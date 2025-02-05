Программное обеспечение для шифрования - Самые популярные приложения - Джерси

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, ориентированная на постоянные технологические инновации. С момента своего основания в 2014 году в Копенгагене, основанного на победной идее чемпионов мира CTF, компания Heimdal добилась впечатляющего роста, активно создавая продукты, предвосхищающие тенденции угроз. Компания предлагает многоуровневый пакет безопасности, который сочетает в себе предотвращение угроз, управление исправлениями и активами, управление правами конечных точек, а также антивирусную и почтовую безопасность, которые вместе защищают клиентов от кибератак и обеспечивают безопасность критической информации и интеллектуальной собственности. Компания Heimdal была признана идейным лидером в отрасли и получила множество международных наград как за свои решения, так и за создание образовательного контента. Линейка продуктов Heimdal в настоящее время состоит из 10 продуктов и 2 услуг. Первая категория включает в себя конечную точку предотвращения угроз, сеть предотвращения угроз, управление исправлениями и активами, управление привилегированным доступом, контроль приложений, антивирусную защиту конечных точек нового поколения, защиту от программ-вымогателей, безопасность электронной почты, предотвращение мошенничества с электронной почтой и удаленный рабочий стол. Последнее представлено Endpoint Detection & Response, а также eXtended Detection & Response, или сокращенно EDR и XDR. В настоящее время решения Heimdal в области кибербезопасности развернуты в более чем 45 странах и поддерживаются на региональном уровне из офисов в более чем 15 странах более чем 175 высококвалифицированными специалистами. Heimdal сертифицирован по стандарту ISAE 3000 и обеспечивает безопасность более 2 миллионов конечных точек более чем 10 000 компаний. Компания поддерживает своих партнеров без уступок на основе предсказуемости и масштабируемости. Общая цель — создание устойчивой экосистемы и стратегического партнерства.