мощный, релевантный и надежный поиск. Мы предлагаем комплексные программные решения, начиная от управляемой размещенной инфраструктуры Solr на внутренней стороне и заканчивая расширенным и персонализированным поиском по сайту на внешней стороне. Управляемый поиск SearchStax — полностью управляемый сервис Solr в любом облаке. Управляемый поиск SearchStax — это полностью управляемое решение SaaS, которое автоматизирует, управляет и масштабирует инфраструктуру Solr в публичных или частных облаках: • Внедряйте быстрее с меньшим риском • Сосредоточьте ресурсы на создании лучшего поиска • Тратьте меньше времени на управление и поддержку Solr SearchStax Site Search — упростите поиск по сайту. SearchStax Site Search обеспечивает расширенный, современный и персонализированный поиск для вашего веб-сайта или специального приложения. Улучшите качество поиска, повысьте удовлетворенность клиентов и конверсию, а также сократите количество поисков без результатов. Обеспечьте исключительные возможности поиска по сайту: • Лучший в своем классе поиск для вашего веб-сайта • Полезная информация о поиске для менеджеров и руководителей • Инструменты самообслуживания для команды маркетинга • Быстрая реализация для разработчиков Наша штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с распределенной команда, расположенная по всему миру.
Site Search 360
sitesearch360.com
Умный, быстрый, легко настраиваемый поиск для вашего сайта. - Индексируйте страницы вашего сайта, продукты, видео YouTube, часто задаваемые вопросы и документы (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Используйте наш мощный сканер, предоставьте карту сайта, загрузите фид, используйте наш API или объедините все методы одновременно для успешной индексации вашего контента. - Получите интеллектуальные результаты. Мы используем семантическое рассуждение для улучшения нашего движка. Это означает, что если ваши посетители, любящие собак, будут искать «щенок» или «собака», они все равно найдут страницы, посвященные собакам. Добавляйте неограниченное количество собственных синонимов. - Устрой по-своему. Выполняйте поиск по доменам или даже разным платформам. Скрывайте ненужные страницы, группируйте результаты в настраиваемые категории для упрощения навигации, добавляйте фильтры и параметры сортировки. - Наслаждайтесь невероятно быстрыми поисковыми предложениями и результатами. Никто не любит ждать. Наш поиск предоставляет мгновенные подсказки автозаполнения, помогающие искателям получить наилучшие результаты. - Получите глубокую аналитику. Хотите знать, что ищут, на какие результаты нажимают и как часто? Наша аналитика подскажет вам именно это, чтобы вы могли быть в курсе тенденций и потребностей, а также настраивать поиск для своих посетителей и покупателей, чтобы помочь вам повысить конверсию продаж. - Сделайте это самостоятельно. Стиль окна поиска полностью настраивается с помощью нашего конструктора поиска, который можно щелкнуть и просмотреть, или пользовательского CSS. Никаких знаний в области кодирования не требуется. Сопоставьте его с внешним видом вашего сайта. - Возьмите под контроль свой поиск. Вы сами решаете, какой контент показывать. Закрепляйте выбранные страницы вверху, добавляйте собственные результаты, перенаправляйте или переписывайте запросы, а также показывайте структурированные данные — именно то, что нужно видеть вашим пользователям. - Интегрируйтесь плавно и легко. От прочтения этого предложения до запуска нового поиска на вашем сайте может пройти менее 5 минут. Все, что вам нужно, это один блок JavaScript! - Не уверены в кодировании? У нас есть плагины для WordPress, Lightspeed, Cloudflare, Magento, Shopware, Duda, Oxid, Weebly — и этот список продолжает расти. Платформа вашего сайта еще не охвачена? У нас есть лучшая в своем классе поддержка, которая поможет вам во время внедрения.
