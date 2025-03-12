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Программное обеспечение работодателя (EOR)
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Программное обеспечение работодателя (EOR) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Employer of Record (EOR) позволяет предприятиям нанимать сотрудников в других странах без необходимости создавать юридическое лицо в этих регионах. Эти платформы облегчают весь процесс найма: от поиска и проверки до управления заработной платой, льготами и соблюдением требований. Сотрудники могут использовать программное обеспечение, чтобы запросить отпуск, пройти адаптацию и выполнить другие задачи. Хотя первоначальная компания руководит заданиями и контролирует результаты, EOR действует как законный работодатель, принимая на себя все связанные с этим риски и обязательства. EOR выполняет важные обязанности по управлению персоналом, включая администрирование льгот, управление налогами, соблюдение местного трудового законодательства и обработку заработной платы. Это решение идеально подходит для компаний, стремящихся к глобальному расширению без сложностей с созданием местного предприятия, что позволяет им нанимать сотрудников быстро и в полном соответствии с международными правилами.

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Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.

Ontop

Ontop

getontop.com

Ontop — это решение для глобальной зарплаты, позволяющее управлять и оплачивать международные команды в одном приложении, создавая контракты за меньше чем 5 минут.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.

Rivermate

Rivermate

rivermate.com

Rivermate упрощает найм и управление сотрудниками по всему миру, обеспечивая соблюдение местных законов, зарплату и льготы в 135 странах.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst помогает компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников и подрядчиков в более чем 180 странах с соблюдением местных законов.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent - это глобальная платформа для упрощения международного найма и управления трудовыми отношениями без создания местных организаций.

HireArt

HireArt

hireart.com

HireArt — приложение для управления контрактными работниками. Объединяет инструменты для учета, поиска и управления в одном интерфейсе.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo – приложение для удалённого найма, позволяющее находить кандидатов, управлять объявлениями и отслеживать процессы подбора через единую платформу.

Playroll

Playroll

playroll.com

Playroll — это HR-платформа для управления наймом, оплатой и соответствием в разных странах без необходимости создания местного бизнеса.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion — платформа для найма и управления международными командами, упрощающая адаптацию и соблюдение правил занятости в 160+ странах.

Teamed

Teamed

teamed.global

Teamed — это международная платформа, помогающая компаниям нанимать и оплачивать сотрудников по всему миру, обеспечивая соответствие налогам и легальным нормам.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global — платформа для глобального найма и управления зарплатой, позволяющая работодателям работать с сотрудниками и подрядчиками в 185 странах.

Lano

Lano

lano.io

Lano - платформа для упрощения международного найма и управления заработной платой в 170+ странах с соблюдением законодательства.

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