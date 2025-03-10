Workee

workee.net

Workee — это программное обеспечение, которое уже помогает 6000 фрилансерам и профессионалам управлять своим бизнесом в Интернете (например, частным учителям, репетиторам, тренерам, дизайнерам, писателям-фрилансерам и многим другим). Workee создает персональный веб-сайт со встроенными функциями бронирования, планирования и платежей менее чем за 1 минуту, что позволяет вам бронировать и оплачивать напрямую, а также автоматически управлять работой и клиентами прямо из коробки. Workee помогает фрилансерам, у которых уже есть клиенты, работать с ними более эффективно и масштабировать бизнес «из коробки». По мнению наших пользователей, Workee экономит 10 часов в неделю и тысячи долларов в месяц. У Workee есть два плана: Starter и Pro. План Workee Starter бесплатен без ежемесячной подписки и 0% комиссии за транзакции от Workee. Он предназначен для профессионалов, которые только начинают работу, и включает в себя следующее: Базовые шаблоны для личного веб-сайта 1 График доступности 2 Временные интервалы для встреч 2 Проекты Workee для разовых работ и услуг 3 Счета-фактуры в месяц Доступен план Workee Pro с ежемесячной подпиской и 0% комиссией за транзакции от Workee. План Pro идеально подходит для профессионалов и активных пользователей, которым нужны расширенные функции и возможности настройки. Вот почему план Pro отлично подходит: 1. Шаблоны веб-сайтов Pro. Улучшите бизнес-брендинг с помощью почти десятков новых профессиональных шаблонов и стилей, настраиваемых цветов и фирменного стиля. 2. Пользовательское SEO. Получайте органический трафик и выделяйтесь благодаря брендингу. Настройте собственные заголовки и описания для личного веб-сайта Workee. 3. Неограниченное количество графиков, временных интервалов, счетов и проектов. 4. Правила профессионального бронирования. Ограничьте время получения следующего бронирования, добавьте автоматические перерывы между звонками и ограничьте максимальное количество сеансов в день.