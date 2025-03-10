Teamed

teamed.global

Teamed — это глобальная платформа для работодателей (EOR), которая помогает малым и средним компаниям нанимать, оплачивать и обслуживать команды мирового уровня в любой точке мира. Итак, независимо от того, являетесь ли вы солидной компанией или начинающим стартапом, передовая, но удобная для пользователя платформа Teamed предлагает надежные преимущества, такие как: Глобальный опыт расчета заработной платы: беспрепятственная обработка заработной платы в более чем 50 валютах, обеспечивая точные и соответствующие требованиям платежи по всему миру. Местное налогообложение и соблюдение требований: положитесь на экспертов по правовым вопросам Teamed, которые помогут вам ориентироваться в сложной сети глобальных правил, снижать риски и обеспечивать полное соблюдение требований. Легкая адаптация: адаптация сотрудников осуществляется в течение нескольких часов, а не недель, благодаря нашему процессу адаптации в тот же день. Круглосуточная поддержка 5 дней в неделю: получайте экспертную помощь, когда она вам понадобится, решая сложности глобального найма с помощью специальной (и человеческой!) группы поддержки. Прозрачное ценообразование: доступ к критически важным функциям без огромных затрат. Планы начинаются от 199 фунтов стерлингов в месяц. Закажите демо-версию личного руководства по платформе Teamed, и давайте вместе упростим процесс найма сотрудников по всему миру.