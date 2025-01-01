Программное обеспечение для управления ключами шифрования - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления ключами шифрования предназначено для контроля администрирования, распространения и хранения ключей шифрования. Эффективное управление гарантирует, что эти ключи — и, следовательно, шифрование и дешифрование конфиденциальной информации — доступны только авторизованным лицам. Специалисты в области ИТ и безопасности полагаются на эти инструменты для защиты доступа к очень конфиденциальным данным. Это программное обеспечение также предлагает функции защиты ключей во время их хранения и включает возможности резервного копирования для предотвращения потери данных. Более того, он облегчает безопасное распространение ключей авторизованным сторонам и обеспечивает соблюдение политик, регулирующих совместное использование ключей.
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Box
box.com
Box-это облачная платформа для управления файлами и совместной работы, позволяющая обмениваться, хранить и управлять контентом онлайн.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это платформа для безопасного управления и обмена файлами, поддерживающая облачные и локальные решения для организаций с учетом соблюдения норм и защиты данных.
Doppler
doppler.com
Допплер - это платформа для управления секретами, позволяющая разработчикам безопасно хранить и обмениваться конфиденциальной информацией в разных средах.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
Ubiq
ubiqsecurity.com
UBIQ - платформа для разработчиков, позволяющая легко интегрировать шифрование данных в приложения без необходимости в знаниях криптографии.
Vaultody
vaultody.com
Vaultody — это платформа для безопасного управления криптоактивами с шифрованием и простым интерфейсом для транзакций и создания кошельков.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless - это облачная платформа для управления секретами, включая учетные данные и ключи, для гибридных и мульти-облачных сред.
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
Equinix Deploy – платформа для оптимизации развертывания и управления цифровой инфраструктурой в мультиоблачных средах.
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