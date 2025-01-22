Программное обеспечение для шифрования - Самые популярные приложения - Россия

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Программное обеспечение для шифрования использует криптографию для защиты конфиденциальности и целостности данных. Предприятия используют это программное обеспечение, чтобы гарантировать, что только авторизованные стороны могут получить доступ к информации, сводя к минимуму риск раскрытия или взлома. Преобразуя читаемые данные в зашифрованный, непонятный формат, программное обеспечение для шифрования делает расшифровку данных несанкционированными пользователями практически невозможной. Компании могут внедрять шифрование в коммуникациях, базах данных и различных типах файлов или систем хранения. Его можно применять к хранящимся, передаваемым и используемым данным, что делает его особенно ценным для защиты конфиденциальной информации, такой как информация, позволяющая установить личность (PII), защищенная медицинская информация (PHI) и индустрия платежных карт (PCI). данные.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — это решение для обеспечения безопасности бизнеса, созданное с нуля для виртуализации и облака для предоставления услуг безопасности физическим конечным точкам, мобильным устройствам, виртуальным машинам в общедоступном облаке и почтовым серверам xchange. GravityZone — это единый продукт с единой консолью управления, доступной в облаке, размещенном на Bitdefender, или в виде одного виртуального устройства, которое можно установить на территории компании, и он обеспечивает единую точку для развертывания, применения и управления политиками безопасности для любого количества конечных точек и любого типа, в любом месте. GravityZone обеспечивает несколько уровней безопасности для конечных точек и почтовых серверов Microsoft Exchange: защита от вредоносных программ с поведенческим мониторингом, защита от угроз нулевого дня, контроль приложений и изолированная программная среда, межсетевой экран, контроль устройств, контроль контента, защита от фишинга и антиспама.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требованиям DSGVO, но и отвечает самым высоким стандартам конфиденциальности и безопасности данных. Все данные хранятся в Германии, доступ за пределы ЕС невозможен. Кроме того, Stackfield — единственный поставщик, который защищает все управление проектами и все рабочие процессы с помощью сквозного шифрования. Таким образом, никто не сможет увидеть содержимое сообщений чата, задач или файлов — даже сотрудники Stackfield. Более 10 000 компаний используют универсальный инструмент для совместной работы для управления своими проектами, лучшего взаимодействия в команде и достижения своих целей.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облаков, Tresorit не имеет доступа к файлам пользователей, что обеспечивает максимальную конфиденциальность. - Бескомпромиссная безопасность: ваши файлы защищены с момента их загрузки в облако и до тех пор, пока они не достигнут предполагаемого получателя. Технически невозможно, чтобы кто-либо другой получил несанкционированный доступ к вашим файлам. - Бесперебойная и безопасная командная работа: будь то личные данные для кадровых документов, юридических контрактов, финансовых планов или сверхсекретных прототипов исследований и разработок — Tresorit предоставляет цифровое рабочее пространство, в котором ваши конфиденциальные документы остаются в безопасности. - Мощные возможности контроля и мониторинга: управляйте и контролируйте всех пользователей, их информацию и действия. Tresorit предлагает мощные функции контроля, поэтому вы можете быть уверены, что нужные сотрудники получат доступ к нужным файлам. -Tresorit — идеальное дополнительное решение для любого бизнеса, работающего в строго регулируемой отрасли, где соблюдение строгих стандартов является обязательным. Tresorit можно развертывать вместе с решениями Microsoft для поддержки соответствия требованиям GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA или ITAR. Наша технология сквозного шифрования на стороне клиента гарантирует, что ваши самые конфиденциальные документы всегда останутся защищенными.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) позволяет работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает компании получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без внесения изменений в существующие продукты или системы. Это ускоряет вывод продукта на рынок и упрощает использование конфиденциальных данных, устраняя при этом риск взлома. В конце концов, хакеры не могут украсть то, чего нет. VGS — мировой лидер в области токенизации платежей. Организации из списка Fortune 500, в том числе торговцы, финтех-компании и банки, доверяют ему хранение и обогащение конфиденциальных платежных данных по картам, банковским счетам и цифровым кошелькам. Обладая более чем 4 миллиардами токенов, управляемых по всему миру, VGS предлагает пакет решений с составной платформой управления картами, PCI-совместимым хранилищем и дополнительными сетевыми услугами, такими как сетевые токены, средство обновления учетных записей и атрибуты карт. Ее решения увеличивают доходы за счет более высоких показателей авторизации, снижения уровня мошенничества и операционной эффективности, а также органично интегрируются с существующими стеками технологий. Он хранит 70% всех карт США и решает важные проблемы приема платежей, включая управление несколькими PSP, обеспечение оркестрации, соответствие PCI и защиту личных данных. VGS предоставляет клиентам возможность владеть, контролировать и анализировать платежные данные, ускоряя рост и улучшая качество обслуживания пользователей в разных отраслях.
