Программное обеспечение для шифрования - Самые популярные приложения - Уругвай

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal®-быстрорастущая компания по кибербезопасности, ориентированная на непрерывные технологические инновации. С момента своего создания в 2014 году в Копенгагене, основанной на победившей идее чемпионов мира CTF, Хеймдал добился впечатляющего роста благодаря активному строительству продуктов, которые ожидают тенденций угрозы. Компания предлагает многослойный набор безопасности, который сочетает в себе предотвращение угроз, управление патчами и активами, управление правами конечных точек, а также антивирусную и почтовую безопасность, которые вместе защищают клиентов от кибератак и обеспечивают безопасность критической информации и интеллектуальной собственности. Хеймдал был признан лидером мыслей в отрасли и получил несколько международных наград за свои решения и создание образовательного контента. Линия продуктов Heimdal в настоящее время состоит из 10 продуктов и 2 услуг. В предыдущей категории включаются конечная точка предотвращения угроз, сеть предотвращения угроз, управление патчами и активами, управление привилегированным доступом, управление приложениями, антивирус следующего поколения, защита за шифрование вымогателей, безопасность электронной почты, профилактика мошенничества с электронной почтой и удаленный рабочий стол. Последнее представлено с помощью обнаружения и ответа конечной точки, а также расширенного обнаружения и ответа, или EDR и XDR в течение короткого времени. В настоящее время решения для кибербезопасности Хеймдала развернуты в более чем 45 странах и поддерживаются на региональном уровне из офисов в более чем 15 странах, более 175 высококвалифицированными специалистами. Хеймдал сертифицирован ISAE 3000 и обеспечивает более 2 миллионов конечных точек для более чем 10 000 компаний. Компания поддерживает своих партнеров без уступок на основе предсказуемости и масштабируемости, с общей целью создания устойчивой экосистемы и стратегического партнерства.