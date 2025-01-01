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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение работодателя (EOR) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Employer of Record (EOR) позволяет предприятиям нанимать сотрудников в других странах без необходимости создавать юридическое лицо в этих регионах. Эти платформы облегчают весь процесс найма: от поиска и проверки до управления заработной платой, льготами и соблюдением требований. Сотрудники могут использовать программное обеспечение, чтобы запросить отпуск, пройти адаптацию и выполнить другие задачи. Хотя первоначальная компания руководит заданиями и контролирует результаты, EOR действует как законный работодатель, принимая на себя все связанные с этим риски и обязательства. EOR выполняет важные обязанности по управлению персоналом, включая администрирование льгот, управление налогами, соблюдение местного трудового законодательства и обработку заработной платы. Это решение идеально подходит для компаний, стремящихся к глобальному расширению без сложностей с созданием местного предприятия, что позволяет им нанимать сотрудников быстро и в полном соответствии с международными правилами.