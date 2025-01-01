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Программное обеспечение для направления сотрудников
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Программное обеспечение для направления сотрудников - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для направления сотрудников помогает сотрудникам отдела кадров, специалистам по подбору персонала и менеджерам по найму управлять программами направления сотрудников (ERP). Эти платформы позволяют сотрудникам приглашать друзей, использовать свои связи и участвовать в инициативах по найму сотрудников в масштабах всей компании. Поощряя сотрудников выступать в качестве защитников бренда, эти инструменты повышают вовлеченность сотрудников благодаря таким функциям, как геймификация и содействие социальному обмену. Кроме того, они оптимизируют процесс найма за счет эффективного администрирования реферальных бонусов. Это программное обеспечение обычно поддерживает доступность нескольких устройств, позволяя сотрудникам удобно направлять квалифицированных кандидатов, независимо от их местоположения. Интеграция с системами отслеживания кандидатов (ATS) или основным программным обеспечением для управления персоналом еще больше повышает его полезность и бесперебойную работу в организационных рамках.

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Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.

Workable

Workable

workable.com

Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Referral Factory — это программное обеспечение для создания и управления реферальными и партнерскими программами без кодирования.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа для найма, предназначенная для малых и средних компаний, предлагающая простую и эффективную работу с кандидатами.

recruitiflow

recruitiflow

recruitiflow.com

Recruitiflow - платформа для цифровизации программ рекомендаций сотрудников. Позволяет общаться с кандидатами и создавать индивидуальные ссылки для рекомендаций.

Teamable

Teamable

teamable.com

Teamable - платформа для реферального набора, использующая сети сотрудников для привлечения талантов и оптимизации процесса найма.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

Phenom

Phenom

phenom.com

Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.

Suitable

Suitable

suitable.ai

Suitable AI — платформа для поиска талантов, связывающая компании с рекрутерами и агентствами, упрощает процесс найма и снижает затраты.

Intrro

Intrro

intrro.com

Intrro – платформа для рекомендаций сотрудников, которая автоматически связывает подходящих кандидатов из сети сотрудников с вакансиями и интегрируется с ATS.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.

Refari

Refari

refari.co

Refari - это платформа для рекрутеров и агентств, которая упрощает процесс найма, объединяя их с подходящими кандидатами и профессионалами.

WorkTaps

WorkTaps

worktaps.com

WorkTaps - программа для рекомендаций сотрудников, помогающая найти квалифицированных работников для временного персонала.

ERIN

ERIN

erinapp.com

ERIN — это платформа для рекомендаций сотрудников и внутренней мобильности, которая упрощает процесс найма и автоматизирует управление рекомендациями.

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