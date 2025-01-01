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Программное обеспечение для планирования сотрудников
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Программное обеспечение для планирования сотрудников - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для планирования сотрудников упрощает создание, обслуживание и отслеживание графиков сотрудников. Внедряя такую ​​систему, компании могут повысить производительность и командную работу, получив лучшее представление об общем потенциале рабочей силы. Эти системы обычно отслеживают отпуска, больничные и другое личное свободное время. Многие инструменты также имеют автоматические оповещения для предотвращения конфликтов планирования. Со временем собранные данные планирования можно будет интегрировать с финансовыми системами, такими как программное обеспечение для расчета заработной платы. Кроме того, программное обеспечение для планирования сотрудников часто предоставляет аналитику, которая помогает эффективно управлять и координировать задачи.

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify — это бесплатное приложение для отслеживания времени, помогающее командам и организациям контролировать продуктивность и рабочие часы.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase помогает малым предприятиям управлять почасовыми сотрудниками: планирование, учет рабочего времени и обработка заработной платы.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

Zoho Shifts - приложение для планирования смен сотрудников, которое упрощает назначение, управление часами работы и отслеживание посещаемости. Доступно на мобильных устройствах.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Когда я работаю — приложение для планирования работы, отслеживания времени и общения сотрудников с менеджерами.

Sling

Sling

getsling.com

Sling — это программное обеспечение для планирования, учета рабочего времени и общения в компаниях с посменной работой.

Deputy

Deputy

deputy.com

Приложение Deputy управляет рабочей силой, упрощая планирование, отслеживание рабочего времени и общение между сотрудниками.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules – это приложение для планирования сотрудников в ресторанах и гостиницах, позволяющее управлять сменами и общаться в команде.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts - платформа для управления командой в ресторанах, предлагающая инструменты для планирования смен, учета рабочего времени и повышения эффективности работы.

Legion

Legion

legion.co

Приложение Legion предлагает платформу управления рабочей силой для оптимизации расписаний, повышения производительности и вовлеченности сотрудников.

Planday

Planday

planday.com

Planday - платформа для управления рабочей силой, позволяющая управлять расписаниями, часами работы и коммуникацией сотрудников в одном веб-приложении.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark - приложение для учета рабочего времени, которое помогает строителям и сервисным компаниям отслеживать время, управлять проектами и интегрироваться с бухгалтерией.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.

Skello

Skello

skello.io

Skello — приложение для управления рабочей силой на сменах, упрощающее планирование и коммуникацию в командах.

Quinyx

Quinyx

quinyx.com

Quinyx - платформа для управления персоналом, оптимизирующая планирование, прогнозирование и взаимодействие с сотрудниками для повышения продуктивности и уменьшения затрат.

OnTheClock

OnTheClock

ontheclock.com

OnTheClock - приложение для учета рабочего времени сотрудников, упрощающее расчёт заработной платы и интеграцию с другими системами.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.

Findmyshift

Findmyshift

findmyshift.com

FindMyShift - приложение для простого планирования сотрудников, управления сменами и отслеживания трудозатрат, с возможностью мобильного доступа.

HROne

HROne

hrone.cloud

HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Agendrix - это программа для управления графиками сотрудников, отслеживания рабочего времени и улучшения внутренней коммуникации в бизнесе.

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

Zoho Workerly - это приложение для управления временным персоналом, позволяющее планировать рабочие смены, отслеживать часы и генерировать счета.

Avaza

Avaza

avaza.com

Avaza — это облачное программное обеспечение для управления проектами, отслеживания времени, взаимодействия команды и выставления счетов.

Rotageek

Rotageek

rotageek.com

Rotageek - это приложение для эффективного планирования рабочего времени, учитывающее потребности сотрудников и изменяющийся спрос.

Surfboard

Surfboard

teamsurfboard.com

Surfboard — платформа управления рабочей силой для поддержки клиентских сервисов, помогает оптимизировать операции и улучшить планирование ресурсов.

Harri

Harri

harri.com

Harri - платформа для управления работниками в гостиничном бизнесе, включая инструменты для найма, планирования и улучшения общения в команде.

Shiftee

Shiftee

shiftee.io

Shiftee — это программное обеспечение для управления рабочей силой, включая планирование смен, учёт времени, управление отпусками и зарплатой.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.

Aplano

Aplano

aplano.de

Aplano — это онлайн-приложение для планирования рабочего времени сотрудников, позволяющее управлять сменами, отслеживать доступность и вести учет рабочего времени.

Workforce

Workforce

workforce.com

Workforce - приложение для управления рабочей силой, которое включает функции планирования, отслеживания времени и анализа производительности в реальном времени.

