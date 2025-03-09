Программное обеспечение для шифрования - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Программное обеспечение для шифрования использует криптографию для защиты конфиденциальности и целостности данных. Предприятия используют это программное обеспечение, чтобы гарантировать, что только авторизованные стороны могут получить доступ к информации, сводя к минимуму риск раскрытия или взлома. Преобразуя читаемые данные в зашифрованный, непонятный формат, программное обеспечение для шифрования делает расшифровку данных несанкционированными пользователями практически невозможной. Компании могут внедрять шифрование в коммуникациях, базах данных и различных типах файлов или систем хранения. Его можно применять к хранящимся, передаваемым и используемым данным, что делает его особенно ценным для защиты конфиденциальной информации, такой как информация, позволяющая установить личность (PII), защищенная медицинская информация (PHI) и индустрия платежных карт (PCI). данные.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — это решение для обеспечения безопасности бизнеса, созданное с нуля для виртуализации и облака для предоставления услуг безопасности физическим конечным точкам, мобильным устройствам, виртуальным машинам в общедоступном облаке и почтовым серверам xchange. GravityZone — это единый продукт с единой консолью управления, доступной в облаке, размещенном на Bitdefender, или в виде одного виртуального устройства, которое можно установить на территории компании, и он обеспечивает единую точку для развертывания, применения и управления политиками безопасности для любого количества конечных точек и любого типа, в любом месте. GravityZone обеспечивает несколько уровней безопасности для конечных точек и почтовых серверов Microsoft Exchange: защита от вредоносных программ с поведенческим мониторингом, защита от угроз нулевого дня, контроль приложений и изолированная программная среда, межсетевой экран, контроль устройств, контроль контента, защита от фишинга и антиспама.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требованиям DSGVO, но и отвечает самым высоким стандартам конфиденциальности и безопасности данных. Все данные хранятся в Германии, доступ за пределы ЕС невозможен. Кроме того, Stackfield — единственный поставщик, который защищает все управление проектами и все рабочие процессы с помощью сквозного шифрования. Таким образом, никто не сможет увидеть содержимое сообщений чата, задач или файлов — даже сотрудники Stackfield. Более 10 000 компаний используют универсальный инструмент для совместной работы для управления своими проектами, лучшего взаимодействия в команде и достижения своих целей.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для безопасного обмена файлами с сквозным шифрованием, обеспечивающая конфиденциальность данных и управление доступом.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) позволяет работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает компании получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без внесения изменений в существующие продукты или системы. Это ускоряет вывод продукта на рынок и упрощает использование конфиденциальных данных, устраняя при этом риск взлома. В конце концов, хакеры не могут украсть то, чего нет. VGS — мировой лидер в области токенизации платежей. Организации из списка Fortune 500, в том числе торговцы, финтех-компании и банки, доверяют ему хранение и обогащение конфиденциальных платежных данных по картам, банковским счетам и цифровым кошелькам. Обладая более чем 4 миллиардами токенов, управляемых по всему миру, VGS предлагает пакет решений с составной платформой управления картами, PCI-совместимым хранилищем и дополнительными сетевыми услугами, такими как сетевые токены, средство обновления учетных записей и атрибуты карт. Ее решения увеличивают доходы за счет более высоких показателей авторизации, снижения уровня мошенничества и операционной эффективности, а также органично интегрируются с существующими стеками технологий. Он хранит 70% всех карт США и решает важные проблемы приема платежей, включая управление несколькими PSP, обеспечение оркестрации, соответствие PCI и защиту личных данных. VGS предоставляет клиентам возможность владеть, контролировать и анализировать платежные данные, ускоряя рост и улучшая качество обслуживания пользователей в разных отраслях.
Virtru
virtru.com
Virtru делает шифрование военного класса удивительно простым. От крупнейших в мире банков до самых маленьких методов здравоохранения, Virtru помогает организациям всех размеров взять под контроль свои данные с гибким, сквозным шифрованием для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспечение Virtru, основанное на открытом стандартном формате данных, легко использует и интегрируется с Google Workspace/Gmail и Microsoft 365/Outlook, Google Drive и предприятиями, такими как Salesforce, Confluence и Zendesk. Гранулированный контроль доступа, самостоятельные варианты управления ключами, DLP и аудит помогают нашим клиентам удовлетворить даже самые строгие требования к конфиденциальности и соответствию, включая гарантия ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA и GLBA/FTC. Зашифруйте конфиденциальную информацию с одним щелчком, не оставляя существующих рабочих процессов, потому что Virtru интегрируется непосредственно в приложения, которые вы уже используете каждый день.
WatchGuard
watchguard.com
Вот уже более 20 лет WatchGuard является пионером в области передовых технологий кибербезопасности и представляет их как простые в развертывании и управлении решения. Наш уникальный подход к сетевой безопасности направлен на обеспечение лучшей в своем классе безопасности корпоративного уровня для любой организации, независимо от ее размера и технических знаний. Наши отмеченные наградами устройства Unified Threat Management (UTM) идеально подходят для малых и средних предприятий и распределенных корпоративных организаций. Они разработаны с нуля, чтобы обеспечить простоту развертывания, использования и постоянного управления, а также обеспечить максимально высокий уровень безопасности.
Progress
progress.com
Прогресс (NASDAQ: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развернуть свои критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктуры. Как опытный, доверенный провайдер, мы упрощаем жизнь технологических специалистов. Более 4 миллионов разработчиков и технологов на сотнях тысяч предприятий зависят от прогресса. Узнайте больше на www.progress.com и следите за нами на LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.
