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Программное обеспечение для планирования сотрудников - Самые популярные приложения - Непал
Программное обеспечение для планирования сотрудников упрощает создание, обслуживание и отслеживание графиков сотрудников. Внедряя такую систему, компании могут повысить производительность и командную работу, получив лучшее представление об общем потенциале рабочей силы. Эти системы обычно отслеживают отпуска, больничные и другое личное свободное время. Многие инструменты также имеют автоматические оповещения для предотвращения конфликтов планирования. Со временем собранные данные планирования можно будет интегрировать с финансовыми системами, такими как программное обеспечение для расчета заработной платы. Кроме того, программное обеспечение для планирования сотрудников часто предоставляет аналитику, которая помогает эффективно управлять и координировать задачи.
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Homebase
joinhomebase.com
Более 100 000 малых (но мощных) предприятий используют Homebase для управления своими почасовыми командами с помощью планирования сотрудников, учета рабочего времени и многого другого.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процесс...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...
Clockify
clockify.me
Самый популярный трекер свободного времени для команд Clockify помогает предприятиям любого размера, цифровым агентствам, неправительственным организациям и образовательным учреждениям отслеживать продуктивность и оплачиваемое рабочее время в рамках проектов. Платформа позволяет менеджерам указывать...
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
Deputy
deputy.com
Заместитель – это лучший менеджер по персоналу, предлагающий вам лучшие технологии в веб-решениях и мобильных приложениях. Упрощение планирования, расписания, постановки задач, общения между сотрудниками и административных задач. Благодаря великолепным приложениям и интеграции расчета заработной пла...
When I Work
wheniwork.com
When I Work — это простой способ для компаний планировать, отслеживать время и посещаемость, а также общаться со своими почасовыми сотрудниками. Поместите расписание и часы в карман каждого сотрудника с помощью бесплатных приложений для iOS и Android. Отслеживайте свободное время, доступность сотруд...
Legion
legion.co
Legion Technologies предоставляет самую инновационную в отрасли платформу управления персоналом. Это позволяет предприятиям одновременно максимизировать производительность труда и вовлеченность сотрудников. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотру...
Sling
getsling.com
Sling — это программное обеспечение для планирования, учета рабочего времени и коммуникации для компаний, где сотрудники работают посменно. Sling включает в себя функции планирования, обмена сообщениями, отслеживания времени, управления задачами и отчетности и позволяет менеджерам и сотрудникам орга...
Planday
planday.com
Planday — это платформа управления персоналом, которая позволяет предприятиям, работающим посменно, практически любого размера и вертикали управлять своим персоналом в одной веб-системе. Управляйте графиками сотрудников, рабочими часами, сменами, запросами на отпуск и расчетом заработной платы — все...
Zoho Shifts
zoho.com
Планируйте быстрее. Планируйте заранее. Верните себе время. Zoho Shifts — ваш специальный инструмент для планирования смен. Благодаря мощным и простым в использовании функциям вы можете составлять графики работы, отслеживать рабочее время команды и общаться с сотрудниками с любого устройства.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules — это ведущее решение для планирования сотрудников в ресторанной и гостиничной индустрии, поскольку это самый быстрый и простой способ управлять своим расписанием и общаться с командой. Членам команды это нравится, потому что они могут менять, брать или освобождать смены в мобильном при...
7shifts
7shifts.com
7shifts — это универсальная платформа для управления командой ресторанов, которая помогает операторам: 1) Принимать более выгодные решения. Вы получите информацию, необходимую для ежедневного принятия оптимальных командных и операционных решений. Достигайте своих трудовых показателей с помощью соблю...
ClockShark
clockshark.com
Выполняйте работу быстрее. Управление выездным сервисным или строительным бизнесом требует координации и отличной команды. Благодаря универсальному набору инструментов ClockShark вы получаете приложение №1 в отрасли для составления расписаний, а также все, что вам нужно для быстрого и точного заверш...
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock, созданная в 2004 году, представляет собой простую в использовании систему учета рабочего времени сотрудников, призванную помочь малым предприятиям экономить время за счет повышения точности карт учета рабочего времени и соблюдения законов об учете рабочего времени. Функции отслеживания в...
Findmyshift
findmyshift.com
Программное обеспечение для планирования сотрудников стало проще. Создавайте графики работы сотрудников, управляйте запросами на смену, отслеживайте затраты на рабочую силу и общайтесь со своими сотрудниками.
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для временного персонала. Программное обеспечение для планирования сотрудников Zoho Workerly позволяет агентствам управлять своей базой данных клиентов и временных сотрудников, планировать задания на основе требований клиента, создавать расписания и отправлять счета-фактуры - и все эт...
Avaza
avaza.com
Avaza предоставляет интегрированный набор функций для ведения вашего бизнеса, ориентированного на клиента. Сюда входят управление проектами и совместная работа, командный чат, планирование ресурсов, учет времени, управление расходами, ценовое предложение и выставление счетов. Каждый из этих модулей ...
