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Программное обеспечение для планирования сотрудников упрощает создание, обслуживание и отслеживание графиков сотрудников. Внедряя такую систему, компании могут повысить производительность и командную работу, получив лучшее представление об общем потенциале рабочей силы. Эти системы обычно отслеживают отпуска, больничные и другое личное свободное время. Многие инструменты также имеют автоматические оповещения для предотвращения конфликтов планирования. Со временем собранные данные планирования можно будет интегрировать с финансовыми системами, такими как программное обеспечение для расчета заработной платы. Кроме того, программное обеспечение для планирования сотрудников часто предоставляет аналитику, которая помогает эффективно управлять и координировать задачи.
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SubItUp
subitup.com
SubItUp — это ведущая в отрасли, интеллектуальная и настраиваемая онлайн-платформа для планирования сотрудников, созданная специально для вашего бизнеса. SubItUp оптимизирует и улучшает ваши процессы планирования, сначала привлекая команду экспертов для их понимания. Затем наши эксперты по кадрам помогут вам настроить SubItUp для автоматизации сбора информации о доступности и составления расписания, устранения конфликтов планирования на вашем предприятии, создания таймеров, которые будут работать на вашу команду, передачи данных о времени и посещаемости в ваше программное обеспечение для расчета заработной платы и обеспечения максимальной доступности. и соблюдение стандартов на этом пути. Пришло время вернуть свое время. Пришло время автоматизировать управление вашей рабочей силой. И пришло время сосредоточиться на всех других задачах, которые вам нужно выполнять каждый день. Собственная платформа SubItUp была разработана с нуля, чтобы максимизировать время, которое вы тратите на решение бизнес-задач, и минимизировать проблемы управления персоналом.
Rotageek
rotageek.com
Rotageek - это приложение для эффективного планирования рабочего времени, учитывающее потребности сотрудников и изменяющийся спрос.
Netchex
netchex.com
Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, организациям по всему миру. VeriDoc Sign предлагает решения для электронной подписи и оформления документов некоторым ведущим компаниям как в государственном, так и в частном секторах. Наша технология проверки блокчейна запатентована в более чем 90 странах мира, помогая организациям найти лучшее решение для электронной подписи по разумной цене. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам лучшие услуги, в том числе: организации могут сэкономить драгоценное время, исключив ненужные часы ожидания. Благодаря VeriDoc Sign ваша организация повысит эффективность и производительность. Преимущества решений электронной подписи VeriDoc позволяют бесконечным пользователям иметь доступ для проверки важных документов и отправки их нужным людям. Вы не ошибетесь, выбрав инструменты VeriDoc Sign, которые дают вам возможность проверять временные метки и хэши для документов с электронной подписью в блокчейне. Просто отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном, и вы увидите оригинал документа на странице проверки. Другие особенности VeriDoc Sign, которые вы просто не можете пропустить: Контроль доступа Юридически допустимая Защита блокчейна от несанкционированного доступа Доступная цена
Playvox
playvox.com
Playvox — ведущее программное обеспечение для оптимизации работы агентов по обслуживанию клиентов. Playvox интегрируется с большинством основных платформ контакт-центров и позволяет командам просматривать, анализировать и управлять всем процессом обеспечения качества на одной удобной платформе. Оптимизируйте процесс контроля качества, мотивируйте, обучайте и обучайте своих агентов, а также предоставьте всей вашей команде возможность использовать прозрачные показатели в режиме реального времени. Контролируйте обслуживание, измеряйте ключевые показатели эффективности и, наконец, откажитесь от электронных таблиц.
Harri
harri.com
Harri - платформа для управления работниками в гостиничном бизнесе, включая инструменты для найма, планирования и улучшения общения в команде.
Superworks
superworks.com
Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.
Coast
coastapp.com
Coast - приложение для управления командными коммуникациями, задачами и рабочими процессами, доступное на мобильных устройствах и компьютерах.