Cludo
cludo.com
Cludo облегчает поиск как для вас, так и для ваших конечных пользователей. Разработанный для упрощения жизни веб -команд и маркетинга с помощью автоматизации и значимых данных, он объединяет мощную аналитику, понимание и инструменты для оптимизации того, как вы понимаете и общаетесь со своей цифровой аудиторией. Cludo оптимизирует способ, которым организации и их клиенты связывают и используют информацию. Его простая в использовании платформу поиска сайта дает вам возможность легко настраивать и получить глубокие представления от функций поиска вашего веб-сайта. Ищете ли вы повышенную актуальность или лучшую аналитику, Cludo предлагает лучший способ поиска. Штаб -квартира в Копенгагене, где офисы в Миннеаполисе и Лондоне, интеллектуальный поиск и понимание продукта SaaS Cludo совместим с любым веб -сайтом и CMS, и поддерживается исключительной приверженностью счастью для клиентов.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — это платформа персонализированного поиска и рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает успех бизнеса любого размера во всех отраслях. Наша цель — предоставить брендам инновационные инструменты для обеспечения точного и релевантного поиска, позволяющего пользователям находить результаты, соответствующие их потребностям, в контексте, независимо от устройства, платформы или языка. После более чем 800 внедрений Hawksearch используется для обеспечения привлекательного и персонализированного поиска с помощью наших инновационных функций, которые позволяют маркетологам, мерчендайзерам и разработчикам достигать своих целей. Передовые методы машинного обучения и автоматизации Hawksearch позволяют выполнять весь реактивный и ежедневный мониторинг, позволяя вашей команде сосредоточиться на решении общей картины. Наш анализатор конверсий создан для того, чтобы понимать ключевые слова вашего клиента и преобразовывать их во фразы, содержащиеся в ваших данных. Благодаря встроенным семействам и библиотекам метрик вам больше не нужно иметь сотни синонимов для работы с единицами измерения и другими метриками.
ExpertRec
expertrec.com
Пользовательская поисковая система Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Это также отличная замена поиску по сайту Google. Особенности: 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное правописание Доступная система пользовательского поиска Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Особенности- 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное написание. 3. Пользовательский сканер. 4. Индексация страниц входа. 5. Голосовой поиск. 6. Редактор пользовательского интерфейса поиска. 3. Пользовательский сканер. 4. Индексация страниц входа. 5. Голосовой поиск. 6. Редактор пользовательского интерфейса поиска.
Constructor
constructor.io
Платформа обнаружения продуктов, которая обеспечивает привлекательные моменты обнаружения продуктов на каждом канале на протяжении всего пути покупателя — от поиска и просмотра до рекомендаций и управляемых продаж. Основанное на новейшей технологии поиска AI/ML, Constructor's Native Commerce Core учится на каждом взаимодействии с клиентом, оптимизируется с учетом ваших приоритетных показателей электронной коммерции и предоставляет командам мерчандайзинга средства контроля и аналитики для достижения беспрецедентных бизнес-результатов. Секретный соус? В то время как другие решения начинаются с механизмов сопоставления ключевых слов с открытым исходным кодом и дополнительного искусственного интеллекта, мы являемся единственным решением для обнаружения продуктов с собственным собственным ядром, специально созданным для электронной коммерции. Передовые алгоритмы, преобразователи и большие языковые модели Constructor работают вместе, обеспечивая в режиме реального времени персонализированный опыт, который декодирует сложные шаблоны и понимает намерения пользователя. Вот почему мы никогда не пропускали A/B-тестирование, когда дело доходит до определения таких важных бизнес-показателей, как доход, коэффициент конверсии и размер прибыли. Успехи наших клиентов говорят сами за себя: Grove Collaborative добилась увеличения рентабельности инвестиций в 20,07 раза, а Bonobos увеличила доход от поиска на 9 % по сравнению с устаревшими инструментами. Но не верьте нам на слово. Заставьте нас доказать ваш успех еще до подписания контракта. Протестируйте Конструктор на своих сайтах или в приложениях с помощью нашего графика проверки — 4-недельной оценки возможностей получения дохода с использованием вашего реального каталога и реального трафика. Бесплатно.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — это поисковая система на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям быстро и эффективно находить точные ответы на свои вопросы. Оно позволяет пользователям проводить широкие исследования рынка, целевое извлечение информации и многое другое с помощью ИИ-аналитика, который понимает потребности пользователя. Нейронный поиск Хеббиа использует передовые технологии искусственного интеллекта для получения ответов, которые люди могут упустить из виду, что позволяет быстрее и надежнее получать результаты исследований. Hebbia была основана в августе 2020 года и с тех пор привлекла два раунда финансирования и наняла разнообразную команду талантливых людей со всего мира. Хеббия также предлагает открытые вакансии для страстных и любознательных людей, которые хотят изменить ситуацию. Компания стремится предоставить пользователям наилучшие возможности поиска и стремится заново изобрести методы своей работы.