Skello
skello.io
Skello — европейская компания с одной миссией: заново изобрести посменную работу с помощью совместного решения, которое позволит всей команде лучше прогнозировать, организовывать и общаться. Короче говоря, Skello — это решение для управления персоналом на рабочих местах, работающих посменно, которое...
Rotageek
rotageek.com
Умное планирование рабочей силы для повышения производительности, прибыльности и счастья. Независимо от того, составляете ли вы штат сотрудников в цехе или составляете список врачей, поддержите своих сотрудников с помощью решения мирового класса для планирования и управления персоналом. Rotageek мен...
Agendrix
agendrix.com
Agendrix — это программное обеспечение для планирования персонала и управления персоналом, разработанное, чтобы помочь предприятиям любого размера улучшить процессы планирования, оптимизировать общение сотрудников и упростить отслеживание времени и посещаемости. Некоторые из ключевых функций Agendri...
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это простое в использовании программное обеспечение для автоматического мониторинга производительности сотрудников, которое позволяет менеджерам следить за работой своей команды, не контролируя каждый аспект дня своих сотрудников. Мы считаем, что менеджерам не нужно тратить время на беспо...
Quinyx
quinyx.com
Quinyx помогает компаниям сбалансировать потребности своего бизнеса, клиентов и рядовых сотрудников, чтобы повысить производительность, удержание сотрудников и прибыльность. Наша универсальная фронтальная платформа упрощает прогнозирование трудовых ресурсов, оптимизирует управление графиком и повыша...
Netchex
netchex.com
С помощью решения Netchex для управления персоналом и расчетом заработной платы вы можете сделать свои процессы проще, чем когда-либо, и гарантировать, что работа всегда выполняется правильно.
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла с...
Buddy Punch
buddypunch.com
Облачное решение для учета рабочего времени, которое предварительно заполняет отчеты для расчета заработной платы. Ввод и вывод данных интуитивно понятен вашим сотрудникам, а вам легко просматривать и экспортировать время. Сотрудники могут следить за происходящим с помощью браузера или наших приложе...
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan — первое облачное решение для автоматического планирования смен. Решение масштабируемо для тысяч сотрудников, даже в сложных случаях. При этом учитывается более 20 факторов, например, уровень квалификации ваших сотрудников, доступность и даже загрузка вашего оборудования. Мощный искусствен...
Surfboard
teamsurfboard.com
Встречайте Surfboard, основу вашей стратегии поддержки клиентов. Команды ведущих брендов, таких как Ruggable, Beauty Pie и Grow Therapy, используют платформу управления персоналом Surfboard для управления ростом и развитием своих групп поддержки на международном уровне. Surfboard предлагает интеллек...
Harri
harri.com
Харри — мировой лидер в области технологий передового опыта сотрудников. Платформа Harri создана для компаний, для которых обслуживание является основой бизнеса, и включает в себя решения для привлечения талантов, управления персоналом, вовлечения сотрудников и соблюдения требований. Harri позволяет...
Shiftee
shiftee.io
Shiftee — это комплексное программное обеспечение для управления персоналом с мощными инструментами для составления расписания сотрудников, планирования смен, учета времени и посещаемости, а также управления отпусками, рабочего процесса, электронного контракта и расчета заработной платы. С Shiftee в...
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift — единственное облачное решение для планирования, ориентированное на людей, которое упрощает планирование как для менеджеров, так и для сотрудников. Его легко настроить и еще проще использовать. Вы сможете быстрее создавать расписания, точнее отслеживать посещаемость и общаться с сотрудник...
Papershift
papershift.com
Papershift помогает вам управлять и автоматизировать планирование ротации сотрудников, управление отпусками и отслеживание рабочего времени сотрудников в облаке. Papershift — это самое любимое программное обеспечение для планирования рабочей силы в Европе, которое насчитывает более 200 000 пользоват...
Bizimply
bizimply.com
Пусть каждая смена работает как часы Программное обеспечение для планирования сотрудников, учета рабочего времени, управления кадрами и сменами Введите адрес электронной почты 4.7/5 Прочтите наши обзоры 3 решения в одном Отлично Индивидуально. Лучше вместе. Управление персоналом Расширьте возм...
Novagems
novage.ms
Программное обеспечение Novagems для мобильных и веб-интерфейсов Security Guard & Cleaning Management соединяет вашу линию фронта с бэк-офисом, предоставляя вам обзор всех операций в одном месте. Наше управление службой безопасности позволяет пользователям планировать смены, просматривать часы прихо...
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы ...
Superworks
superworks.com
Мы в SUPERWORKS специализируемся на революционных преобразованиях предприятий, помогая им создавать динамичные рабочие места, способствующие повышению производительности. Наш подход сосредоточен на определении приоритетов людей, гарантируя, что каждый человек чувствует себя мотивированным, ценным и ...
Shyfter
shyfter.co
Управление сменной работой. Приложение для планирования рабочего времени и учета рабочего времени сотрудников. Фиксированное или гибкое расписание — наше приложение для планирования и управления расписанием сэкономит вам значительное время. Благодаря управлению отпусками и отсутствиями, а также врем...
