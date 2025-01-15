Программное обеспечение для планирования сотрудников - Самые популярные приложения - Палестинские территории

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules — это ведущее решение для планирования сотрудников в ресторанной и гостиничной индустрии, поскольку это самый быстрый и простой способ управлять своим расписанием и общаться с командой. Членам команды это нравится, потому что они могут менять, брать или освобождать смены в мобильном приложении одним щелчком мыши. Баланс между работой и личной жизнью легко поддерживается с помощью автоматического выбора смены, когда вам нужно больше часов, и запросов на отпуск, когда вам этого не нужно. Синхронизация календаря, уведомления и обмен сообщениями позволяют командам оставаться на связи и быть в курсе изменений расписания. Менеджеры ценят экономию времени при составлении графиков и утверждении смены в один клик. Функции прогнозирования трудовых ресурсов и управления соблюдением требований помогают менеджерам контролировать расходы и минимизировать риски, связанные с соблюдением требований. И самое главное, поддержание связи с помощью трансляций и личных сообщений способствует созданию счастливой и продуктивной командной культуры. HotSchedules является частью комплексного решения по управлению персоналом, основанного на платформе Fourth Intelligence. Дополнительные модули включают в себя: Время и посещаемость — быстро и точно обрабатывайте расчет заработной платы с помощью нашего интегрированного приложения для создания агрегированных данных и пометки исключений для пропущенных перерывов, сверхурочной работы и многого другого. Следите за тем, чтобы заработная плата соответствовала требованиям, используя специальные расчеты оплаты за питание, перерывы и прогнозируемое расписание. Дополнительная экономия достигается при добавлении опции WebClock для оповещений о геозонах, сверхурочной работе и пропущенных часах. Журнал регистрации — основанный на золотом стандарте «Красной книги менеджера», наш цифровой журнал исключает бесконечную коммуникацию с помощью консолидированных заметок о сменах, списков задач, сообщений и многого другого. Передавайте важную информацию между сменами и назначайте задачи прямо со своего телефона, повышая производительность и подотчетность сотрудников. Прогнозирование рабочей силы. Экономьте деньги и одновременно улучшайте качество обслуживания за счет более разумного планирования. Менеджеры обеспечивают более высокую точность между прогнозируемыми, запланированными, бюджетными и фактическими часами с помощью нашего решения для прогнозирования нового уровня. Доступ к заработанной заработной плате/оплата по требованию. Fuego — это приложение для оплаты по требованию, доступное исключительно для пользователей HotSchedule. Одна из наиболее востребованных льгот в 2023 году: работодатели, принявшие EWA, не только помогут облегчить финансовую нагрузку на сотрудников с низкими доходами и сотрудников, не получающих чаевые, но и испытают увеличение удержания на 20–40%, сокращение количества пропущенных смен и могут устранить использование бумажных чеков — и все это без дополнительных затрат. Отчетность и аналитика. Наше комплексное решение для отчетности и аналитики позволяет получить оперативную информацию, объединяя данные о расписании, времени и посещаемости, прогнозировании трудовых ресурсов и данные POS в одном месте. Готовые информационные панели отображают агрегированные данные о рабочей силе для регионального или корпоративного анализа, а отчеты на уровне магазина помогают менеджерам отслеживать ключевые показатели эффективности от смены к смене.