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспечение Virtru, созданное на основе открытого стандартного формата доверенных данных, просто в использовании и легко интегрируется с Google Workspace/Gmail, Microsoft 365/Outlook, Google Drive и корпоративными приложениями, такими как Salesforce, Confluence и Zendesk. Детализированный контроль доступа, возможности самостоятельного управления ключами, DLP и аудит помогают нашим клиентам соблюдать даже самые строгие требования конфиденциальности и соответствия, включая ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA и меры безопасности GLBA/FTC. Зашифруйте конфиденциальную информацию одним щелчком мыши, не выходя из существующих рабочих процессов, поскольку Virtru интегрируется непосредственно в приложения, которые вы уже используете каждый день.
WatchGuard
watchguard.com
Вот уже более 20 лет WatchGuard является пионером в области передовых технологий кибербезопасности и представляет их как простые в развертывании и управлении решения. Наш уникальный подход к сетевой безопасности направлен на обеспечение лучшей в своем классе безопасности корпоративного уровня для любой организации, независимо от ее размера и технических знаний. Наши отмеченные наградами устройства Unified Threat Management (UTM) идеально подходят для малых и средних предприятий и распределенных корпоративных организаций. Они разработаны с нуля, чтобы обеспечить простоту развертывания, использования и постоянного управления, а также обеспечить максимально высокий уровень безопасности.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизнь специалистов в области технологий проще. От «Прогресса» зависят более 4 миллионов разработчиков и технологов на сотнях тысяч предприятий. Узнайте больше на сайте www.progress.com и подписывайтесь на нас в LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.
Protegrity
protegrity.com
Решения и продукты Protegrity для защиты данных могут улучшить возможности вашего бизнеса за счет защищенного и динамического обмена данными. Наш широкий спектр методов позволит вам разблокировать ваши данные и воплотить их в жизнь. Программное обеспечение для защиты данных Protegrity обеспечивает наиболее полный спектр защиты независимо от того, где хранятся, перемещаются или используются ваши данные, включая локальную среду, облако и где бы то ни было между ними.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, ориентированная на постоянные технологические инновации. С момента своего основания в 2014 году в Копенгагене, основанного на победной идее чемпионов мира CTF, компания Heimdal добилась впечатляющего роста, активно создавая продукты, предвосхищающие тенденции угроз. Компания предлагает многоуровневый пакет безопасности, который сочетает в себе предотвращение угроз, управление исправлениями и активами, управление правами конечных точек, а также антивирусную и почтовую безопасность, которые вместе защищают клиентов от кибератак и обеспечивают безопасность критической информации и интеллектуальной собственности. Компания Heimdal была признана идейным лидером в отрасли и получила множество международных наград как за свои решения, так и за создание образовательного контента. Линейка продуктов Heimdal в настоящее время состоит из 10 продуктов и 2 услуг. Первая категория включает в себя конечную точку предотвращения угроз, сеть предотвращения угроз, управление исправлениями и активами, управление привилегированным доступом, контроль приложений, антивирусную защиту конечных точек нового поколения, защиту от программ-вымогателей, безопасность электронной почты, предотвращение мошенничества с электронной почтой и удаленный рабочий стол. Последнее представлено Endpoint Detection & Response, а также eXtended Detection & Response, или сокращенно EDR и XDR. В настоящее время решения Heimdal в области кибербезопасности развернуты в более чем 45 странах и поддерживаются на региональном уровне из офисов в более чем 15 странах более чем 175 высококвалифицированными специалистами. Heimdal сертифицирован по стандарту ISAE 3000 и обеспечивает безопасность более 2 миллионов конечных точек более чем 10 000 компаний. Компания поддерживает своих партнеров без уступок на основе предсказуемости и масштабируемости. Общая цель — создание устойчивой экосистемы и стратегического партнерства.