Outmind
outmind.ai
Outmind дает вам мгновенный доступ к вашим документам, электронной почте, разговорам... чтобы вы выиграли время, качество и эффективность. С Outmind вы не воссоздаете существующие документы: вы можете начать с внутренних справочных элементов. Наши алгоритмы машинного обучения автоматически показывают наилучшие результаты для каждого запроса. Если вам нужно больше информации, чем предоставлено, Outmind также определяет наиболее важные внутренние контакты в соответствии с их вкладом. Это позволит вам избежать излишнего привлечения не тех людей.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их поисковым запросам. Решение для веб-сайтов, позволяющее улучшить качество поиска и повысить конверсию. Компания намерена переопределить то, как клиенты перемещаются по веб-сайтам клиентов, с помощью поиска как услуги, который не оставляет камня на камне. Повышайте релевантность в разных средах с помощью индивидуального поиска.
Findr
usefindr.com
Универсальный поиск для всех ваших приложений. Findr — это помощник по поиску на базе искусственного интеллекта, который помогает вам выполнять поиск по всем вашим приложениям одновременно. С Findr вы сможете: 1. Сократить время, затрачиваемое на поиск информации. 2. Перестаньте запрашивать ссылки и документы — улучшите сотрудничество и производительность команды. 3. Собирайте ссылки по теме из единого представления с помощью централизованного поиска данных.
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide — это решение для поиска слайдов и библиотеки с надстройкой PowerPoint. Получите доступ ко всем своим слайдам, изображениям и видео, не выходя из PowerPoint. TeamSlide проверяет ваши презентации на предмет контроля версий и сообщает вам, когда есть устаревшие слайды. Легко подключайте TeamSlide к SharePoint, Box, OneDrive, Google Drive или любой другой системе управления контентом. Максимизируйте ценность своего контента и создавайте более качественные презентации с помощью возможностей библиотеки слайдов TeamSlide.
Loop54
loop54.com
Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции Loop54s основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации требуются месяцы сбора данных, Loop54 использует небольшие наборы данных для выполнения работы тысяч правил. Позволяет автоматически и быстро персонализировать пользовательский опыт. Поиск по сайту Превратите окно поиска в полезного помощника по продажам – без навязчивого зависания. - Предиктивная персонализация - Автозаполнение - Изучение новых слов - Проверка орфографии - Автоматическое ранжирование и сортировка - Поиск по контенту - Динамическое фасетирование - Похожие результаты Наш поиск увеличивает AOV и коэффициент конверсии в среднем на 30%. Некоторые клиенты, с которыми мы работаем, — это Not On The High Street, Webhallen, Office Depot и другие.
