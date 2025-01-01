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Программное обеспечение для шифрования использует криптографию для защиты конфиденциальности и целостности данных. Предприятия используют это программное обеспечение, чтобы гарантировать, что только авторизованные стороны могут получить доступ к информации, сводя к минимуму риск раскрытия или взлома. Преобразуя читаемые данные в зашифрованный, непонятный формат, программное обеспечение для шифрования делает расшифровку данных несанкционированными пользователями практически невозможной. Компании могут внедрять шифрование в коммуникациях, базах данных и различных типах файлов или систем хранения. Его можно применять к хранящимся, передаваемым и используемым данным, что делает его особенно ценным для защиты конфиденциальной информации, такой как информация, позволяющая установить личность (PII), защищенная медицинская информация (PHI) и индустрия платежных карт (PCI). данные.
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Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для безопасного обмена файлами с сквозным шифрованием, обеспечивающая конфиденциальность данных и управление доступом.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone обеспечивает защиту бизнес-устройств и облачных решений с помощью антивирусов, брандмауэров и управления безопасностью.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
Progress
progress.com
Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.
Ubiq
ubiqsecurity.com
UBIQ - платформа для разработчиков, позволяющая легко интегрировать шифрование данных в приложения без необходимости в знаниях криптографии.
SlashID
slashid.dev
SlashID — платформа для управления цифровой идентификацией, обеспечивающая безопасную аутентификацию и управление пользователями без лишних затрат времени.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Хеймдал — приложение для кибербезопасности, обеспечивающее защиту от вредоносных программ, вымогателей и угроз в интернете на различных устройствах и ОС.
WatchGuard
watchguard.com
WatchGuard — это приложение для кибербезопасности, обеспечивающее защиту сетевой инфраструктуры и управление угрозами для организаций любого размера.
ShareSecret
sharesecret.co
ShareSecret позволяет безопасно делиться и управлять конфиденциальной информацией, такой как пароли и токены, в зашифрованном хранилище с автоматическим истечением.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity - платформа для защиты данных, обеспечивающая управление конфиденциальной информацией и соблюдение нормативных стандартов.
Actifile
actifile.com
Actifile помогает организациям автоматизировать обнаружение, мониторинг и защиту данных от угроз, соблюдая регламенты конфиденциальности.
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