Программное обеспечение для управления ключами шифрования - Самые популярные приложения - Аруба

Ubiq

ubiqsecurity.com

Платформа Ubiq — это платформа для разработчиков на основе API, которая позволяет разработчикам быстро встраивать шифрование данных на стороне клиента (ваши данные остаются с вами) в любое приложение на нескольких языках программирования, не требуя предварительных знаний или опыта шифрования. А по мере появления новых инноваций в области криптографии и шифрования мы внедряем их в нашу платформу, поэтому вам не придется это делать. КЛИЕНТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ Мы предлагаем полностью совместимые клиентские библиотеки для всех основных языков программирования, обеспечивающие взаимодействие с нашим уровнем API. УРОВЕНЬ API Наш расширяемый уровень API взаимодействует с нашими клиентскими библиотеками и обеспечивает взаимодействие с нашей платформой шифрования на основе SaaS. ПЛАТФОРМА ШИФРОВАНИЯ Мы избавляемся от догадок, жаргона и сложности криптографии и шифрования с помощью элегантной и простой информационной панели разработчика, основанной на масштабируемой облачной инфраструктуре, которая обеспечивает управление ключами и защиту от несанкционированного доступа, аппаратную безопасность, соответствующую FIPS 140-2 уровня 3. модули (HSM) для безопасного хранения ключей.