Miso.ai
miso.ai
Miso демократизирует сверхвозможности машинного обучения таких платформ, как Google и Amazon, поэтому любая команда может быстро создать масштабируемый и унифицированный поиск, обнаружение и взаимодействие для всего своего пользовательского пути. И в отличие от традиционных решений, Miso может персонализировать 100% анонимно — без отслеживания пользователей или сбора данных.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — это корпоративная поисковая платформа с генеративным искусственным интеллектом от создателей GoLinks. GoSearch объединяет более 100 личных и корпоративных приложений, чтобы предоставить единый унифицированный интерфейс для поиска, основанный на генеративном искусственном интеллекте для получения информации, обобщенной из нескольких источников. Независимо от того, является ли запрос «как сбросить мой пароль» или «дорожная карта q4», GoSearch работает как Google, обнаруживая ресурсы на основе релевантности: внутренние документы, люди, задачи, разговоры в чате и многое другое. Генеративный ИИ обобщает соответствующий контекст и информацию, содержащуюся в личных и корпоративных ресурсах, чтобы дать исчерпывающий ответ, включая нужных людей и места в вашей организации, где вы можете получить дополнительные знания. Встроенный диалоговый помощник GoSearch, GoAI, преобразует ваш поиск в интерактивный чат, который поддерживает последующие действия и возвращает результаты как из подключенных приложений вашей организации, так и из внешних знаний из ChatGPT. Оптимизируйте общение и выведите управление знаниями на новый уровень эффективности с помощью GoSearch. Узнайте больше на сайте www.gosearch.ai и получите собственную демо-версию на сайте www.gosearch.ai/sales.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch дает разработчикам и бизнес-командам возможность создавать наиболее интуитивный поиск, который увеличивает конверсию на основе поиска.
Vectara
vectara.com
Vectara — это платформа диалогового поиска и обнаружения знаний на базе LLM, которая позволяет компаниям вести интеллектуальный диалог по поводу своих собственных данных (вспомните ChatGPT, но только для ваших данных). В первую очередь, платформа предоставляет простой API и доступ к передовой технологии NLU (понимание естественного языка), имеющей лидирующую в отрасли актуальность. С помощью «Gounded Generation» от Vectara компании могут быстро, безопасно и недорого интегрировать лучший в своем классе семантический поиск и ответы на вопросы в свое приложение, базу знаний, сайт, чат-бот или службу поддержки. Такие функции, как «Мгновенное индексирование», «Нейронное перераспределение перекрестного внимания» и «Абстрактное обобщение», гарантируют, что самая последняя информация всегда доступна, и пользователю предоставляются только самые релевантные ответы. Кроме того, результаты суммируются на естественном языке с цитатами, что позволяет пользователям понять и поверить в правдивость ответов. Поскольку Vectara индексирует только ваши собственные бизнес-данные, риск галлюцинаций практически исключен, т. е. генерируемые ответы основаны на фактической истине — данные клиентов, которые передаются и хранятся в зашифрованном виде, никогда не используются для обучения моделей Vectara. Разработчики веб-сайтов и приложений могут бесплатно зарегистрироваться с большими ограничениями по объему данных, чтобы легко добавлять возможности семантического поиска в свои приложения. Мощная комплексная платформа Vectara самооптимизируется и легко используется с помощью простых API-интерфейсов, позволяя запустить бизнес всего за несколько минут и не требуя добавления каких-либо специализированных инженеров или инфраструктуры. Индексировать ваши данные одинаково просто благодаря поддержке всех стандартных типов документов и форматов данных, встречающихся на предприятии. Посетите Vectara.com для получения дополнительной информации.
Bonsai
bonsai.io
Bonsai поддерживает постоянный поиск благодаря экспертному развертыванию, постоянному обслуживанию и максимальной безопасности данных для Elasticsearch или OpenSearch.
