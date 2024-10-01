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Поставщики консультантов по управлению эффективностью предприятия (EPM) - Самые популярные приложения - Дания
Консультанты EPM помогают организациям повысить производительность, предоставляя рекомендации и поддержку в вопросах корпоративного планирования, аналитики и отчетности. Они оказывают как проектную, так и постоянную помощь компаниям в их стремлении к повышению производительности. Кроме того, эти консультанты помогают предприятиям во внедрении, внедрении и максимальном использовании программных решений EPM или CPM.
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KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.