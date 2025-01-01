Программное обеспечение для направления сотрудников - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для направления сотрудников помогает сотрудникам отдела кадров, специалистам по подбору персонала и менеджерам по найму управлять программами направления сотрудников (ERP). Эти платформы позволяют сотрудникам приглашать друзей, использовать свои связи и участвовать в инициативах по найму сотрудников в масштабах всей компании. Поощряя сотрудников выступать в качестве защитников бренда, эти инструменты повышают вовлеченность сотрудников благодаря таким функциям, как геймификация и содействие социальному обмену. Кроме того, они оптимизируют процесс найма за счет эффективного администрирования реферальных бонусов. Это программное обеспечение обычно поддерживает доступность нескольких устройств, позволяя сотрудникам удобно направлять квалифицированных кандидатов, независимо от их местоположения. Интеграция с системами отслеживания кандидатов (ATS) или основным программным обеспечением для управления персоналом еще больше повышает его полезность и бесперебойную работу в организационных рамках.
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Manatal
manatal.com
Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.
Teamable
teamable.com
Teamable - платформа для реферального набора, использующая сети сотрудников для привлечения талантов и оптимизации процесса найма.
Referral Factory
referral-factory.com
Referral Factory — это программное обеспечение для создания и управления реферальными и партнерскими программами без кодирования.
Workable
workable.com
Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.
Sense
sensehq.com
Sense — платформа для управления талантами, оптимизирующая процесс подбора кадров с помощью автоматизации, CRM и ИИ, упрощая взаимодействие с кандидатами.
Phenom
phenom.com
Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
Comeet
comeet.co
Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа для найма, предназначенная для малых и средних компаний, предлагающая простую и эффективную работу с кандидатами.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow - платформа для цифровизации программ рекомендаций сотрудников. Позволяет общаться с кандидатами и создавать индивидуальные ссылки для рекомендаций.
Suitable
suitable.ai
Suitable AI — платформа для поиска талантов, связывающая компании с рекрутерами и агентствами, упрощает процесс найма и снижает затраты.
The Muse
themuse.com
The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.
Intrro
intrro.com
Intrro – платформа для рекомендаций сотрудников, которая автоматически связывает подходящих кандидатов из сети сотрудников с вакансиями и интегрируется с ATS.
Refari
refari.co
Refari - это платформа для рекрутеров и агентств, которая упрощает процесс найма, объединяя их с подходящими кандидатами и профессионалами.
ERIN
erinapp.com
ERIN — это платформа для рекомендаций сотрудников и внутренней мобильности, которая упрощает процесс найма и автоматизирует управление рекомендациями.
WorkTaps
worktaps.com
WorkTaps - программа для рекомендаций сотрудников, помогающая найти квалифицированных работников для временного персонала.
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