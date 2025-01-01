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Программное обеспечение для управления ключами шифрования
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Программное обеспечение для управления ключами шифрования - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления ключами шифрования предназначено для контроля администрирования, распространения и хранения ключей шифрования. Эффективное управление гарантирует, что эти ключи — и, следовательно, шифрование и дешифрование конфиденциальной информации — доступны только авторизованным лицам. Специалисты в области ИТ и безопасности полагаются на эти инструменты для защиты доступа к очень конфиденциальным данным. Это программное обеспечение также предлагает функции защиты ключей во время их хранения и включает возможности резервного копирования для предотвращения потери данных. Более того, он облегчает безопасное распространение ключей авторизованным сторонам и обеспечивает соблюдение политик, регулирующих совместное использование ключей.

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box.com

Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

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Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.

Egnyte

Egnyte

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Doppler

Doppler

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Допплер - это платформа для управления секретами, позволяющая разработчикам безопасно хранить и обмениваться конфиденциальной информацией в разных средах.

Virtru

Virtru

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Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

UBIQ - платформа для разработчиков, позволяющая легко интегрировать шифрование данных в приложения без необходимости в знаниях криптографии.

Vaultody

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Akeyless

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akeyless.io

Akeyless - это облачная платформа для управления секретами, включая учетные данные и ключи, для гибридных и мульти-облачных сред.

Equinix Deploy

Equinix Deploy

deploy.equinix.com

Equinix Deploy – платформа для оптимизации развертывания и управления цифровой инфраструктурой в мультиоблачных средах.

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Программное обеспечение для управления ключами шифрования - Самые популярные приложения - WebCatalog