Celayix
celayix.com
Celayix — это платформа управления персоналом на базе искусственного интеллекта, которая предлагает планирование сотрудников, отслеживание времени и посещаемости, а также различные решения для управления персоналом. Этот инструмент особенно полезен для крупных предприятий в сфере здравоохранения, безопасности, розничной торговли и других секторов, стремящихся повысить эффективность планирования и сэкономить время и деньги. Планирование Celayix может помочь сократить временные затраты на планирование до 95%, поскольку оно генерирует графики за считанные минуты на основе доступности, навыков и производительности сотрудников. Этот инструмент предлагает функцию автоматической замены для управления вызовами больничных, неявками и изменениями в последнюю минуту и может возместить до 2600 долларов США на сотрудника в год за счет затрат на прогулы. С Celayix компании могут легко управлять графиками сотрудников, отслеживать посещаемость и находить квалифицированную замену на случай внезапных изменений. Платформа предлагает различные интеграции и ресурсы, включая блоги, тематические исследования, инфографику и видео, чтобы предоставить пользователям всю необходимую информацию об инструменте. Celayix предлагает различные пакеты функций для разных потребностей и бюджетов, а также бесплатную пробную версию, которая поможет пользователям оценить инструмент перед принятием решения. Клиенты могут связаться со службой поддержки Celayix через страницу поддержки или напрямую связаться с компанией. В целом, компании, которым требуется комплексное программное обеспечение для управления персоналом, могут извлечь выгоду из решений Celayix на базе искусственного интеллекта.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
Surfboard
teamsurfboard.com
Встречайте Surfboard, основу вашей стратегии поддержки клиентов. Команды ведущих брендов, таких как Ruggable, Beauty Pie и Grow Therapy, используют платформу управления персоналом Surfboard для управления ростом и развитием своих групп поддержки на международном уровне. Surfboard предлагает интеллектуальный современный WFM для оптимизации и консолидации операций: от прогнозирования до планирования мощности, планирования и анализа производительности. Выявите скрытые затраты и неэффективность всей вашей функции поддержки. Откройте для себя возможность увеличения прибыли за счет упреждающего обслуживания клиентов наряду с подбором кадров и ресурсов для обслуживания ИИ.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx - платформа для управления персоналом, оптимизирующая планирование, прогнозирование и взаимодействие с сотрудниками для повышения продуктивности и уменьшения затрат.
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift предоставляет упрощенный облачный способ создания расписаний сотрудников и управления ими. Это позволяет вам управлять доступностью сотрудников, запросами на отпуск, сверхурочной работой и конфликтами смен. Он также позволяет публиковать графики работы и отправлять уведомления сотрудникам.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift — единственное облачное решение для планирования, ориентированное на людей, которое упрощает планирование как для менеджеров, так и для сотрудников. Его легко настроить и еще проще использовать. Вы сможете быстрее создавать расписания, точнее отслеживать посещаемость и общаться с сотрудниками в режиме реального времени независимо от размера вашей команды. Наши клиенты получают меньше незаполненных смен, лучший баланс между работой и личной жизнью, более счастливые сотрудники и более здоровую прибыль. Это планирование, ориентированное на людей, и компаниям оно нравится! Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы сэкономить время, сократить трудозатраты и повысить вовлеченность сотрудников --> makeshift.ca MakeShift предлагает бесплатную 14-дневную пробную версию.
Workforce
workforce.com
Workforce - приложение для управления рабочей силой, которое включает функции планирования, отслеживания времени и анализа производительности в реальном времени.
Ubeya
ubeya.com
Ubeya разработала платформу SaaS B2B, которая привносит техническую революцию в мир временных рабочих мест. Он соединяет предприятия, которые управляют гибкими работниками, и позволяют им управлять, аутсорсинг, оценивать и платить всю свою рабочую силу. Он преодолевает разрыв между кадровыми фирмами, предприятиями и работниками смены путем автоматизации и оптимизации рабочих процессов, планирования, коммуникации, заработной платы и соответствия. Ubeya объединяет разбросанные каналы коммуникации, увеличивает удержание работников и снижает показатели выставки, чтобы изменить гибкий опыт работы. Платформа Ubeya помогает сотням предприятий по всему миру стать более устойчивыми и адаптивными к изменениям, что приводит к росту, эксплуатационному превосходству и счастливой рабочей силе.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — это комплексная система управления персоналом, разработанная для того, чтобы сделать управление вашими компьютерами и сотрудниками простым и эффективным. Это многогранная система высокого уровня, способная решать сложные задачи управления персоналом в любом масштабе.