Instaclustr
instaclustr.com
Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет осуществлять прием, регистрацию, поиск, агрегирование, просмотр и анализ данных. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как ведение журналов и поиск приложений. Instaclustr Managed OpenSearch — это решение со 100% открытым исходным кодом. Это означает, что вы получите преимущества инноваций сообщества и выбора поставщика, а также нашу простую в использовании автоматизированную платформу и экспертную поддержку. Включите наше решение Managed OpenSearch в свои текущие рабочие процессы за считанные минуты и высвободите ценные ресурсы, чтобы сосредоточиться на остальной части стека приложений.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — это поиск как услуга. Наш поисковый API предлагает полнотекстовый, мгновенный поиск ваших данных и документов в масштабе Интернета в режиме реального времени. SeekStorm — это краулер как услуга. Высокопроизводительный и целенаправленный сканер превращает любой веб-сайт в документы JSON со структурированными данными. В 20 раз быстрее и в 200 раз больше полезной нагрузки по сравнению с Lucene. В 30 раз больше запросов и документов на каждый потраченный доллар, чем у других SaaS.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — это ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодействовать с клиентами в любой точке цифрового мира. Технология искусственного интеллекта и машинного обучения Yext обеспечивает знания, лежащие в основе каждого взаимодействия с клиентами, автоматизирует рабочие процессы в масштабе и предоставляет действенную межканальную информацию, которая позволяет принимать решения на основе данных. От SEO и веб-сайтов до социальных сетей и управления репутацией, Yext позволяет брендам превратить свое цифровое присутствие в отличительную черту.
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественного языка и сопоставление ключевых слов в одном API. Algolia обрабатывает 1,75 триллиона поисковых запросов в год или более 30 миллиардов в неделю, позволяя более чем 17 000 клиентам в более чем 150 странах создавать молниеносно быстрый и релевантный поиск и возможности для своих пользователей в приложениях и/или онлайн-посетителей (используя любой веб-сайт, мобильное или голосовое устройство) — мгновенно и в большом масштабе отображая желаемый контент. Чтобы узнать больше, посетите www.algolia.com.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
Command E
getcommande.com
Ваш поиск всего. Команда E думает так же быстро, как и вы. Встречайте новейший и самый быстрый способ доступа абсолютно ко всему на вашем компьютере и в облаке.
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevance Cloud™ использует технологии поиска, аналитики и машинного обучения для объединения разрозненного контента и данных и автоматизации доставки актуальной персонализированной информации. Coveo предоставляет решения для электронной коммерции, обслуживания клиентов и повышения квалификации персонала. Компания признана лидером в магическом квадранте Gartner для систем аналитики, лидером в рейтинге The Forrester Wave™: когнитивный поиск и сильным игроком в рейтинге The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Glean
glean.com
Glean дает вам возможность найти нужную вам информацию. Наша динамичная технология на базе искусственного интеллекта осуществляет поиск по всей территории вашей компании и в глубине вашего контента, чтобы быстро находить знания, которые нужны вашим сотрудникам, когда они им нужны. Glean беспрепятственно обеспечивает релевантные и высоко персонализированные результаты, понимая контекст, язык, поведение и отношения сотрудников, уникальные для вашей организации. Более того, наш поиск безопасно и надежно охватывает всю сферу деятельности вашей компании и требует минимальных затрат на интеграцию. Благодаря молниеносной реализации, он прост в использовании и готов к работе прямо из коробки. Благодаря подключению к приложениям, которые сотрудники уже знают и любят, адаптация становится проще простого. Прошли времена бесконечного поиска ответов с помощью различных программных приложений — вместо этого собирайте их.
Happeo
happeo.com
Happeo-это интранет следующего поколения, которая помогает командам управлять знаниями и внутренними коммуникациями в одном объединенном месте. Предлагая строитель страниц на основе шаблонов, а также интеграции и универсальный поиск по всем инструментам компании, Happeo прост в использовании и масштабировании для компаний любого размера. Вот почему лидеры рынка, такие как Doctolib, Gant и Marqeta, полагаются на Happeo, чтобы держать свои команды информированными, выровненными и продуктивными. С показателями усыновления 3x средний показатель в отрасли, Happsters выполняют миссию, чтобы помочь организациям расти необычайными способами.
