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Программное обеспечение сети доставки корпоративного контента (eCDN) - Самые популярные приложения - Эстония
Сеть доставки корпоративного контента (eCDN) использует частную инфраструктуру для распространения контента внутри корпоративного брандмауэра. В отличие от традиционных CDN, которые предназначены для широкомасштабной доставки контента на большие расстояния, eCDN ориентированы на эффективную доставку высококачественного контента в корпоративных сетях. Они оптимизируют маршрутизацию видео, чтобы гарантировать доставку контента из ближайшего к пользователю источника, повышая производительность и минимизируя потребление полосы пропускания. Хотя и CDN, и eCDN решают схожие задачи, они удовлетворяют разные потребности. Традиционные сети CDN превосходно доставляют мультимедиа с высокой пропускной способностью большой аудитории за пределами корпоративных сетей, обеспечивая стабильный поток данных на огромные расстояния. Напротив, eCDN предназначены для распространения контента между сотрудниками в одной корпоративной сети, используя внутренние ресурсы для эффективной и безопасной доставки контента.
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