ShareSecret
sharesecret.co
Безопасно делитесь паролями, токенами, кредитными картами и всем остальным в краткосрочном зашифрованном хранилище ShareSecret с автоматически истекающим сроком действия.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Платформа Ubiq — это платформа для разработчиков на основе API, которая позволяет разработчикам быстро встраивать шифрование данных на стороне клиента (ваши данные остаются с вами) в любое приложение на нескольких языках программирования, не требуя предварительных знаний или опыта шифрования. А по мере появления новых инноваций в области криптографии и шифрования мы внедряем их в нашу платформу, поэтому вам не придется это делать. КЛИЕНТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ Мы предлагаем полностью совместимые клиентские библиотеки для всех основных языков программирования, обеспечивающие взаимодействие с нашим уровнем API. УРОВЕНЬ API Наш расширяемый уровень API взаимодействует с нашими клиентскими библиотеками и обеспечивает взаимодействие с нашей платформой шифрования на основе SaaS. ПЛАТФОРМА ШИФРОВАНИЯ Мы избавляемся от догадок, жаргона и сложности криптографии и шифрования с помощью элегантной и простой информационной панели разработчика, основанной на масштабируемой облачной инфраструктуре, которая обеспечивает управление ключами и защиту от несанкционированного доступа, аппаратную безопасность, соответствующую FIPS 140-2 уровня 3. модули (HSM) для безопасного хранения ключей.
Actifile
actifile.com
Actifile помогает организациям автоматизировать свои потребности в обнаружении, мониторинге и защите данных, устраняя внешние угрозы данным (например, программы-вымогатели), внутренние угрозы (например, теневые ИТ-отделы) и помогая соблюдать правила конфиденциальности данных. Подход Actifile к защите данных фокусируется на двух основных аспектах: * Выявление и количественная оценка риска: выявление, обнаружение и отслеживание конфиденциальных данных, как в хранилище, так и при перемещении в/из приложений (как санкционированных компанией, так и теневых ИТ-отделов). * Ограничьте ответственность, связанную с кражей данных: защитите данные от кражи с помощью автоматического шифрования, снижая ответственность и нормативные последствия, связанные с кражей данных (например, с помощью программ-вымогателей). Такой подход безупречно работает в современных мультиоблачных мультиоблачных приложениях SaaS и подходит тем, кто стремится расширить возможности своих сотрудников, одновременно обеспечивая безопасность и защиту их самых важных активов — ДАННЫХ! Actifile поддерживает множество вариантов использования и инфраструктур и успешно развертывается по всему миру, поддерживая растущий спектр правил конфиденциальности, включая HIPAA, GDPR и NIFRA, а также CMMC и CCPA.
SlashID
slashid.dev
SlashID — это составная платформа идентификации, позволяющая повысить безопасность идентификации без затруднений со стороны пользователя. SlashID Gate добавляет аутентификацию, авторизацию, ограничение скорости и обнаружение ботов без CAPTCHA в ваши API и рабочие нагрузки за считанные минуты. Gate также может применять ключи доступа и единый вход для любого внутреннего приложения без какой-либо модификации кода. SlashID Access — это самый надежный и безопасный модуль управления идентификацией пользователей благодаря нашей глобально реплицируемой бессерверной архитектуре на базе HSM. С помощью Access вы можете реализовать потоки аутентификации без пароля, мультитенантность, приглашения пользователей одним щелчком мыши, RBAC, SAML и MFA за часы, а не недели. Access минимизирует задержку для ваших пользователей, беспрепятственно справляется с всплесками трафика и позволяет избежать простоев и утечки данных клиентов.
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