Aplano
aplano.de
Aplano — это программа для онлайн-планирования, которая работает на всех устройствах и в режиме реального времени. Менеджеры легко планируют смены, вовлекая сотрудников в процессы планирования. Программное обеспечение охватывает управление отсутствием и доступностью и позволяет сотрудникам отслежива...
Workforce
workforce.com
Все, что вам нужно для повседневной работы, подкрепленное надежными кадрами и расчетом заработной платы. Workforce.com — это HCM для работников, работающих с почасовой оплатой. Управляйте адаптацией, расписаниями, посещаемостью, расписаниями, производительностью, задачами и многим другим — и все это...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, ор...
Coast
coastapp.com
Coast — это универсальное рабочее пространство для команд, которые хотят лучше управлять командными коммуникациями, задачами, контрольными списками, планированием и рабочими процессами. С вашего телефона на рабочий стол Coast легко доступен из любого места в любое время. Тысячи команд и предприятий ...
StaffAny
staffany.com
В StaffAny мы помогаем многим из наших любимых обычных магазинов оптимизировать планирование и управление персоналом с помощью нашего интегрированного SaaS-сервиса для планирования и учета времени с помощью нашего мобильного и веб-приложения. Помимо управления почасовыми работниками, StaffAny отслеж...
Workee
workee.net
Workee — это программное обеспечение, которое уже помогает 6000 фрилансерам и профессионалам управлять своим бизнесом в Интернете (например, частным учителям, репетиторам, тренерам, дизайнерам, писателям-фрилансерам и многим другим). Workee создает персональный веб-сайт со встроенными функциями брон...
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules — это отмеченное наградами программное обеспечение для планирования и учета рабочего времени для сотрудников с почасовой оплатой. Демо-версия продукта: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis Создайте свой рабочий график за считанные минуты, легко вносите в него изменения и делитесь им со своей...
busybusy
busybusy.com
busybusy — ведущее программное обеспечение для отслеживания времени строительства и расчета стоимости работ. Используйте GPS для эффективного отслеживания времени работы в поле, оборудования, материалов и прогресса. Упрощайте расчет заработной платы, управляйте графиками сотрудников и создавайте еже...
Workfeed
workfeed.io
Работодатели и менеджеры используют Workfeed для создания графиков, обеспечивающих идеальный баланс между потребностями своих сотрудников и требованиями своего бизнеса. Тем самым они прокладывают путь к оптимизации затрат на рабочую силу, лучшей в своем классе рабочей среде и выдающимся результатам ...
Ubeya
ubeya.com
Ubeya разработала SaaS-платформу B2B, которая принесет технологическую революцию в мир временных рабочих мест. Он объединяет предприятия, которые управляют гибкими сотрудниками, и позволяет им управлять, передавать на аутсорсинг, оценивать и оплачивать всю свою рабочую силу. Он устраняет разрыв межд...
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift предоставляет упрощенный облачный способ создания расписаний сотрудников и управления ими. Это позволяет вам управлять доступностью сотрудников, запросами на отпуск, сверхурочной работой и конфликтами смен. Он также позволяет публиковать графики работы и отправлять уведомления сотрудникам.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
Playvox
playvox.com
Playvox — ведущее программное обеспечение для оптимизации работы агентов по обслуживанию клиентов. Playvox интегрируется с большинством основных платформ контакт-центров и позволяет командам просматривать, анализировать и управлять всем процессом обеспечения качества на одной удобной платформе. Опт...
Tinq
tinq.com
Tinq — это мультиплатформенное решение для управления командой для всех предприятий. От отслеживания времени, планирования смен и подготовки пользовательских отчетов для расчета заработной платы менеджеры и сотрудники могут беспрепятственно сотрудничать в облаке.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim — веб-приложение для управления персоналом и планирования смен, которое идеально соответствует потребностям малого и среднего бизнеса в сфере розничной торговли, общественного питания, спорта, гостиничного бизнеса и профессиональных услуг. Планируйте смены, управляйте оплачиваемыми отпуска...
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — это комплексная система управления персоналом, разработанная для того, чтобы сделать управление вашими компьютерами и сотрудниками простым и эффективным. Это многогранная система высокого уровня, способная решать сложные задачи управления персоналом в любом масштабе.
SubItUp
subitup.com
SubItUp — это ведущая в отрасли, интеллектуальная и настраиваемая онлайн-платформа для планирования сотрудников, созданная специально для вашего бизнеса. SubItUp оптимизирует и улучшает ваши процессы планирования, сначала привлекая команду экспертов для их понимания. Затем наши эксперты по кадрам по...
Celayix
celayix.com
Celayix — это платформа управления персоналом на базе искусственного интеллекта, которая предлагает планирование сотрудников, отслеживание времени и посещаемости, а также различные решения для управления персоналом. Этот инструмент особенно полезен для крупных предприятий в сфере здравоохранения, б...
Assembled
assembled.com
Assembled — это платформа управления персоналом, которая обеспечивает современным группам поддержки большую точность в подборе персонала, большую простоту и контроль над созданием расписаний, а также лучшую прозрачность данных между командами, что помогает им повысить производительность и отстаивать...