Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение сети доставки корпоративного контента (eCDN)
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение сети доставки корпоративного контента (eCDN) - Самые популярные приложения - Сенегал

Сеть доставки корпоративного контента (eCDN) использует частную инфраструктуру для распространения контента внутри корпоративного брандмауэра. В отличие от традиционных CDN, которые предназначены для широкомасштабной доставки контента на большие расстояния, eCDN ориентированы на эффективную доставку высококачественного контента в корпоративных сетях. Они оптимизируют маршрутизацию видео, чтобы гарантировать доставку контента из ближайшего к пользователю источника, повышая производительность и минимизируя потребление полосы пропускания. Хотя и CDN, и eCDN решают схожие задачи, они удовлетворяют разные потребности. Традиционные сети CDN превосходно доставляют мультимедиа с высокой пропускной способностью большой аудитории за пределами корпоративных сетей, обеспечивая стабильный поток данных на огромные расстояния. Напротив, eCDN предназначены для распространения контента между сотрудниками в одной корпоративной сети, используя внутренние ресурсы для эффективной и безопасной доставки контента.

Отправить новое приложение


Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и бесперебойными. Cisco Spaces использует возможности оборудования и датчиков Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), делая здания безопасными, интеллектуальными и экологичными, обеспечивая удобство работы людей.

Medianova

Medianova

medianova.com

Medianova предоставляет глобальные решения CDN и облачные платформы, имеющие опыт потоковой передачи, кодирования, кэширования, микрокэширования, гибридного CDN и ускорения веб-сайтов. Medianova, присутствующая в 20 странах и использующая 100% SSD-сети Anycast, является одной из самых быстрых https-защищенных CDN в Европе и на Ближнем Востоке на базе Cedexis.

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy — это платформа на базе SaaS, которая модернизирует и перепроектирует веб-сайты для достижения более высокой производительности в Интернете. На сегодняшний день это единственная платформа веб-совместимости, которая способна обеспечить производительность практически на суше и за рубежом. Платформа прикрепляется к веб-сайтам, помогая им быстро, полно и безопасно загружаться в Китае. Доступны локальные варианты. Платформа Chinafy ускоряет, оптимизирует и защищает любую интернет-инфраструктуру при доставке в Китай без добавления оборудования, ручного изменения строки кода или добавления нового URL-адреса. Сочетая интеллектуальную оптимизацию ресурсов, специфичную для Китая, с инфраструктурой и веб-сайтами с балансировкой нескольких нагрузок, можно добиться значительного улучшения производительности по всем направлениям. Начиная с полной визуализации страниц и заканчивая более последовательной загрузкой всего сайта, на сайтах Chinafied наблюдается снижение показателей отказов, повышение удобства использования и увеличение количества конверсий экономически эффективным и ориентированным на результат способом. Штаб-квартира находится в Гонконге. Chinafy и ее партнеры соблюдают правила и постановления Министерства промышленности и информационных технологий правительства Китая о MIIT и не поддерживают сайты, которые в настоящее время недоступны.

Imgix

Imgix

imgix.com

Изображения — самая важная соединительная ткань Интернета, определяющая решения людей о покупке, связывающая контент с людьми и людей друг с другом. Большинство компаний ошибочно рассматривают изображения как давно решенную проблему, несмотря на то, что за последние десять лет среда визуальных медиа стала более сложной и разнообразной, чем когда-либо. Неправильные изображения имеют негативные последствия, которые со временем будут усугубляться, серьезно ограничивая ваш бизнес неожиданными и громкими способами. Проблемы особенно очевидны для интерактивных веб-сайтов с частыми обновлениями и богатым мультимедийным контентом. В imgix они упрощают развитие вашего бизнеса с помощью изображений. Интегрируйте свои репозитории изображений с их платформой, и вы сможете легко создавать и доставлять оптимизированные изображения на любое устройство по всему миру за считанные минуты. Положитесь на нас в вопросах управления изображениями, рендеринга и таких передовых технологий, как AVIF, транскодирование HLS и искусственный интеллект изображений. Вместо того, чтобы управлять несколькими инструментами и идти в ногу с развивающимися технологиями, позвольте нам справиться со всем этим. Узнайте больше на www.imgix.com. imgix поддерживается дальновидными инвесторами, включая Y Combinator, RRE, AceCap и Tuesday Capital. Он был запущен через знаменитую программу-акселератор Y Combinator. В число их клиентов входят, среди прочего, Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo и Eventbrite.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.