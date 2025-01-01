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Сеть доставки корпоративного контента (eCDN) использует частную инфраструктуру для распространения контента внутри корпоративного брандмауэра. В отличие от традиционных CDN, которые предназначены для широкомасштабной доставки контента на большие расстояния, eCDN ориентированы на эффективную доставку высококачественного контента в корпоративных сетях. Они оптимизируют маршрутизацию видео, чтобы гарантировать доставку контента из ближайшего к пользователю источника, повышая производительность и минимизируя потребление полосы пропускания. Хотя и CDN, и eCDN решают схожие задачи, они удовлетворяют разные потребности. Традиционные сети CDN превосходно доставляют мультимедиа с высокой пропускной способностью большой аудитории за пределами корпоративных сетей, обеспечивая стабильный поток данных на огромные расстояния. Напротив, eCDN предназначены для распространения контента между сотрудниками в одной корпоративной сети, используя внутренние ресурсы для эффективной и безопасной доставки контента.
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Medianova
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Medianova предлагает решения CDN и облачные платформы для ускорения доставки цифрового контента с высокой производительностью и надежной безопасностью.
Chinafy
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Chinafy — это платформа для оптимизации загрузки веб-сайтов в Китае, обеспечивая быструю и надежную работу без изменения кода или оборудования.
Imgix
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