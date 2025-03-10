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Программное обеспечение Employer of Record (EOR) позволяет предприятиям нанимать сотрудников в других странах без необходимости создавать юридическое лицо в этих регионах. Эти платформы облегчают весь процесс найма: от поиска и проверки до управления заработной платой, льготами и соблюдением требований. Сотрудники могут использовать программное обеспечение, чтобы запросить отпуск, пройти адаптацию и выполнить другие задачи. Хотя первоначальная компания руководит заданиями и контролирует результаты, EOR действует как законный работодатель, принимая на себя все связанные с этим риски и обязательства. EOR выполняет важные обязанности по управлению персоналом, включая администрирование льгот, управление налогами, соблюдение местного трудового законодательства и обработку заработной платы. Это решение идеально подходит для компаний, стремящихся к глобальному расширению без сложностей с созданием местного предприятия, что позволяет им нанимать сотрудников быстро и в полном соответствии с международными правилами.
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Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Justworks
justworks.com
Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.
Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
Ontop
getontop.com
Ontop — это решение для глобальной зарплаты, позволяющее управлять и оплачивать международные команды в одном приложении, создавая контракты за меньше чем 5 минут.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.
Borderless AI
hireborderless.com
ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.
Skuad
skuad.io
Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.
Plane
plane.com
Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.
Oyster
oysterhr.com
Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.
Rivermate
rivermate.com
Rivermate упрощает найм и управление сотрудниками по всему миру, обеспечивая соблюдение местных законов, зарплату и льготы в 135 странах.
Asanify
asanify.com
Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst помогает компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников и подрядчиков в более чем 180 странах с соблюдением местных законов.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent - это глобальная платформа для упрощения международного найма и управления трудовыми отношениями без создания местных организаций.
HireArt
hireart.com
HireArt — приложение для управления контрактными работниками. Объединяет инструменты для учета, поиска и управления в одном интерфейсе.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo – приложение для удалённого найма, позволяющее находить кандидатов, управлять объявлениями и отслеживать процессы подбора через единую платформу.
Playroll
playroll.com
Playroll — это HR-платформа для управления наймом, оплатой и соответствием в разных странах без необходимости создания местного бизнеса.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion — платформа для найма и управления международными командами, упрощающая адаптацию и соблюдение правил занятости в 160+ странах.
Teamed
teamed.global
Teamed — это глобальная платформа для работодателей (EOR), которая помогает малым и средним компаниям нанимать, оплачивать и обслуживать команды мирового уровня в любой точке мира. Итак, независимо от того, являетесь ли вы солидной компанией или начинающим стартапом, передовая, но удобная для пользователя платформа Teamed предлагает надежные преимущества, такие как: Глобальный опыт расчета заработной платы: беспрепятственная обработка заработной платы в более чем 50 валютах, обеспечивая точные и соответствующие требованиям платежи по всему миру. Местное налогообложение и соблюдение требований: положитесь на экспертов по правовым вопросам Teamed, которые помогут вам ориентироваться в сложной сети глобальных правил, снижать риски и обеспечивать полное соблюдение требований. Легкая адаптация: адаптация сотрудников осуществляется в течение нескольких часов, а не недель, благодаря нашему процессу адаптации в тот же день. Круглосуточная поддержка 5 дней в неделю: получайте экспертную помощь, когда она вам понадобится, решая сложности глобального найма с помощью специальной (и человеческой!) группы поддержки. Прозрачное ценообразование: доступ к критически важным функциям без огромных затрат. Планы начинаются от 199 фунтов стерлингов в месяц. Закажите демо-версию личного руководства по платформе Teamed, и давайте вместе упростим процесс найма сотрудников по всему миру.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной технологии управления персоналом, подкрепленной персонализированным опытом и непревзойденным глобальным масштабом. Velocity Global — крупнейший мировой работодатель (также известный как International PEO) в 185 странах и во всех 50 США. Более 1000 брендов полагаются на Velocity Global для создания глобальных команд без затрат или сложностей, связанных с созданием иностранных юридических лиц или государственной регистрацией. Компания предлагает дополнительные услуги, включая проверку соответствия требованиям независимых подрядчиков для оценки рабочей силы и агента по учету (AoR) для оптимизации платежей подрядчикам. Velocity Global была названа известной аналитической фирмой NelsonHall «Лидером» в категории «Глобальный работодатель услуг записи». Основанная в 2014 году компания насчитывает сотни сотрудников на шести континентах.
Lano
lano.io
Глобальный EOR и расчет заработной платы в упрощенном виде. Присоединяйтесь и платите людям в более чем 170 странах и соблюдайте 100 % требования. Вы найдете талант, мы позаботимся обо всем остальном.
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