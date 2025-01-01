Программное обеспечение для планирования сотрудников - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для планирования сотрудников упрощает создание, обслуживание и отслеживание графиков сотрудников. Внедряя такую систему, компании могут повысить производительность и командную работу, получив лучшее представление об общем потенциале рабочей силы. Эти системы обычно отслеживают отпуска, больничные и другое личное свободное время. Многие инструменты также имеют автоматические оповещения для предотвращения конфликтов планирования. Со временем собранные данные планирования можно будет интегрировать с финансовыми системами, такими как программное обеспечение для расчета заработной платы. Кроме того, программное обеспечение для планирования сотрудников часто предоставляет аналитику, которая помогает эффективно управлять и координировать задачи.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.
Clockify
clockify.me
Clockify — это бесплатное приложение для отслеживания времени, помогающее командам и организациям контролировать продуктивность и рабочие часы.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase помогает малым предприятиям управлять почасовыми сотрудниками: планирование, учет рабочего времени и обработка заработной платы.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts - приложение для планирования смен сотрудников, которое упрощает назначение, управление часами работы и отслеживание посещаемости. Доступно на мобильных устройствах.
When I Work
wheniwork.com
Когда я работаю — приложение для планирования работы, отслеживания времени и общения сотрудников с менеджерами.
Sling
getsling.com
Sling — это программное обеспечение для планирования, учета рабочего времени и общения в компаниях с посменной работой.
Deputy
deputy.com
Приложение Deputy управляет рабочей силой, упрощая планирование, отслеживание рабочего времени и общение между сотрудниками.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules – это приложение для планирования сотрудников в ресторанах и гостиницах, позволяющее управлять сменами и общаться в команде.
7shifts
7shifts.com
7shifts - платформа для управления командой в ресторанах, предлагающая инструменты для планирования смен, учета рабочего времени и повышения эффективности работы.
Legion
legion.co
Приложение Legion предлагает платформу управления рабочей силой для оптимизации расписаний, повышения производительности и вовлеченности сотрудников.
Planday
planday.com
Planday - платформа для управления рабочей силой, позволяющая управлять расписаниями, часами работы и коммуникацией сотрудников в одном веб-приложении.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark - приложение для учета рабочего времени, которое помогает строителям и сервисным компаниям отслеживать время, управлять проектами и интегрироваться с бухгалтерией.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.
Skello
skello.io
Skello — приложение для управления рабочей силой на сменах, упрощающее планирование и коммуникацию в командах.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx - платформа для управления персоналом, оптимизирующая планирование, прогнозирование и взаимодействие с сотрудниками для повышения продуктивности и уменьшения затрат.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock - приложение для учета рабочего времени сотрудников, упрощающее расчёт заработной платы и интеграцию с другими системами.
Breathe
breathehr.com
Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyShift - приложение для простого планирования сотрудников, управления сменами и отслеживания трудозатрат, с возможностью мобильного доступа.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix - это программа для управления графиками сотрудников, отслеживания рабочего времени и улучшения внутренней коммуникации в бизнесе.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly - это приложение для управления временным персоналом, позволяющее планировать рабочие смены, отслеживать часы и генерировать счета.
Avaza
avaza.com
Avaza — это облачное программное обеспечение для управления проектами, отслеживания времени, взаимодействия команды и выставления счетов.
Rotageek
rotageek.com
Rotageek - это приложение для эффективного планирования рабочего времени, учитывающее потребности сотрудников и изменяющийся спрос.
Surfboard
teamsurfboard.com
Surfboard — платформа управления рабочей силой для поддержки клиентских сервисов, помогает оптимизировать операции и улучшить планирование ресурсов.
Harri
harri.com
Harri - платформа для управления работниками в гостиничном бизнесе, включая инструменты для найма, планирования и улучшения общения в команде.
Netchex
netchex.com
Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee — это программное обеспечение для управления рабочей силой, включая планирование смен, учёт времени, управление отпусками и зарплатой.
Aplano
aplano.de
Aplano — это онлайн-приложение для планирования рабочего времени сотрудников, позволяющее управлять сменами, отслеживать доступность и вести учет рабочего времени.
