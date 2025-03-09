Программное обеспечение для направления сотрудников - Самые популярные приложения - Ватикан

ERIN

erinapp.com

ERIN — это платформа направления сотрудников и внутренней мобильности, которая привлекает в 5 раз больше сотрудников по рекомендациям сотрудников и вдвое сокращает текучесть кадров. ERIN привлекает сотрудников с помощью автоматических уведомлений, простых рекомендаций, функций внутренней мобильности и функций геймификации, чтобы они могли более эффективно и часто участвовать в привлечении талантов. Интуитивно понятное мобильное приложение и веб-сайт ERIN позволяют сотрудникам менее чем за 30 секунд направлять рекомендации, отслеживать свои бонусы и развивать свою карьеру в вашей компании! Самое приятное то, что ваша команда по привлечению талантов абсолютно ничего не меняет в том, как они работают сегодня, они могут продолжать работать через ATS для управления кандидатами. ERIN на 100% автоматизирован и легко интегрируется с существующими ATS и HRIS. От направления до дня зарплаты время администратора не требуется. Ваша политика пронизана особыми исключениями? Дополнительные стимулы для разнообразия при приеме на работу? Многоуровневые выплаты, ориентированные на удержание? Разные валюты в разных странах? Без проблем! ERIN разработан для автоматизации каждой детали вашей политики, позволяя вам автоматически управлять направлениями в каждой стране, в которой вы работаете.