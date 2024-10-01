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Программное обеспечение корпоративного поиска - Самые популярные приложения - Колумбия
Программное обеспечение корпоративного поиска упрощает систематический поиск хранимых данных, будь то внутренние данные внутри организации или внешние источники, такие как приложения и веб-сайты. Эти решения организуют и уточняют данные, предоставляя пользователям возможность безопасного доступа и поиска информации в различных источниках, таких как базы данных, документы, приложения, веб-сайты и интрасети. Это приносит пользу пользователям различных ролей и групп внутри организации, поскольку доступ к данным из нескольких баз данных и общих источников является неотъемлемой частью решения многочисленных задач в бизнес-среде. Кроме того, программное обеспечение корпоративного поиска может предлагать функции поиска как услуги, позволяя предприятиям безопасно предоставлять определенные источники данных и информации, такие как каталоги продуктов, видео и маркетинговый контент, внешним платформам, таким как мобильные приложения и веб-сайты.
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OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Command E
getcommande.com
Ваш поиск всего. Команда E думает так же быстро, как и вы. Встречайте новейший и самый быстрый способ доступа абсолютно ко всему на вашем компьютере и в облаке.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять п...
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search — это помощник на базе искусственного интеллекта, который помогает пользователям быстро находить нужную информацию, когда она им нужна, во всех связанных приложениях Google, включая Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts и других.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog избавит вас от хаоса в работе. Больше никаких постоянных звонков, тривиальных встреч и поиска последних документов. Наш рабочий центр объединяет современные инструменты совместной работы — вики, управление проектами, командный чат и многое другое — и позволяет использовать их совместно друг ...
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и о...
Glean
glean.com
Glean дает вам возможность найти нужную вам информацию. Наша динамичная технология на базе искусственного интеллекта осуществляет поиск по всей территории вашей компании и в глубине вашего контента, чтобы быстро находить знания, которые нужны вашим сотрудникам, когда они им нужны. Glean беспрепятств...
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...
nuclia
nuclia.com
Встройте поиск AI и генерирующие ответы в свой продукт. Nuclia API позволяет вам получать 100% готовый поиск с помощью искусственного интеллекта и генерирующие ответы на основе документов, текстов и видео, сохраняя при этом конфиденциальность ваших данных и избегая галлюцинаций.
Aiven
aiven.io
Выступая в качестве центрального узла для всех потребностей баз данных, Aiven предлагает услуги реляционных и нереляционных баз данных, а также пакет визуализации и брокер сообщений с высокой пропускной способностью. Наше предложение услуг включает Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодейс...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — это то, как самые опытные компании в мире устраняют неопределенность при принятии решений. Благодаря анализу рынка и поиску, основанным на проверенном искусственном интеллекте, AlphaSense быстро предоставляет актуальную информацию из заслуживающей доверия вселенной общедоступного и част...
Search.io
search.io
Добавьте поиск и обнаружение на основе машинного обучения на свой веб-сайт, интернет-магазин или приложение за считанные минуты. Полноценная бесплатная 14-дневная пробная версия.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — это поисковая система на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям быстро и эффективно находить точные ответы на свои вопросы. Оно позволяет пользователям проводить широкие исследования рынка, целевое извлечение информации и многое другое с помощью ИИ-аналитика, который...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный поиск по веб-сайту без дополнительных затрат времени и средств. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их...
Findr
usefindr.com
Универсальный поиск для всех ваших приложений. Findr — это помощник по поиску на базе искусственного интеллекта, который помогает вам выполнять поиск по всем вашим приложениям одновременно. С Findr вы сможете: 1. Сократить время, затрачиваемое на поиск информации. 2. Перестаньте запрашивать ссылки и...
Site Search 360
sitesearch360.com
Умный, быстрый, легко настраиваемый поиск для вашего сайта. - Индексируйте страницы вашего сайта, продукты, видео YouTube, часто задаваемые вопросы и документы (PDF, DOC, XLS, PPT). - - Используйте наш мощный сканер, предоставьте карту сайта, загрузите фид, используйте наш API или объедините все мет...