Protegrity
protegrity.com
Решения и продукты Protegrity для защиты данных могут улучшить возможности вашего бизнеса за счет защищенного и динамического обмена данными. Наш широкий спектр методов позволит вам разблокировать ваши данные и воплотить их в жизнь. Программное обеспечение для защиты данных Protegrity обеспечивает наиболее полный спектр защиты независимо от того, где хранятся, перемещаются или используются ваши данные, включая локальную среду, облако и где бы то ни было между ними.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal®-быстрорастущая компания по кибербезопасности, ориентированная на непрерывные технологические инновации. С момента своего создания в 2014 году в Копенгагене, основанной на победившей идее чемпионов мира CTF, Хеймдал добился впечатляющего роста благодаря активному строительству продуктов, которые ожидают тенденций угрозы. Компания предлагает многослойный набор безопасности, который сочетает в себе предотвращение угроз, управление патчами и активами, управление правами конечных точек, а также антивирусную и почтовую безопасность, которые вместе защищают клиентов от кибератак и обеспечивают безопасность критической информации и интеллектуальной собственности. Хеймдал был признан лидером мыслей в отрасли и получил несколько международных наград за свои решения и создание образовательного контента. Линия продуктов Heimdal в настоящее время состоит из 10 продуктов и 2 услуг. В предыдущей категории включаются конечная точка предотвращения угроз, сеть предотвращения угроз, управление патчами и активами, управление привилегированным доступом, управление приложениями, антивирус следующего поколения, защита за шифрование вымогателей, безопасность электронной почты, профилактика мошенничества с электронной почтой и удаленный рабочий стол. Последнее представлено с помощью обнаружения и ответа конечной точки, а также расширенного обнаружения и ответа, или EDR и XDR в течение короткого времени. В настоящее время решения для кибербезопасности Хеймдала развернуты в более чем 45 странах и поддерживаются на региональном уровне из офисов в более чем 15 странах, более 175 высококвалифицированными специалистами. Хеймдал сертифицирован ISAE 3000 и обеспечивает более 2 миллионов конечных точек для более чем 10 000 компаний. Компания поддерживает своих партнеров без уступок на основе предсказуемости и масштабируемости, с общей целью создания устойчивой экосистемы и стратегического партнерства.
ShareSecret
sharesecret.co
Безопасно делитесь паролями, токенами, кредитными картами и всем остальным в краткосрочном зашифрованном хранилище ShareSecret с автоматически истекающим сроком действия.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Платформа Ubiq — это платформа для разработчиков на основе API, которая позволяет разработчикам быстро встраивать шифрование данных на стороне клиента (ваши данные остаются с вами) в любое приложение на нескольких языках программирования, не требуя предварительных знаний или опыта шифрования. А по мере появления новых инноваций в области криптографии и шифрования мы внедряем их в нашу платформу, поэтому вам не придется это делать. КЛИЕНТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ Мы предлагаем полностью совместимые клиентские библиотеки для всех основных языков программирования, обеспечивающие взаимодействие с нашим уровнем API. УРОВЕНЬ API Наш расширяемый уровень API взаимодействует с нашими клиентскими библиотеками и обеспечивает взаимодействие с нашей платформой шифрования на основе SaaS. ПЛАТФОРМА ШИФРОВАНИЯ Мы избавляемся от догадок, жаргона и сложности криптографии и шифрования с помощью элегантной и простой информационной панели разработчика, основанной на масштабируемой облачной инфраструктуре, которая обеспечивает управление ключами и защиту от несанкционированного доступа, аппаратную безопасность, соответствующую FIPS 140-2 уровня 3. модули (HSM) для безопасного хранения ключей.
Actifile
actifile.com
Actifile помогает организациям автоматизировать свои потребности в обнаружении, мониторинге и защите данных, устраняя внешние угрозы данным (например, программы-вымогатели), внутренние угрозы (например, теневые ИТ-отделы) и помогая соблюдать правила конфиденциальности данных. Подход Actifile к защите данных фокусируется на двух основных аспектах: * Выявление и количественная оценка риска: выявление, обнаружение и отслеживание конфиденциальных данных, как в хранилище, так и при перемещении в/из приложений (как санкционированных компанией, так и теневых ИТ-отделов). * Ограничьте ответственность, связанную с кражей данных: защитите данные от кражи с помощью автоматического шифрования, снижая ответственность и нормативные последствия, связанные с кражей данных (например, с помощью программ-вымогателей). Такой подход безупречно работает в современных мультиоблачных мультиоблачных приложениях SaaS и подходит тем, кто стремится расширить возможности своих сотрудников, одновременно обеспечивая безопасность и защиту их самых важных активов — ДАННЫХ! Actifile поддерживает множество вариантов использования и инфраструктур и успешно развертывается по всему миру, поддерживая растущий спектр правил конфиденциальности, включая HIPAA, GDPR и NIFRA, а также CMMC и CCPA.
SlashID
slashid.dev
SlashID — это составная платформа идентификации, позволяющая повысить безопасность идентификации без затруднений со стороны пользователя. SlashID Gate добавляет аутентификацию, авторизацию, ограничение скорости и обнаружение ботов без CAPTCHA в ваши API и рабочие нагрузки за считанные минуты. Gate также может применять ключи доступа и единый вход для любого внутреннего приложения без какой-либо модификации кода. SlashID Access — это самый надежный и безопасный модуль управления идентификацией пользователей благодаря нашей глобально реплицируемой бессерверной архитектуре на базе HSM. С помощью Access вы можете реализовать потоки аутентификации без пароля, мультитенантность, приглашения пользователей одним щелчком мыши, RBAC, SAML и MFA за часы, а не недели. Access минимизирует задержку для ваших пользователей, беспрепятственно справляется с всплесками трафика и позволяет избежать простоев и утечки данных клиентов.
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