Workforce
workforce.com
Workforce - приложение для управления рабочей силой, которое включает функции планирования, отслеживания времени и анализа производительности в реальном времени.
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch - облачное приложение для учета рабочего времени сотрудников с возможностью GPS-треккинга и интеграции с программами для расчета заработной платы.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift - облачное приложение для планирования графиков, улучшает опыт управления расписанием для сотрудников и менеджеров. Бесплатный 14-дневный период.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это приложение для автоматического отслеживания производительности сотрудников и управления временем, позволяющее менеджерам эффективно контролировать рабочие процессы.
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan — облачное решение для автоматизированного составления графиков смен с учетом квалификации сотрудников, доступности и загрузки оборудования.
Superworks
superworks.com
Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.
Papershift
papershift.com
Papershift помогает управлять графиками работников, отслеживанием рабочего времени и управлением отпусками в облаке.
Bizimply
bizimply.com
Bizimply — платформа для управления рабочей силой, автоматизирующая планирование смен, отслеживание рабочего времени и взаимодействие сотрудников в индустрии гостеприимства.
Shyfter
shyfter.co
Приложение Shyfter предназначено для управления сменами, расписанием сотрудников и учётом рабочего времени с возможностью управления уходами и отсутствиями.
Novagems
novage.ms
Приложение Novagems управляет охраной и уборкой, позволяя планировать смены, отслеживать время, получать отчеты и анализировать данные для улучшения операций.
Coast
coastapp.com
Coast - приложение для управления командными коммуникациями, задачами и рабочими процессами, доступное на мобильных устройствах и компьютерах.
Ubeya
ubeya.com
Ubeya - приложение для управления гибкой рабочей силой, позволяющее подавать заявки на смены, отслеживать доходы и управлять расписаниями.
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift — облачное приложение для создания и управления графиками сотрудников, включая учёт доступности, заявок на отпуск и конфликтов смен.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek - облачная HR-система для управления сотрудниками, включающая функции учета посещаемости, управления отсутствием и интеграцию с другими инструментами.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign облегчает процесс подписания документов с помощью безопасных электронных подписей, обеспечивая их проверку на блокчейне и управление документами.
Workfeed
workfeed.io
Workfeed - приложение для планирования смен, оптимизирующее управление персоналом и повышающее гибкость работы, позволяя сотрудникам обмениваться сменами.
StaffAny
staffany.com
StaffAny — приложение для управления рабочей силой, оптимизирующее графики, отслеживающее посещаемость и улучшающее взаимодействие в команде.
Workee
workee.net
Workee — это приложение для фрилансеров, позволяющее создать личный веб-сайт с функциями бронирования и оплаты, упрощая управление клиентами и временем.
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules - это приложение для планирования и учета рабочего времени сотрудников, позволяющее легко создавать и делиться графиками работы.
busybusy
busybusy.com
BusyBusy - приложение для отслеживания времени и затрат в строительстве, позволяющее управлять графиками, оборудованием и отчетами с помощью GPS и мобильных устройств.
Playvox
playvox.com
Playvox - это ПО для оптимизации работы агентов службы поддержки, интегрирующееся с контакт-центрами для управления качеством и анализа эффективности.
Celayix
celayix.com
Celayix — это платформа для управления рабочей силой, которая предлагает планирование сотрудников, отслеживание времени и посещаемости, а также автоматизацию замены.
Tinq
tinq.com
Tinq — это многоплатформенное решение для управления командами, позволяющее отслеживать время, планировать смены и готовить отчеты для расчета зарплаты.
Incentivefox
incentivefox.com
Incentivefox — платформа для управления программами стимулов и рефералов, позволяющая отслеживать и вознаграждать достижения сотрудников и клиентов.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim — это веб-приложение для управления персоналом и планирования смен для малых и средних предприятий в различных отраслях.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle - система управления рабочей силой для упрощения планирования, отслеживания времени и повышения эффективности сотрудников.
SubItUp
subitup.com
SubItUp – это платформа для онлайн-планирования сотрудников, автоматизирующая управление графиками, улучшая коммуникацию и соблюдение норм.
Assembled
assembled.com
Assembled — платформа управления рабочей силой, обеспечивающая точность в Staffing, удобство в создании графиков и видимость данных для улучшения производительности.
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