Actifile

actifile.com

Actifile помогает организациям автоматизировать свои потребности в обнаружении, мониторинге и защите данных, устраняя внешние угрозы данным (например, программы-вымогатели), внутренние угрозы (например, теневые ИТ-отделы) и помогая соблюдать правила конфиденциальности данных. Подход Actifile к защите данных фокусируется на двух основных аспектах: * Выявление и количественная оценка риска: выявление, обнаружение и отслеживание конфиденциальных данных, как в хранилище, так и при перемещении в/из приложений (как санкционированных компанией, так и теневых ИТ-отделов). * Ограничьте ответственность, связанную с кражей данных: защитите данные от кражи с помощью автоматического шифрования, снижая ответственность и нормативные последствия, связанные с кражей данных (например, с помощью программ-вымогателей). Такой подход безупречно работает в современных мультиоблачных мультиоблачных приложениях SaaS и подходит тем, кто стремится расширить возможности своих сотрудников, одновременно обеспечивая безопасность и защиту их самых важных активов — ДАННЫХ! Actifile поддерживает множество вариантов использования и инфраструктур и успешно развертывается по всему миру, поддерживая растущий спектр правил конфиденциальности, включая HIPAA, GDPR и NIFRA, а также CMMC и CCPA.