Onna
onna.com
Onna позволяет предприятиям быстро получить выгоду для бизнеса от своих неструктурированных данных. Платформа управления данными Onna обеспечивает централизованный рабочий процесс, охватывающий все современные приложения на рабочем месте, такие как Slack, Google Workspace, Microsoft 365 и другие, создавая единый набор полезных данных. Подключая и объединяя разрозненные источники данных, юридические и ИТ-команды улучшают ключевые сценарии использования, такие как обнаружение электронных данных, внутренние расследования и управление информацией. Имея команды в Северной Америке и Европе, Онна поддерживает некоторые ведущие мировые компании, включая Dropbox, Electronic Arts, Lyft, Carvana и NewsCorp.
OpenText
opentext.com
Corporation Opentext Corporation (также письменная информация) - это канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления информацией Enterprise (EIM). Opentext, со штаб -квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей компанией по программному обеспечению в Канаде на 2014 год и признается в качестве одного из лучших работников 2016 г., а также программные приложения для Professional Compormences для MediaCorp Canada Incopentext. фирмы. OpenText нацелен на свои продукты на решение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн -опытом. В Opentext работает более 14 000 человек по всему миру и является общедоступной компанией, перечисленной на NASDAQ (OTEX) и фондовой бирже Toronto (OTEX).
Qatalog
qatalog.com
Qatalog избавит вас от хаоса в работе. Больше никаких постоянных звонков, тривиальных встреч и поиска последних документов. Наш рабочий центр объединяет современные инструменты совместной работы — вики, управление проектами, командный чат и многое другое — и позволяет использовать их совместно друг с другом. Он одинаково объединяет людей и команды, поэтому они могут быть синхронизированы, даже когда находятся в разных местах. Это новый способ работы.
Search.io
search.io
Добавьте поиск и обнаружение на основе машинного обучения на свой веб-сайт, интернет-магазин или приложение за считанные минуты. Полноценная бесплатная 14-дневная пробная версия.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services — ведущий на рынке поставщик платформ для персонализации и обработки данных клиентов. Наши решения позволяют брендам распознавать поведение пользователей по разным каналам, предлагать персонализированные рекомендации и активировать данные по всем каналам с нашей платформы данных клиентов. Сотни амбициозных брендов уже используют Raptor для повышения коэффициента конверсии, повышения эффективности рабочих процессов и улучшения пользовательского опыта. Для получения дополнительной информации посетите https://www.raptorservices.com/.
Collato
collato.com
Collato — это поисковая система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для объединения и систематизации разрозненной информации из различных источников, используемых продуктовыми командами. С Collato пользователи могут найти ответы на свои вопросы, связанные с продуктом, без усилий и в режиме реального времени. Инструмент предлагает визуальную карту, к которой пользователи могут подключить свои инструменты, такие как Confluence, Jira, Figma или Google Drive, чтобы устранить разрозненность информации и найти все в одном месте. Интеллектуальный алгоритм Collato позволяет искать контекстно-зависимые ссылки, файлы и дизайны с помощью простого ввода вопроса. Вместо просмотра бесконечных документов инструмент генерирует мгновенные, небольшие и автоматические сводки соответствующей информации из различных источников, которые пользователи могут эффективно просматривать. Collato разработан с учетом простого процесса настройки и масштабирования. Пользователи могут подключить отдельный документ или целый инструмент и пригласить членов команды присоединиться с помощью простой ссылки. Collato также предлагает безопасную платформу, хранящую данные на сертифицированных серверах данных, расположенных в Германии и соответствующих требованиям GDPR. Этот инструмент можно использовать бесплатно, и он предлагает заинтересованным сторонам доступ к визуальному и адаптированному контенту, необходимому для их проектов.