ExpertRec
expertrec.com
Пользовательская поисковая система Expertrec позволяет быстро добавлять на ваш веб-сайт сверхбыстрые результаты поиска. Он также предлагает мощные возможности настройки одним нажатием кнопки. Это также отличная замена поиску по сайту Google. Особенности: 1. Сверхбыстрое автозаполнение. 2. Правильное...
Akooda
akooda.co
Akoada — это революционная платформа оперативной аналитики, которая предоставляет компаниям полное понимание их внутреннего цифрового следа. Механизм Akoada, основанный на искусственном интеллекте, анализирует основные элементы бизнеса, включая процессы, людей, клиентов и ресурсы, чтобы предоставить...
Cludo
cludo.com
Cludo — это интеллектуальный инструмент поиска, предназначенный для упрощения жизни веб-команд и маркетинговых команд за счет автоматизации и содержательных данных. Мы упрощаем поиск как для вас, так и для ваших конечных пользователей. Cludo оптимизирует способы взаимодействия организаций и их клиен...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, которое позволяет брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Disco...
AddSearch
addsearch.com
AddSearch обеспечивает молниеносный, простой и настраиваемый персонализированный поиск по любому веб-сайту, магазину электронной коммерции или веб-приложению. Используйте Crawler или API индексирования, чтобы индексировать контент и поддерживать его в актуальном состоянии. Используйте полную услугу ...
Raffle
raffle.ai
Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, в том ...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — это платформа искусственного интеллекта для повышения производительности, которая помогает компаниям сделать свою информацию доступной и полезной для каждого сотрудника. Его помощник по знаниям Dash AI мгновенно отвечает на рабочие вопросы, генерирует соответствующий контент, находит док...
Doofinder
doofinder.com
15% клиентов уходят, не найдя того, что им нужно. Doofinder поможет вам это исправить. Doofinder — это интеллектуальная поисковая система по сайтам для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая улучшает результаты поиска и видимость продуктов. Наше приложение предоставляет пер...
Conversica
conversica.com
Conversica создает крупнейшую в мире дополненную рабочую силу с использованием диалогового искусственного интеллекта. Мы делаем каждое общение личным. Conversica — ведущий поставщик диалогового искусственного интеллекта, помогающий компаниям привлекать, приобретать и увеличивать доходы на протяжении...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io позволяет компаниям создавать лучшие возможности поиска приложений с помощью ведущих в отрасли компонентов пользовательского интерфейса, плоскости управления для развертывания изменений в реальном времени и предоставляет полезную аналитику для поиска. Он работает «из коробки» с Ela...
Outmind
outmind.ai
Outmind дает вам мгновенный доступ к вашим документам, электронной почте, разговорам... чтобы вы выиграли время, качество и эффективность. С Outmind вы не воссоздаете существующие документы: вы можете начать с внутренних справочных элементов. Наши алгоритмы машинного обучения автоматически показываю...
Unleash
getunleash.io
Друзья не позволяют друзьям создавать собственную систему пометок функций. Управление функциями Unleash создано с учетом потребностей крупных предприятий, поэтому вам не придется создавать его самостоятельно. У нас открытый исходный код, конфиденциальность, безопасность и готовность к самым сложным...
Onna
onna.com
Onna позволяет предприятиям быстро получить выгоду для бизнеса от неструктурированных данных. Платформа управления данными Onna обеспечивает централизованный рабочий процесс, охватывающий все современные приложения на рабочем месте, такие как Slack, Google Workspace, Microsoft 365 и другие, создавая...
Instaclustr
instaclustr.com
Полностью размещенная и управляемая служба для OpenSearch OpenSearch — это мощный пакет поиска и аналитики, который позволяет осуществлять прием, регистрацию, поиск, агрегирование, просмотр и анализ данных. Эти возможности обеспечивают широкий спектр ценных вариантов использования, таких как ведение...
Bonsai
bonsai.io
Bonsai поддерживает постоянный поиск благодаря экспертному развертыванию, постоянному обслуживанию и максимальной безопасности данных для Elasticsearch или OpenSearch.
