Celayix

celayix.com

Celayix — это платформа управления персоналом на базе искусственного интеллекта, которая предлагает планирование сотрудников, отслеживание времени и посещаемости, а также различные решения для управления персоналом. Этот инструмент особенно полезен для крупных предприятий в сфере здравоохранения, безопасности, розничной торговли и других секторов, стремящихся повысить эффективность планирования и сэкономить время и деньги. Планирование Celayix может помочь сократить временные затраты на планирование до 95%, поскольку оно генерирует графики за считанные минуты на основе доступности, навыков и производительности сотрудников. Этот инструмент предлагает функцию автоматической замены для управления вызовами больничных, неявками и изменениями в последнюю минуту и ​​может возместить до 2600 долларов США на сотрудника в год за счет затрат на прогулы. С Celayix компании могут легко управлять графиками сотрудников, отслеживать посещаемость и находить квалифицированную замену на случай внезапных изменений. Платформа предлагает различные интеграции и ресурсы, включая блоги, тематические исследования, инфографику и видео, чтобы предоставить пользователям всю необходимую информацию об инструменте. Celayix предлагает различные пакеты функций для разных потребностей и бюджетов, а также бесплатную пробную версию, которая поможет пользователям оценить инструмент перед принятием решения. Клиенты могут связаться со службой поддержки Celayix через страницу поддержки или напрямую связаться с компанией. В целом, компании, которым требуется комплексное программное обеспечение для управления персоналом, могут извлечь выгоду из решений Celayix на базе искусственного интеллекта.