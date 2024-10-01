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Программное обеспечение для управления ключами шифрования - Самые популярные приложения - Эстония
Программное обеспечение для управления ключами шифрования предназначено для контроля администрирования, распространения и хранения ключей шифрования. Эффективное управление гарантирует, что эти ключи — и, следовательно, шифрование и дешифрование конфиденциальной информации — доступны только авторизованным лицам. Специалисты в области ИТ и безопасности полагаются на эти инструменты для защиты доступа к очень конфиденциальным данным. Это программное обеспечение также предлагает функции защиты ключей во время их хранения и включает возможности резервного копирования для предотвращения потери данных. Более того, он облегчает безопасное распространение ключей авторизованным сторонам и обеспечивает соблюдение политик, регулирующих совместное использование ключей.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это безопасная мультиоблачная платформа для обеспечения безопасности и управления контентом, которая позволяет организациям лучше защищать и совместно работать над наиболее ценным контентом. Основанная в 2008 году, компания Egnyte демократизировала безопасность облачного контента для более ...
Doppler
doppler.com
Платформа управления секретами Doppler, ориентированная на разработчиков, позволяет командам беспрепятственно организовывать, управлять и контролировать секреты в любой масштабной среде. Тысячи компаний всех размеров — от стартапов до крупных предприятий — полагаются на Doppler, чтобы синхронизирова...
Virtru
virtru.com
Virtru значительно упрощает шифрование военного уровня. От крупнейших банков мира до самых маленьких медицинских учреждений — Virtru помогает организациям любого размера взять под контроль свои данные с помощью гибкого сквозного шифрования для ваших повседневных бизнес-приложений. Программное обеспе...
Ubiq
ubiqsecurity.com
Платформа Ubiq — это платформа для разработчиков на основе API, которая позволяет разработчикам быстро встраивать шифрование данных на стороне клиента (ваши данные остаются с вами) в любое приложение на нескольких языках программирования, не требуя предварительных знаний или опыта шифрования. А по м...
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY — это депозитарная технологическая платформа, которая обеспечивает безопасную инфраструктуру кошелька MPC для беспрепятственного и гибкого управления криптоактивами. Платформа сочетает в себе ведущие в отрасли технологии защиты и интуитивно понятную панель пользователя для работы с цифровым...
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security — компания, стоящая за Akeyless Platform, облачным SaaS-подходом, помогающим управлять корпоративными секретами — учетными данными, сертификатами и ключами — при эффективном отказе от традиционных хранилищ и сокращении связанных с этим затрат до 70%. Платформа Akeyless, разработанн...
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
Развертывание за считанные минуты, а не месяцы. Повысьте производительность приложений и усовершенствуйте свою сеть с помощью автоматизированной инфраструктуры, предоставляемой как услуга, в Equinix. Развертывайте по всему миру, а затем подключайтесь конфиденциально к тысячам мест назначения.