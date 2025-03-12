Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для шифрования
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для шифрования - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для шифрования использует криптографию для защиты конфиденциальности и целостности данных. Предприятия используют это программное обеспечение, чтобы гарантировать, что только авторизованные стороны могут получить доступ к информации, сводя к минимуму риск раскрытия или взлома. Преобразуя читаемые данные в зашифрованный, непонятный формат, программное обеспечение для шифрования делает расшифровку данных несанкционированными пользователями практически невозможной. Компании могут внедрять шифрование в коммуникациях, базах данных и различных типах файлов или систем хранения. Его можно применять к хранящимся, передаваемым и используемым данным, что делает его особенно ценным для защиты конфиденциальной информации, такой как информация, позволяющая установить личность (PII), защищенная медицинская информация (PHI) и индустрия платежных карт (PCI). данные.

Отправить новое приложение


Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit — это платформа для безопасного обмена файлами с сквозным шифрованием, обеспечивающая конфиденциальность данных и управление доступом.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone обеспечивает защиту бизнес-устройств и облачных решений с помощью антивирусов, брандмауэров и управления безопасностью.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.

Progress

Progress

progress.com

Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.

SlashID

SlashID

slashid.dev

SlashID — платформа для управления цифровой идентификацией, обеспечивающая безопасную аутентификацию и управление пользователями без лишних затрат времени.

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

UBIQ - платформа для разработчиков, позволяющая легко интегрировать шифрование данных в приложения без необходимости в знаниях криптографии.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Хеймдал — приложение для кибербезопасности, обеспечивающее защиту от вредоносных программ, вымогателей и угроз в интернете на различных устройствах и ОС.

WatchGuard

WatchGuard

watchguard.com

WatchGuard — это приложение для кибербезопасности, обеспечивающее защиту сетевой инфраструктуры и управление угрозами для организаций любого размера.

ShareSecret

ShareSecret

sharesecret.co

ShareSecret позволяет безопасно делиться и управлять конфиденциальной информацией, такой как пароли и токены, в зашифрованном хранилище с автоматическим истечением.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity - платформа для защиты данных, обеспечивающая управление конфиденциальной информацией и соблюдение нормативных стандартов.

Actifile

Actifile

actifile.com

Actifile помогает организациям автоматизировать обнаружение, мониторинг и защиту данных от угроз, соблюдая регламенты конфиденциальности.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.