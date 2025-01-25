Программное обеспечение работодателя (EOR) - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

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Программное обеспечение Employer of Record (EOR) позволяет предприятиям нанимать сотрудников в других странах без необходимости создавать юридическое лицо в этих регионах. Эти платформы облегчают весь процесс найма: от поиска и проверки до управления заработной платой, льготами и соблюдением требований. Сотрудники могут использовать программное обеспечение, чтобы запросить отпуск, пройти адаптацию и выполнить другие задачи. Хотя первоначальная компания руководит заданиями и контролирует результаты, EOR действует как законный работодатель, принимая на себя все связанные с этим риски и обязательства. EOR выполняет важные обязанности по управлению персоналом, включая администрирование льгот, управление налогами, соблюдение местного трудового законодательства и обработку заработной платы. Это решение идеально подходит для компаний, стремящихся к глобальному расширению без сложностей с созданием местного предприятия, что позволяет им нанимать сотрудников быстро и в полном соответствии с международными правилами.
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Lano
lano.io
Глобальный EOR и расчет заработной платы в упрощенном виде. Присоединяйтесь и платите людям в более чем 170 странах и соблюдайте 100 % требования. Вы найдете талант, мы позаботимся обо всем остальном.
Rivermate
rivermate.com
В Rivermate мы упрощаем для таких компаний, как ваша, наем сотрудников и управление ими по всему миру с помощью нашей услуги «Зарегистрированный работодатель» (EOR). Наша платформа упрощает глобальную занятость, решая сложные задачи, связанные с наймом в более чем 135 странах. Мы заботимся о местных законах, расчете заработной платы, льготах и налогах, чтобы вы могли сосредоточиться на поиске лучших специалистов для своей команды, где бы они ни находились. Благодаря нашей удобной платформе и лучшему в своем классе сервису вы можете легко нанимать новых сотрудников, отслеживать свободное время и расходы, а также управлять расчетом заработной платы в одном центральном месте. Наша команда международных экспертов по заработной плате всегда готова помочь вам в поиске сотрудников по всему миру. Легко нанимайте удаленных сотрудников в 135 странах — всего за несколько кликов. Мы позаботимся о заработной плате, соблюдении требований, льготах и кадрах, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo — комплексное решение для удаленного найма сотрудников. Находите кандидатов, нанимайте сотрудников через нашу службу работодателей, управляйте всем с нашей платформы.
Teamed
teamed.global
Teamed — это глобальная платформа для работодателей (EOR), которая помогает малым и средним компаниям нанимать, оплачивать и обслуживать команды мирового уровня в любой точке мира. Итак, независимо от того, являетесь ли вы солидной компанией или начинающим стартапом, передовая, но удобная для пользователя платформа Teamed предлагает надежные преимущества, такие как: Глобальный опыт расчета заработной платы: беспрепятственная обработка заработной платы в более чем 50 валютах, обеспечивая точные и соответствующие требованиям платежи по всему миру. Местное налогообложение и соблюдение требований: положитесь на экспертов по правовым вопросам Teamed, которые помогут вам ориентироваться в сложной сети глобальных правил, снижать риски и обеспечивать полное соблюдение требований. Легкая адаптация: адаптация сотрудников осуществляется в течение нескольких часов, а не недель, благодаря нашему процессу адаптации в тот же день. Круглосуточная поддержка 5 дней в неделю: получайте экспертную помощь, когда она вам понадобится, решая сложности глобального найма с помощью специальной (и человеческой!) группы поддержки. Прозрачное ценообразование: доступ к критически важным функциям без огромных затрат. Планы начинаются от 199 фунтов стерлингов в месяц. Закажите демо-версию личного руководства по платформе Teamed, и давайте вместе упростим процесс найма сотрудников по всему миру.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы заново изобретаем систему расчета заработной платы и льгот для перспективных компаний и удаленных команд. Для компаний наше универсальное решение помогает контролировать весь жизненный цикл удаленной работы, позволяя без труда подключать, оплачивать и управлять удаленными командами в 150 странах. Для команд и подрядчиков RemotePass гарантирует своевременную оплату в выбранном вами способе оплаты и валюте, а наше суперприложение обеспечивает беспрепятственный доступ к ведущим финансовым услугам и преимуществам — независимо от того, где вы находитесь в мире. Наша команда уделяет пристальное внимание пользовательскому опыту, и мы работаем над сложным продуктом с пользовательским интерфейсом потребительского уровня. Мы очень заботимся о том, чтобы HR и финансовые отделы могли избежать ручной работы и соблюдать требования, чтобы вы могли сосредоточиться на привлечении и удержании лучших специалистов со всего мира. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как RemotePass может сделать вашу адаптацию и расчет заработной платы по-настоящему простыми. RemotePass: присоединяйтесь и платите кому угодно и где угодно.
