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Программное обеспечение для шифрования - Самые популярные приложения - Доминика
Программное обеспечение для шифрования использует криптографию для защиты конфиденциальности и целостности данных. Предприятия используют это программное обеспечение, чтобы гарантировать, что только авторизованные стороны могут получить доступ к информации, сводя к минимуму риск раскрытия или взлома. Преобразуя читаемые данные в зашифрованный, непонятный формат, программное обеспечение для шифрования делает расшифровку данных несанкционированными пользователями практически невозможной. Компании могут внедрять шифрование в коммуникациях, базах данных и различных типах файлов или систем хранения. Его можно применять к хранящимся, передаваемым и используемым данным, что делает его особенно ценным для защиты конфиденциальной информации, такой как личная информация (PII), защищенная медицинская информация (PHI) и индустрия платежных карт (PCI). данные.
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Tresorit
tresorit.com
Tresorit — это платформа для совместной работы с контентом со сквозным шифрованием и нулевым разглашением данных, которая позволяет компаниям, заботящимся о безопасности, безопасно управлять, синхронизировать, подписывать и делиться своими файлами. В отличие от других поставщиков общедоступных облак...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требова...
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone — это решение для обеспечения безопасности бизнеса, созданное с нуля для виртуализации и облака для предоставления услуг безопасности физическим конечным точкам, мобильным устройствам, виртуальным машинам в общедоступном облаке и почтовым серверам xchange. GravityZone — это единый продук...
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...
WatchGuard
watchguard.com
Вот уже более 20 лет WatchGuard является пионером в области передовых технологий кибербезопасности и представляет их как простые в развертывании и управлении решения. Наш уникальный подход к сетевой безопасности направлен на обеспечение лучшей в своем классе безопасности корпоративного уровня для лю...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать свои критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем...
Ubiq
ubiqsecurity.com
Платформа Ubiq — это платформа для разработчиков на основе API, которая позволяет разработчикам быстро встраивать шифрование данных на стороне клиента (ваши данные остаются с вами) в любое приложение на нескольких языках программирования, не требуя предварительных знаний или опыта шифрования. А по м...
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — быстрорастущая компания в области кибербезопасности, ориентированная на постоянные технологические инновации. С момента своего основания в 2014 году в Копенгагене, основанного на победной идее чемпионов мира CTF, компания Heimdal добилась впечатляющего роста, активно создавая продукты, пр...
SlashID
slashid.dev
SlashID — это составная платформа идентификации, позволяющая повысить безопасность идентификации без затруднений со стороны пользователя. SlashID Gate добавляет аутентификацию, авторизацию, ограничение скорости и обнаружение ботов без CAPTCHA в ваши API и рабочие нагрузки за считанные минуты. Gate т...
Actifile
actifile.com
Наша миссия — сделать управление рисками конфиденциальности данных доступным для организаций любого размера. Компания Actifile была основана ветеранами ИТ-технологий, которые считают, что регулирование данных и конфиденциальности создает растущий риск для небольших групп безопасности — в основном из...
ShareSecret
sharesecret.co
Безопасно делитесь паролями, токенами, кредитными картами и всем остальным в краткосрочном зашифрованном хранилище ShareSecret с автоматически истекающим сроком действия.
Protegrity
protegrity.com
Решения и продукты Protegrity для защиты данных могут улучшить возможности вашего бизнеса за счет защищенного и динамического обмена данными. Наш широкий спектр методов позволит вам разблокировать ваши данные и воплотить их в жизнь. Программное обеспечение для защиты данных Protegrity обеспечивает н...