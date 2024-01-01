Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение корпоративного поиска - Самые популярные приложения - Бенин Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение корпоративного поиска упрощает систематический поиск хранимых данных, будь то внутренние данные внутри организации или внешние источники, такие как приложения и веб-сайты. Эти решения организуют и уточняют данные, предоставляя пользователям возможность безопасного доступа и поиска информации в различных источниках, таких как базы данных, документы, приложения, веб-сайты и интрасети. Это приносит пользу пользователям различных ролей и групп внутри организации, поскольку доступ к данным из нескольких баз данных и общих источников является неотъемлемой частью решения многочисленных задач в бизнес-среде. Кроме того, программное обеспечение корпоративного поиска может предлагать функции поиска как услуги, позволяя предприятиям безопасно предоставлять определенные источники данных и информации, такие как каталоги продуктов, видео и маркетинговый контент, внешним платформам, таким как мобильные приложения и веб-сайты.