Workfeed
workfeed.io
Работодатели и менеджеры используют Workfeed для создания графиков, обеспечивающих идеальный баланс между потребностями своих сотрудников и требованиями своего бизнеса. Тем самым они прокладывают путь к оптимизации затрат на рабочую силу, лучшей в своем классе рабочей среде и выдающимся результатам в бизнесе. В итоге клиенты Workfeed экономят до 80% времени и тысячи долларов, одновременно повышая удовлетворенность, гибкость и удержание сотрудников.
busybusy
busybusy.com
BusyBusy - это ведущее программное обеспечение для отслеживания времени строительства и затрат на работу. Используйте GPS для эффективного отслеживания времени, оборудования, материалов и прогресса. Упростите заработную плату, управляйте расписаниями сотрудников и создайте ежедневные отчеты в одном в одном в использовании приложения. Данные сайта загрузки BusyBusy сразу же доступны для вашей команды, что позволяет вам посмотреть, что происходит в любое время и в любом месте. Проголосовали за № 1 сотрудниками за простоту использования и надежность, присоединяйтесь к 75 000+ счастливых клиентов, которые бросили устаревшие расписание бумаги. Приложение для отслеживания времени и стоимость работы № 1 для строительства, а также все отрасли с сотрудниками в этой области. Сделайте GPS-отслеживание времени и планируете легкий ветерок с простым в использовании, надежным приложением. Любимые функции включают в себя отслеживание времени GPS, отслеживание времени супервизора, планирование, фотографии и заметки, бюджеты, ВОМ, отчеты о безопасности, ежедневные отчеты о проектах, выполненные работы и многое другое. Мы предлагаем 90-дневную гарантию возврата денег, отсутствие контракта и счет на основе использования, обеспечивая отличное обслуживание клиентов!
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules — это отмеченное наградами программное обеспечение для планирования и учета рабочего времени для сотрудников с почасовой оплатой. Демо-версия продукта: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis Создайте свой рабочий график за считанные минуты, легко вносите в него изменения и делитесь им со своей командой в один клик. Бесплатные приложения для iOS и Android означают, что вы можете редактировать и проверять расписание на ходу. У ваших сотрудников всегда самая последняя версия. Отслеживайте свободное время, прогнозируйте продажи для более экономичных графиков, интегрируйтесь с вашим POS-терминалом и быстро находите замену. Такие функции, как групповой обмен сообщениями, смена смен и напоминания о сменах, облегчают жизнь. Отслеживайте время и посещаемость сотрудников без хлопот и легко экспортируйте данные табеля учета рабочего времени в расчет заработной платы. Сотрудники могут следить за происходящим со своего телефона или планшета на месте. Ограничьте кражу времени и используйте GPS и фоточасы, чтобы сотрудники фиксировали время и время только там, где им запланировано работать. Соблюдайте местное трудовое законодательство, отслеживая оплачиваемые и неоплачиваемые перерывы. Следите за тем, чтобы сотрудники делали перерывы, и получайте уведомления, если сотрудник пропускает перерыв.
Novagems
novage.ms
Программное обеспечение для управления охранником и чисткой на базе Novagems. Подключает ваш фронт-линии к бэк-офису, предоставляя вам обзор целых операций в одном месте. Наше управление охранником позволяет пользователям планировать сдвиги, просматривать GPS-проверку в/inful, получать доступ к технологии отчета о фехтовании и инцидентах Geo и провести туры контрольно-пропускных пунктов в режиме реального времени. Проанализируйте всю информацию, доступную в виде отчетов, подкрепленных данными, чтобы визуализировать тенденции и получить действенную информацию для улучшения операций.
