Программное обеспечение сети доставки корпоративного контента (eCDN) - Самые популярные приложения - Сьерра-Леоне

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Сеть доставки корпоративного контента (eCDN) использует частную инфраструктуру для распространения контента внутри корпоративного брандмауэра. В отличие от традиционных CDN, которые предназначены для широкомасштабной доставки контента на большие расстояния, eCDN ориентированы на эффективную доставку высококачественного контента в корпоративных сетях. Они оптимизируют маршрутизацию видео, чтобы гарантировать доставку контента из ближайшего к пользователю источника, повышая производительность и минимизируя потребление полосы пропускания. Хотя и CDN, и eCDN решают схожие задачи, они удовлетворяют разные потребности. Традиционные сети CDN превосходно доставляют мультимедиа с высокой пропускной способностью большой аудитории за пределами корпоративных сетей, обеспечивая стабильный поток данных на огромные расстояния. Напротив, eCDN предназначены для распространения контента между сотрудниками в одной корпоративной сети, используя внутренние ресурсы для эффективной и безопасной доставки контента.
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Medianova
medianova.com
Medianova предоставляет глобальные решения CDN и облачные платформы, имеющие опыт потоковой передачи, кодирования, кэширования, микрокэширования, гибридного CDN и ускорения веб-сайтов. Medianova, присутствующая в 20 странах и использующая 100% SSD-сети Anycast, является одной из самых быстрых https-защищенных CDN в Европе и на Ближнем Востоке на базе Cedexis.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и бесперебойными. Cisco Spaces использует возможности оборудования и датчиков Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), делая здания безопасными, интеллектуальными и экологичными, обеспечивая удобство работы людей.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — это платформа на базе SaaS, которая модернизирует и перепроектирует веб-сайты для достижения более высокой производительности в Интернете. На сегодняшний день это единственная платформа веб-совместимости, которая способна обеспечить производительность практически на суше и за рубежом. Платформа прикрепляется к веб-сайтам, помогая им быстро, полно и безопасно загружаться в Китае. Доступны локальные варианты. Платформа Chinafy ускоряет, оптимизирует и защищает любую интернет-инфраструктуру при доставке в Китай без добавления оборудования, ручного изменения строки кода или добавления нового URL-адреса. Сочетая интеллектуальную оптимизацию ресурсов, специфичную для Китая, с инфраструктурой и веб-сайтами с балансировкой нескольких нагрузок, можно добиться значительного улучшения производительности по всем направлениям. Начиная с полной визуализации страниц и заканчивая более последовательной загрузкой всего сайта, на сайтах Chinafied наблюдается снижение показателей отказов, повышение удобства использования и увеличение количества конверсий экономически эффективным и ориентированным на результат способом. Штаб-квартира находится в Гонконге. Chinafy и ее партнеры соблюдают правила и постановления Министерства промышленности и информационных технологий правительства Китая о MIIT и не поддерживают сайты, которые в настоящее время недоступны.
Imgix
imgix.com
Изображения — самая важная соединительная ткань Интернета, определяющая решения людей о покупке, связывающая контент с людьми и людей друг с другом. Большинство компаний ошибочно рассматривают изображения как давно решенную проблему, несмотря на то, что за последние десять лет среда визуальных медиа стала более сложной и разнообразной, чем когда-либо. Неправильные изображения имеют негативные последствия, которые со временем будут усугубляться, серьезно ограничивая ваш бизнес неожиданными и громкими способами. Проблемы особенно очевидны для интерактивных веб-сайтов с частыми обновлениями и богатым мультимедийным контентом. В imgix они упрощают развитие вашего бизнеса с помощью изображений. Интегрируйте свои репозитории изображений с их платформой, и вы сможете легко создавать и доставлять оптимизированные изображения на любое устройство по всему миру за считанные минуты. Положитесь на нас в вопросах управления изображениями, рендеринга и таких передовых технологий, как AVIF, транскодирование HLS и искусственный интеллект изображений. Вместо того, чтобы управлять несколькими инструментами и идти в ногу с развивающимися технологиями, позвольте нам справиться со всем этим. Узнайте больше на www.imgix.com. imgix поддерживается дальновидными инвесторами, включая Y Combinator, RRE, AceCap и Tuesday Capital. Он был запущен через знаменитую программу-акселератор Y Combinator. В число их клиентов входят, среди прочего, Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo и Eventbrite.
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