Playroll
playroll.com
С помощью EOR от Playroll нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Playroll лучше, чем традиционный работодатель, выполняет за вас тяжелую финансовую, административную и юридическую работу, управляя сложностями глобальной рабочей силы с помощью одной единой платформы.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или подрядчиков, использующих контракты, соответствующие местным требованиям, избегая при этом рисков неправильной классификации, проходя проверки соответствия и управляя международной рабочей силой в одном месте.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной технологии управления персоналом, подкрепленной персонализированным опытом и непревзойденным глобальным масштабом. Velocity Global — крупнейший мировой работодатель (также известный как International PEO) в 185 странах и во всех 50 США. Более 1000 брендов полагаются на Velocity Global для создания глобальных команд без затрат или сложностей, связанных с созданием иностранных юридических лиц или государственной регистрацией. Компания предлагает дополнительные услуги, включая проверку соответствия требованиям независимых подрядчиков для оценки рабочей силы и агента по учету (AoR) для оптимизации платежей подрядчикам. Velocity Global была названа известной аналитической фирмой NelsonHall «Лидером» в категории «Глобальный работодатель услуг записи». Основанная в 2014 году компания насчитывает сотни сотрудников на шести континентах.
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете бесплатно начать работу с нашей системой найма и выхода на пенсию. Приложение для расчета заработной платы в один клик позволяет вам рассчитать заработную плату и перевести деньги не только для ваших местных сотрудников, но и для глобальных подрядчиков. Наша интеграция со Slack, Excel, Google Suite и Whatsapp делает доступ к вашей системе управления персоналом чрезвычайно удобным и удобным для общения. Наша гибкая и полностью настраиваемая платформа в сочетании с круглосуточной поддержкой клиентов сделает управление персоналом очень простым для вашей организации.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно понятные технологии с интерактивным обслуживанием, чтобы организации могли быстро и в соответствии с требованиями привлекать и платить работникам по всему миру.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодатель, мы упрощаем для вас удаленный найм в любой точке мира. Мы берем на себя все обязанности по управлению трудоустройством и соблюдению требований в 160 странах, одновременно снабжая ваших сотрудников инструментами и поддержкой, которые им необходимы, чтобы чувствовать себя частью вашей команды. Мы понимаем, что ваше время ценно, и вам нужен партнер, которому вы можете доверять, чтобы сделать все максимально простым, чтобы вы могли продолжать вести свой бизнес. Работать где угодно. Будьте вездесущим.
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное представление всей вашей рабочей силы в одном месте. Благодаря Deel компании делают возможным глобальный расчет заработной платы, используя собственный бэк-офис Deel и местные предприятия. Работники, менеджеры и руководители могут обновлять сведения о снятии средств, визуализировать структуру команды, контролировать общие расходы на заработную плату и выполнять десятки других задач через современный интерфейс самообслуживания Deel. Сегодня Deel обслуживает более 20 000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до публичных компаний, помогая более 120 000 работникам получать зарплату из любой точки мира. Создавайте локализованные юридические контракты, отслеживайте свободное время, предоставляйте бонусы, управляйте капиталом и многое другое. Закажите демо-версию персонального руководства по платформе Deel и откройте для себя глобальную рабочую силу уже сегодня.
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприятия и новые стартапы могут получить доступ к лучшим талантам со всего мира, чтобы развивать свой бизнес и создавать разнообразные распределенные команды. Никаких авансовых платежей, скрытых затрат или долгосрочных ограничений не требуется. Прокат в более чем 160 странах || Платите в более чем 100 валютах || Получите экспертную поддержку 24x5
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion трансформирует рабочие места, упрощая наем сотрудников на международном уровне, независимо от национальных границ. Известные своей немецкой эффективностью, мы являемся одним из ведущих европейских игроков, сокращающих разрыв между работодателями и талантами со всего мира. Благодаря нашим решениям мы даем компаниям возможность расширять свои команды по всему миру без необходимости создания местной организации. Наша платформа автоматизирует трудоемкие процессы адаптации, глобальный расчет заработной платы и позволяет компаниям быстро, легко и с соблюдением требований нанимать таланты из более чем 160 стран. Если вы хотите узнать больше, закажите демо-версию здесь: https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и команду экспертов по правовым и кадровым вопросам, чтобы обеспечить соблюдение требований в более чем 180 странах.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Ontop
getontop.com
Глобальное решение по расчету заработной платы 3-1. С помощью Ontop вы можете начать создавать свою глобальную команду всего за несколько кликов. Управляйте и платите своим международным командам в любой точке мира. Масштабируйте свой бизнес по всему миру и предложите своим международным талантам встроенные финансовые услуги. - Оптимизируйте управление расчетом заработной платы, найдя все в одном месте. - Оплатите всю свою рабочую силу одним щелчком мыши. Выбирайте из множества способов оплаты, адаптированных к вашим финансовым потребностям. - Создавайте контракты менее чем за 5 минут. Настраивайте, фильтруйте и обновляйте информацию о своей команде за считанные секунды.
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальными командами.
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы берем на себя мельчайшие детали, чтобы вы могли сосредоточиться на главном: построении своего бизнеса и своей команды.
HireArt
hireart.com
Все, что вам нужно для управления собственной рабочей силой по контракту. Создавайте и управляйте современной контрактной рабочей силой с помощью единого инструмента. Работодатель по записи, поиск по требованию, управление поставщиками и управление фрилансерами — все в одном пользовательском интерфейсе самообслуживания.
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