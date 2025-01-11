Программное обеспечение для направления сотрудников - Самые популярные приложения - Пакистан

Referral Factory

referral-factory.com

Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. Создайте свою программу за дни, а не недели, используя конструктор кампаний Referral Factory с возможностью перетаскивания. Referral Factory предлагает расширенную настройку White Label без написания строчки кода! Создавайте реферальные программы, партнерские программы, программы послов, приглашайте побеждать в конкурсах и многое другое! * Доступ к более чем 100 редактируемым шаблонам реферальных программ, разработанным экспертами по маркетингу. * Интегрируется с HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier и другими. * Referral Factory также предлагает функциональность веб-перехватчика, расширенный API и несколько триггеров Zapier, которые помогут вам привлечь новых рефералов прямо в рабочие процессы, которые вы уже используете. * Виджеты, всплывающие окна, вставки и страницы для продвижения вашей реферальной программы. * Доступ к более чем 200 реферальным вознаграждениям и стимулам. Ваучеры, цифровые банковские карты, пожертвования, выдача собственных денег, вознаграждение через Zapier и многое другое. * Расширенная реферальная аналитика, позволяющая отслеживать рентабельность инвестиций вашей реферальной программы в режиме реального времени. * Полностью соответствует GDPR. Благодаря возможности размещения собственных данных за дополнительную плату эта функция особенно популярна среди корпоративных компаний, которые хотят избежать прохождения требований, позволяющих другому поставщику размещать данные своих клиентов. Цены варьируются от 95 до 1400 долларов в месяц, поэтому есть план для всех видов бизнеса. Все планы имеют доступ к круглосуточной поддержке в чате и видео. БЕСПЛАТНАЯ регистрация на всех планах. Это означает, что команда поддержки Referral Factory поможет вам создать вашу реферальную программу, продвигать ее и интегрировать с бизнес-инструментами, которые вы уже используете. Referral Factory был указан как реферальное программное обеспечение №1 для использования как Influencer Marketing Hub, так и Growth Marketing Pro. В 2023 году для наших клиентов было получено более 300 000 рефералов!