Программное обеспечение для управления ключами шифрования - Самые популярные приложения - о-в Св. Елены

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Программное обеспечение для управления ключами шифрования предназначено для контроля администрирования, распространения и хранения ключей шифрования. Эффективное управление гарантирует, что эти ключи — и, следовательно, шифрование и дешифрование конфиденциальной информации — доступны только авторизованным лицам. Специалисты в области ИТ и безопасности полагаются на эти инструменты для защиты доступа к очень конфиденциальным данным. Это программное обеспечение также предлагает функции защиты ключей во время их хранения и включает возможности резервного копирования для предотвращения потери данных. Более того, он облегчает безопасное распространение ключей авторизованным сторонам и обеспечивает соблюдение политик, регулирующих совместное использование ключей.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания Box была основана в 2005 году. Box упрощает компаниям совместную работу, обмен контентом и управление им в Интернете.
Doppler
doppler.com
Платформа управления секретами Doppler, ориентированная на разработчиков, позволяет командам беспрепятственно организовывать, управлять и контролировать секреты в любой масштабной среде. Тысячи компаний всех размеров — от стартапов до крупных предприятий — полагаются на Doppler, чтобы синхронизировать свои секреты и настройки приложений между устройствами, средами и членами команды. Прощайте, файлы .env.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это безопасная мультиоблачная платформа для обеспечения безопасности и управления контентом, которая позволяет организациям лучше защищать и совместно работать над наиболее ценным контентом. Основанная в 2008 году, компания Egnyte демократизировала безопасность облачного контента для более чем 17 000 организаций, помогая клиентам улучшить безопасность данных, поддерживать соответствие нормативным требованиям, предотвращать и обнаруживать угрозы программ-вымогателей, а также повышать производительность сотрудников в любом приложении, любом облаке и в любом месте. Простое готовое решение Egnyte позволяет ИТ-руководителям легко управлять и контролировать полный спектр рисков контента – от случайного удаления данных до кражи данных, соблюдения нормативных требований, надлежащего управления жизненным циклом, конфиденциальности и многого другого – и все это дает бизнес-пользователям инструменты, необходимые им для работы быстрее и умнее из любого облака, с любого устройства и в любом месте.
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспечение Virtru, созданное на основе открытого стандартного формата доверенных данных, просто в использовании и легко интегрируется с Google Workspace/Gmail, Microsoft 365/Outlook, Google Drive и корпоративными приложениями, такими как Salesforce, Confluence и Zendesk. Детализированный контроль доступа, возможности самостоятельного управления ключами, DLP и аудит помогают нашим клиентам соблюдать даже самые строгие требования конфиденциальности и соответствия, включая ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA и меры безопасности GLBA/FTC. Зашифруйте конфиденциальную информацию одним щелчком мыши, не выходя из существующих рабочих процессов, поскольку Virtru интегрируется непосредственно в приложения, которые вы уже используете каждый день.
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
Развертывание за считанные минуты, а не месяцы. Повысьте производительность приложений и усовершенствуйте свою сеть с помощью автоматизированной инфраструктуры, предоставляемой как услуга, в Equinix. Развертывайте по всему миру, а затем подключайтесь конфиденциально к тысячам мест назначения.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Платформа Ubiq — это платформа для разработчиков на основе API, которая позволяет разработчикам быстро встраивать шифрование данных на стороне клиента (ваши данные остаются с вами) в любое приложение на нескольких языках программирования, не требуя предварительных знаний или опыта шифрования. А по мере появления новых инноваций в области криптографии и шифрования мы внедряем их в нашу платформу, поэтому вам не придется это делать. КЛИЕНТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ Мы предлагаем полностью совместимые клиентские библиотеки для всех основных языков программирования, обеспечивающие взаимодействие с нашим уровнем API. УРОВЕНЬ API Наш расширяемый уровень API взаимодействует с нашими клиентскими библиотеками и обеспечивает взаимодействие с нашей платформой шифрования на основе SaaS. ПЛАТФОРМА ШИФРОВАНИЯ Мы избавляемся от догадок, жаргона и сложности криптографии и шифрования с помощью элегантной и простой информационной панели разработчика, основанной на масштабируемой облачной инфраструктуре, которая обеспечивает управление ключами и защиту от несанкционированного доступа, аппаратную безопасность, соответствующую FIPS 140-2 уровня 3. модули (HSM) для безопасного хранения ключей.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — компания, стоящая за Akeyless Platform, облачным SaaS-подходом, помогающим управлять корпоративными секретами — учетными данными, сертификатами и ключами — при эффективном отказе от традиционных хранилищ и сокращении связанных с этим затрат до 70%. Платформа Akeyless, разработанная для специалистов Infosec и DevOps в корпоративных гибридных и мультиоблачных средах, эффективно контролирует разрастание секретов и автоматизирует управление секретами. Платформа также предоставляет расширения для решений безопасного удаленного доступа, управления ключами и паролями. Используя запатентованную криптографию распределенных фрагментов (DFC™), Akeyless является надежным партнером многих компаний из списка Fortune 500 и позволяет им иметь безопасный и полный контроль над своими секретами.
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY — это депозитарная технологическая платформа, которая обеспечивает безопасную инфраструктуру кошелька MPC для беспрепятственного и гибкого управления криптоактивами. Платформа сочетает в себе ведущие в отрасли технологии защиты и интуитивно понятную панель пользователя для работы с цифровыми активами, отправки и получения транзакций, создания горячих и теплых кошельков и многого другого.
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