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — это универсальная платформа для персонализации электронной коммерции, которая повышает производительность и прибыльность вашего интернет-магазина, экономя ваше время и способствуя росту вашего бизнеса. Используя передовой в отрасли искусственный интеллект для обеспечения гиперрелевантности на протяжении всего пути к клиенту, мы автоматизируем более высокие коэффициенты конверсии, размеры корзин и стоимость заказов. В Clerk мы стремимся предоставить нашим клиентам все инструменты, необходимые для максимально эффективного использования нашей платформы персонализации электронной коммерции. Мы помогаем нашим клиентам увеличивать продажи с помощью динамических рекомендаций по продуктам, персонализированных электронных писем, эффективного поиска по сайту и сегментации аудитории: и все это с помощью нашего решения без файлов cookie. Мы здесь, чтобы дать нашим клиентам по всему миру возможность предоставлять своим пользователям персонализированный опыт покупок. На нашем сайте можно найти подробную информацию о наших товарах и услугах, включая регулярные обновления продукции. Мы понимаем, насколько важно информировать вас о последних изменениях и функциях продукта, чтобы вы всегда могли оставаться в курсе. Чтобы лучше понять доступные решения и то, какую пользу они могут принести вашей организации, мы также приводим пользовательские примеры различных продуктов. Наши тематические исследования показывают, как другие компании увеличили свои продажи с помощью технологии Clerk на основе искусственного интеллекта. В дополнение к нашим ресурсам мы предоставляем специальную помощь через наш веб-сайт, предоставляя вам быстрый доступ к нашей группе профессиональных технических экспертов. Наша команда стремится предоставить вам лучшие советы и помощь, чтобы вы могли максимально эффективно использовать нашу платформу. Мы уверены, что наши решения по настройке на основе искусственного интеллекта помогут вам в достижении ваших профессиональных целей, поэтому позвольте нам помочь вам развивать ваш бизнес и достигать ваших бизнес-целей.
nuclia
nuclia.com
Встройте поиск AI и генерирующие ответы в свой продукт. Nuclia API позволяет вам получать 100% готовый поиск с помощью искусственного интеллекта и генерирующие ответы на основе документов, текстов и видео, сохраняя при этом конфиденциальность ваших данных и избегая галлюцинаций.
Unleash
getunleash.io
Друзья не позволяют друзьям создавать собственную систему пометок функций. Управление функциями Unleash создано с учетом потребностей крупных предприятий, поэтому вам не придется создавать его самостоятельно. У нас открытый исходный код, конфиденциальность, безопасность и готовность к самым сложным настройкам «из коробки».
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — это то, как самые опытные компании в мире устраняют неопределенность при принятии решений. Благодаря анализу рынка и поиску, основанным на проверенном искусственном интеллекте, AlphaSense быстро предоставляет актуальную информацию из заслуживающей доверия вселенной общедоступного и частного контента, включая исследования акций, отчеты компаний, стенограммы событий, звонки экспертов, новости, отраслевые журналы и собственный исследовательский контент клиентов. В компании AlphaSense со штаб-квартирой в Нью-Йорке работает более 1000 человек в офисах в США, Великобритании, Финляндии, Индии и Сингапуре.
Conversica
conversica.com
Conversica создает крупнейшую в мире дополненную рабочую силу с использованием диалогового искусственного интеллекта. Мы делаем каждое общение личным. Conversica — ведущий поставщик диалогового искусственного интеллекта, помогающий компаниям привлекать, приобретать и увеличивать доходы на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Наши омниканальные ИИ-помощники участвуют в двустороннем диалоге, подобном человеческому, в режиме реального времени или во время покупателей, чтобы повысить производительность, производительность и, в конечном итоге, расширить возможности получения дохода. Благодаря встроенным передовым практикам, проверенным более чем десятилетним опытом и 1 миллиардом взаимодействий, ИИ-помощники Conversica помогают командам по маркетингу, продажам и работе с клиентами работать более разумно, чтобы оправдать ожидания клиентов. Расширьте возможности своих отделов по доходам с помощью настоящего, сложного искусственного интеллекта на основе обработки естественного языка (NLP), возможностей глубокого обучения и автоматизации бизнес-процессов. Наши ИИ-помощники имеют точность 98 %, что точнее человека. Лидеры доходов не могут позволить себе довольствоваться статус-кво. Помощники с искусственным интеллектом делают невозможное возможным, затрагивая каждого потенциального клиента в масштабе, ускоряя возможности и повышая производительность команды без увеличения численности персонала. Достигните следующего уровня роста, удовлетворяя ожидания клиентов в отношении оперативных, постоянных и персонализированных коммуникаций в больших масштабах.