Workee
workee.net
Workee — это программное обеспечение, которое уже помогает 6000 фрилансерам и профессионалам управлять своим бизнесом в Интернете (например, частным учителям, репетиторам, тренерам, дизайнерам, писателям-фрилансерам и многим другим). Workee создает персональный веб-сайт со встроенными функциями бронирования, планирования и платежей менее чем за 1 минуту, что позволяет вам бронировать и оплачивать напрямую, а также автоматически управлять работой и клиентами прямо из коробки. Workee помогает фрилансерам, у которых уже есть клиенты, работать с ними более эффективно и масштабировать бизнес «из коробки». По мнению наших пользователей, Workee экономит 10 часов в неделю и тысячи долларов в месяц. У Workee есть два плана: Starter и Pro. План Workee Starter бесплатен без ежемесячной подписки и 0% комиссии за транзакции от Workee. Он предназначен для профессионалов, которые только начинают работу, и включает в себя следующее: Базовые шаблоны для личного веб-сайта 1 График доступности 2 Временные интервалы для встреч 2 Проекты Workee для разовых работ и услуг 3 Счета-фактуры в месяц Доступен план Workee Pro с ежемесячной подпиской и 0% комиссией за транзакции от Workee. План Pro идеально подходит для профессионалов и активных пользователей, которым нужны расширенные функции и возможности настройки. Вот почему план Pro отлично подходит: 1. Шаблоны веб-сайтов Pro. Улучшите бизнес-брендинг с помощью почти десятков новых профессиональных шаблонов и стилей, настраиваемых цветов и фирменного стиля. 2. Пользовательское SEO. Получайте органический трафик и выделяйтесь благодаря брендингу. Настройте собственные заголовки и описания для личного веб-сайта Workee. 3. Неограниченное количество графиков, временных интервалов, счетов и проектов. 4. Правила профессионального бронирования. Ограничьте время получения следующего бронирования, добавьте автоматические перерывы между звонками и ограничьте максимальное количество сеансов в день.
Aplano
aplano.de
Aplano — это онлайн-приложение для планирования рабочего времени сотрудников, позволяющее управлять сменами, отслеживать доступность и вести учет рабочего времени.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee-это полное программное обеспечение для управления рабочей силой с мощными инструментами для планирования сотрудников, планирования смены, времени и посещаемости, а также управления, рабочих процессов, электронного заключения и заработной платы. С помощью Shiftee вы можете построить здоровую культуру на рабочем месте, которая порождает прозрачность и производительность. Создайте более удобную среду управления рабочей силой с помощью Shiftee Web и Mobile App. [Наши функции] • Расписание • Посещаемость • Оставьте • Отчет • Рабочий процесс • Управление информацией о сотруднике • Пользовательский запрос • Электронная подпись • Сообщение • Рабочий стол с OFF • Безопасность
Shyfter
shyfter.co
Управление сменной работой. Приложение для планирования рабочего времени и учета рабочего времени сотрудников. Фиксированное или гибкое расписание — наше приложение для планирования и управления расписанием сэкономит вам значительное время. Благодаря управлению отпусками и отсутствиями, а также времени и посещаемости вы можете прозрачно отслеживать рабочее время ваших сотрудников.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim — веб-приложение для управления персоналом и планирования смен, которое идеально соответствует потребностям малого и среднего бизнеса в сфере розничной торговли, общественного питания, спорта, гостиничного бизнеса и профессиональных услуг. Планируйте смены, управляйте оплачиваемыми отпусками и отсутствиями, позволяйте вашей команде менять смены и получайте подробные отчеты обо всем этом с помощью TeamUltim.
StaffAny
staffany.com
В StaffAny мы помогаем многим из наших любимых обычных магазинов оптимизировать планирование и управление персоналом с помощью нашего интегрированного SaaS-сервиса для планирования и учета времени с помощью нашего мобильного и веб-приложения. Помимо управления почасовыми работниками, StaffAny отслеживает производительность персонала и автоматизирует консолидацию табелей учета рабочего времени в конце месяца. Наша сегодняшняя задача — объединить отделы кадров и эксплуатации внутри организации. С StaffAny компании могут повысить производительность, сократить эксплуатационные расходы и выделить время на то, что для них важно.
Incentivefox
incentivefox.com
ScirediveFox-это фирма по маркетингу взаимоотношений, которая обеспечивает наиболее в своем классе, настраиваемой реферальной и стимулирующей платформе для отслеживания и вознаграждения, генерируемых целевыми кампаниями по продажам. Его технология с несколькими сериями автоматизирует зачисление, отслеживание и управление поощрением для клиентов и сотрудников с более низкой стоимостью приобретения. Клиенты могут укрепить культуру компании и увеличить доход, используя поведение в качестве модели роста с помощью простых в использовании инструментов, которые легко вписываются в любую новую или существующую программу.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.
7shifts
7shifts.com
7shifts - платформа для управления командой в ресторанах, предлагающая инструменты для планирования смен, учета рабочего времени и повышения эффективности работы.