Buddy Punch

Buddy Punch

buddypunch.com

Buddy Punch - облачное приложение для учета рабочего времени сотрудников с возможностью GPS-треккинга и интеграции с программами для расчета заработной платы.

MakeShift

MakeShift

makeshift.ca

MakeShift - облачное приложение для планирования графиков, улучшает опыт управления расписанием для сотрудников и менеджеров. Бесплатный 14-дневный период.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTime — это приложение для автоматического отслеживания производительности сотрудников и управления временем, позволяющее менеджерам эффективно контролировать рабочие процессы.

Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

Shyftplan — облачное решение для автоматизированного составления графиков смен с учетом квалификации сотрудников, доступности и загрузки оборудования.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift помогает управлять графиками работников, отслеживанием рабочего времени и управлением отпусками в облаке.

Bizimply

Bizimply

bizimply.com

Bizimply — платформа для управления рабочей силой, автоматизирующая планирование смен, отслеживание рабочего времени и взаимодействие сотрудников в индустрии гостеприимства.

Shyfter

Shyfter

shyfter.co

Приложение Shyfter предназначено для управления сменами, расписанием сотрудников и учётом рабочего времени с возможностью управления уходами и отсутствиями.

Novagems

Novagems

novage.ms

Приложение Novagems управляет охраной и уборкой, позволяя планировать смены, отслеживать время, получать отчеты и анализировать данные для улучшения операций.

Coast

Coast

coastapp.com

Coast - приложение для управления командными коммуникациями, задачами и рабочими процессами, доступное на мобильных устройствах и компьютерах.

Ubeya

Ubeya

ubeya.com

Ubeya - приложение для управления гибкой рабочей силой, позволяющее подавать заявки на смены, отслеживать доходы и управлять расписаниями.

ZoomShift

ZoomShift

zoomshift.com

ZoomShift — облачное приложение для создания и управления графиками сотрудников, включая учёт доступности, заявок на отпуск и конфликтов смен.

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek - облачная HR-система для управления сотрудниками, включающая функции учета посещаемости, управления отсутствием и интеграцию с другими инструментами.

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign облегчает процесс подписания документов с помощью безопасных электронных подписей, обеспечивая их проверку на блокчейне и управление документами.

StaffAny

StaffAny

staffany.com

StaffAny — приложение для управления рабочей силой, оптимизирующее графики, отслеживающее посещаемость и улучшающее взаимодействие в команде.

Workee

Workee

workee.net

Workee — это приложение для фрилансеров, позволяющее создать личный веб-сайт с функциями бронирования и оплаты, упрощая управление клиентами и временем.

SocialSchedules

SocialSchedules

socialschedules.com

SocialSchedules - это приложение для планирования и учета рабочего времени сотрудников, позволяющее легко создавать и делиться графиками работы.

busybusy

busybusy

busybusy.com

BusyBusy - приложение для отслеживания времени и затрат в строительстве, позволяющее управлять графиками, оборудованием и отчетами с помощью GPS и мобильных устройств.

Workfeed

Workfeed

workfeed.io

Workfeed - приложение для планирования смен, оптимизирующее управление персоналом и повышающее гибкость работы, позволяя сотрудникам обмениваться сменами.

Playvox

Playvox

playvox.com

Playvox - это ПО для оптимизации работы агентов службы поддержки, интегрирующееся с контакт-центрами для управления качеством и анализа эффективности.

Celayix

Celayix

celayix.com

Celayix — это платформа для управления рабочей силой, которая предлагает планирование сотрудников, отслеживание времени и посещаемости, а также автоматизацию замены.

Tinq

Tinq

tinq.com

Tinq — это многоплатформенное решение для управления командами, позволяющее отслеживать время, планировать смены и готовить отчеты для расчета зарплаты.

Incentivefox

Incentivefox

incentivefox.com

Incentivefox — платформа для управления программами стимулов и рефералов, позволяющая отслеживать и вознаграждать достижения сотрудников и клиентов.

TeamUltim

TeamUltim

teamultim.com

TeamUltim — это веб-приложение для управления персоналом и планирования смен для малых и средних предприятий в различных отраслях.

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle - система управления рабочей силой для упрощения планирования, отслеживания времени и повышения эффективности сотрудников.

SubItUp

SubItUp

subitup.com

SubItUp – это платформа для онлайн-планирования сотрудников, автоматизирующая управление графиками, улучшая коммуникацию и соблюдение норм.

Assembled

Assembled

assembled.com

Assembled — платформа управления рабочей силой, обеспечивающая точность в Staffing, удобство в создании графиков и видимость данных для улучшения производительности.

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