Doofinder
doofinder.com
15% клиентов уходят, не найдя того, что им нужно. Doofinder поможет вам это исправить. Doofinder — это интеллектуальная поисковая система по сайтам для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая улучшает результаты поиска и видимость продуктов. Наше приложение предоставляет персонализированные результаты поиска на основе индивидуальных предпочтений в режиме реального времени менее чем за 25 миллисекунд без увеличения скорости загрузки. - Предоставьте своим клиентам возможность находить именно то, что они ищут, с помощью передовой технологии поиска Doofinder, снижая показатели отказов и увеличивая шансы на продажу. - Получите более глубокое понимание поведения и потребностей ваших клиентов, анализируя результаты поиска. - Преобразуйте свой опыт поиска в электронной коммерции с помощью точных результатов, даже если поиск беспорядочен. - Принимайте обоснованные решения и предугадывайте потребительский спрос и новые тенденции с помощью нашего мощного анализа результатов поиска. +20 % конверсий, просто улучшив поиск. Это так просто. Более 10 000 довольных клиентов не могут ошибаться. Наше решение просто в использовании, поскольку его можно быстро и легко интегрировать с любым решением для Интернета или электронной коммерции, а также с сайтами, созданными по индивидуальному заказу, что дает вам необходимую гибкость. Программирование не требуется, легко установить и начать использовать.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch обеспечивает молниеносный, простой и настраиваемый персонализированный поиск по любому веб-сайту, магазину электронной коммерции или веб-приложению. Используйте Crawler или API индексирования, чтобы индексировать контент и поддерживать его в актуальном состоянии. Используйте полную услугу внедрения, чтобы сэкономить время своих разработчиков и в полной мере воспользоваться преимуществами поискового опыта AddSearch. AddSearch — это проверенное лучшее в своем классе решение для поиска по сайту, имеющее почти 2000 клиентов по всему миру, в сфере средств массовой информации, телекоммуникаций, государственного управления, образования, электронной коммерции и многих других. Благодаря быстрому выходу на рынок, расширению возможностей функций и аналитики на основе искусственного интеллекта AddSearch предлагает все необходимое для достижения бизнес-результатов с помощью поиска. Функции AddSearch включают в себя: - Автозаполнение - Интеллектуальное ранжирование результатов - Включение/исключение контента - Расширенная поисковая аналитика с хранением в течение 1 года - Фильтры и фасеты - Персонализация поиска - Пользовательский единый вход - Журналы аудита - Механизм рекомендаций - Автоматические предложения синонимов - Организационное управление пользователями - Работает с любой CMS - Внедрение с помощью сканера или API - SLA до 99,999% - Быстрое время выполнения работ
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит документы, сообщения, задачи и многое другое. В дополнение к веб-интерфейсу Dash AI также имеет надежную интеграцию со Slack. Его можно добавить в каналы Slack компании, где он сможет автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы. В настоящее время Dashworks интегрируется с более чем 20 приложениями в технологическом стеке компании.
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 и Grafana. Все услуги Aiven оплачиваются почасово, исходя из фактического использования, без каких-либо скрытых комиссий. Начните 30-дневную пробную версию сегодня!
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