Assembled
assembled.com
Assembled — это платформа управления персоналом, которая обеспечивает современным группам поддержки большую точность в подборе персонала, большую простоту и контроль над созданием расписаний, а также лучшую прозрачность данных между командами, что помогает им повысить производительность и отстаивать свои интересы. Мы интегрируемся с большинством основных контактных платформ, Календарем Google и Slack, чтобы обеспечить рабочий процесс, который позволит вам и вашей команде встретиться там, где вы уже находитесь. Сегодня наше решение помогает ориентированным на клиента брендам, таким как Stripe, Webflow, Imperfect Produce и Etsy, создавать клиентский опыт мирового уровня. Разница в сборе: → Быстрое внедрение, золотой звездный успех и поддержка → Быстрое, интуитивно понятное и полностью настраиваемое планирование → Значимая видимость между командами → Мощное, точное и действенное прогнозирование → Централизованная, надежная и актуальная отчетность
Avaza
avaza.com
Avaza — это облачное программное обеспечение для управления проектами, отслеживания времени, взаимодействия команды и выставления счетов.
Breathe
breathehr.com
Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.
Clockify
clockify.me
Clockify — это бесплатное приложение для отслеживания времени, помогающее командам и организациям контролировать продуктивность и рабочие часы.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark - приложение для учета рабочего времени, которое помогает строителям и сервисным компаниям отслеживать время, управлять проектами и интегрироваться с бухгалтерией.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
Deputy
deputy.com
Приложение Deputy управляет рабочей силой, упрощая планирование, отслеживание рабочего времени и общение между сотрудниками.
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это приложение для автоматического отслеживания производительности сотрудников и управления временем, позволяющее менеджерам эффективно контролировать рабочие процессы.
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyShift - приложение для простого планирования сотрудников, управления сменами и отслеживания трудозатрат, с возможностью мобильного доступа.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase помогает малым предприятиям управлять почасовыми сотрудниками: планирование, учет рабочего времени и обработка заработной платы.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules – это приложение для планирования сотрудников в ресторанах и гостиницах, позволяющее управлять сменами и общаться в команде.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock - приложение для учета рабочего времени сотрудников, упрощающее расчёт заработной платы и интеграцию с другими системами.
Planday
planday.com
Planday - платформа для управления рабочей силой, позволяющая управлять расписаниями, часами работы и коммуникацией сотрудников в одном веб-приложении.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan — первое облачное решение для автоматического планирования смен. Решение масштабируемо для тысяч сотрудников, даже в сложных случаях. При этом учитывается более 20 факторов, например, уровень квалификации ваших сотрудников, доступность и даже загрузка вашего оборудования. Мощный искусственный интеллект shyftplan рассчитывает корреляцию между факторами и предлагает идеальный график смен. Это делает планирование смен прозрачным, справедливым и очень эффективным по времени для вашей команды.
Sling
getsling.com
Sling — это программное обеспечение для планирования, учета рабочего времени и общения в компаниях с посменной работой.
Tinq
tinq.com
Tinq — это мультиплатформенное решение для управления командой для всех предприятий. От отслеживания времени, планирования смен и подготовки пользовательских отчетов для расчета заработной платы менеджеры и сотрудники могут беспрепятственно сотрудничать в облаке.
When I Work
wheniwork.com
Когда я работаю — приложение для планирования работы, отслеживания времени и общения сотрудников с менеджерами.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts - приложение для планирования смен сотрудников, которое упрощает назначение, управление часами работы и отслеживание посещаемости. Доступно на мобильных устройствах.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly - это приложение для управления временным персоналом, позволяющее планировать рабочие смены, отслеживать часы и генерировать счета.
Legion
legion.co
Приложение Legion предлагает платформу управления рабочей силой для оптимизации расписаний, повышения производительности и вовлеченности сотрудников.
Bizimply
bizimply.com
Bizimply — платформа для управления рабочей силой, автоматизирующая планирование смен, отслеживание рабочего времени и взаимодействие сотрудников в индустрии гостеприимства.
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch - облачное приложение для учета рабочего времени сотрудников с возможностью GPS-треккинга и интеграции с программами для расчета заработной платы.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix - это программа для управления графиками сотрудников, отслеживания рабочего времени и улучшения внутренней коммуникации в бизнесе.
Skello
skello.io
Skello — приложение для управления рабочей силой на сменах, упрощающее планирование и коммуникацию в командах.
Papershift
papershift.com
Papershift помогает управлять графиками работников, отслеживанием рабочего времени и управлением отпусками в облаке.
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