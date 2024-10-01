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Программное обеспечение работодателя (EOR) - Самые популярные приложения - Мексика
Программное обеспечение Employer of Record (EOR) позволяет предприятиям нанимать сотрудников в других странах без необходимости создавать юридическое лицо в этих регионах. Эти платформы облегчают весь процесс найма: от поиска и проверки до управления заработной платой, льготами и соблюдением требований. Сотрудники могут использовать программное обеспечение, чтобы запросить отпуск, пройти адаптацию и выполнить другие задачи. Хотя первоначальная компания руководит заданиями и контролирует результаты, EOR действует как законный работодатель, принимая на себя все связанные с этим риски и обязательства. EOR выполняет важные обязанности по управлению персоналом, включая администрирование льгот, управление налогами, соблюдение местного трудового законодательства и обработку заработной платы. Это решение идеально подходит для компаний, стремящихся к глобальному расширению без сложностей с созданием местного предприятия, что позволяет им нанимать сотрудников быстро и в полном соответствии с международными правилами.
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Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы б...
Ontop
getontop.com
Глобальное решение по расчету заработной платы 3-1. С помощью Ontop вы можете начать создавать свою глобальную команду всего за несколько кликов. Управляйте и платите своим международным командам в любой точке мира. Масштабируйте свой бизнес по всему миру и предложите своим международным талантам вс...
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприя...
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальн...
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...
Rivermate
rivermate.com
В Rivermate мы упрощаем для таких компаний, как ваша, наем сотрудников и управление ими по всему миру с помощью нашей услуги «Зарегистрированный работодатель» (EOR). Наша платформа упрощает глобальную занятость, решая сложные задачи, связанные с наймом в более чем 135 странах. Мы заботимся о местных...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
HireArt
hireart.com
Все, что вам нужно для управления собственной рабочей силой по контракту. Создавайте и управляйте современной контрактной рабочей силой с помощью единого инструмента. Работодатель по записи, поиск по требованию, управление поставщиками и управление фрилансерами — все в одном пользовательском интерф...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo — комплексное решение для удаленного найма сотрудников. Находите кандидатов, нанимайте сотрудников через нашу службу работодателей, управляйте всем с нашей платформы.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы зано...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или п...
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной ...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодате...
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion трансформирует рабочие места, упрощая наем сотрудников на международном уровне, независимо от национальных границ. Известные своей немецкой эффективностью, мы являемся одним из ведущих европейских игроков, сокращающих разрыв между работодателями и талантами со всего мира. Благодаря нашим ...
Teamed
teamed.global
Teamed — это глобальная платформа для работодателей (EOR), которая помогает малым и средним компаниям нанимать, оплачивать и обслуживать команды мирового уровня в любой точке мира. Итак, независимо от того, являетесь ли вы солидной компанией или начинающим стартапом, передовая, но удобная для пользо...
Playroll
playroll.com
С помощью EOR от Playroll нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Playroll лучше, чем традиционный работодатель, выполняет за вас тяжелую финансовую, административну...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной техноло...
Lano
lano.io
Глобальный EOR и расчет заработной платы в упрощенном виде. Присоединяйтесь и платите людям в более чем 170 странах и соблюдайте 100 % требования. Вы найдете талант, мы позаботимся обо всем остальном.