Miso.ai
miso.ai
Miso демократизирует сверхвозможности машинного обучения таких платформ, как Google и Amazon, поэтому любая команда может быстро создать масштабируемый и унифицированный поиск, обнаружение и взаимодействие для всего своего пользовательского пути. И в отличие от традиционных решений, Miso может персо...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide — это решение для поиска слайдов и библиотеки с надстройкой PowerPoint. Получите доступ ко всем своим слайдам, изображениям и видео, не выходя из PowerPoint. TeamSlide проверяет ваши презентации на предмет контроля версий и сообщает вам, когда есть устаревшие слайды. Легко подключайте Team...
Constructor
constructor.io
Платформа обнаружения продуктов, которая обеспечивает привлекательные моменты обнаружения продуктов на каждом канале на протяжении всего пути покупателя — от поиска и просмотра до рекомендаций и управляемых продаж. Основанное на новейшей технологии поиска AI/ML, Constructor's Native Commerce Core уч...
QBox
qbox.ai
QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox ана...
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm — это поиск как услуга. Наш поисковый API предлагает полнотекстовый, мгновенный поиск ваших данных и документов в масштабе Интернета в режиме реального времени. SeekStorm — это краулер как услуга. Высокопроизводительный и целенаправленный сканер превращает любой веб-сайт в документы JSON с...
Vectara
vectara.com
Vectara — это платформа диалогового поиска и обнаружения знаний на базе LLM, которая позволяет компаниям вести интеллектуальный диалог по поводу своих собственных данных (вспомните ChatGPT, но только для ваших данных). В первую очередь, платформа предоставляет простой API и доступ к передовой технол...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch дает разработчикам и бизнес-командам возможность создавать наиболее интуитивный поиск, который увеличивает конверсию на основе поиска.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch — это корпоративная поисковая платформа с генеративным искусственным интеллектом от создателей GoLinks. GoSearch объединяет более 100 личных и корпоративных приложений, чтобы предоставить единый унифицированный интерфейс для поиска, основанный на генеративном искусственном интеллекте для по...
Loop54
loop54.com
Поиск и персонализация сайтов электронной коммерции Loop54s основаны на запатентованном искусственном интеллекте. Loop54 AI персонализирует поиск по сайту и навигацию по категориям, поэтому каждый посетитель получает релевантные результаты. В то время как большинству инструментов персонализации треб...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — это платформа персонализированного поиска и рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает успех бизнеса любого размера во всех отраслях. Наша цель — предоставить брендам инновационные инструменты для обеспечения точного и релевантного поиска, позволяющего по...
SearchStax
searchstax.com
Мощный поиск стал проще SearchStax — это самый простой и быстрый способ для маркетологов и разработчиков предоставить самый мощный, релевантный и надежный поиск. Мы предлагаем комплексные программные решения, начиная от управляемой размещенной инфраструктуры Solr на внутренней стороне и заканчивая р...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — это решение для поиска и обнаружения продуктов, подходящее для любой платформы электронной коммерции. Магия Luigi's Box начинается с подробных аналитических панелей, предоставляющих всю необходимую информацию о работе элементов поиска и навигации на вашем сайте. Узнайте больше о произв...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services — ведущий на рынке поставщик платформ для персонализации и обработки данных клиентов. Наши решения позволяют брендам распознавать поведение пользователей по разным каналам, предлагать персонализированные рекомендации и активировать данные по всем каналам с нашей платформы данных клие...
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — это универсальная платформа для персонализации электронной коммерции, которая повышает производительность и прибыльность вашего интернет-магазина, экономя ваше время и способствуя росту вашего бизнеса. Используя передовой в отрасли искусственный интеллект для обеспечения гиперрелевантност...
Collato
collato.com
Collato — это поисковая система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для объединения и систематизации разрозненной информации из различных источников, используемых продуктовыми командами. С Collato пользователи могут найти ответы на свои вопросы, связанные с продуктом, без усилий и в р...