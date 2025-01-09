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Программное обеспечение для направления сотрудников - Самые популярные приложения - Папуа — Новая Гвинея
Программное обеспечение для направления сотрудников помогает сотрудникам отдела кадров, специалистам по подбору персонала и менеджерам по найму управлять программами направления сотрудников (ERP). Эти платформы позволяют сотрудникам приглашать друзей, использовать свои связи и участвовать в инициативах по найму сотрудников в масштабах всей компании. Поощряя сотрудников выступать в качестве защитников бренда, эти инструменты повышают вовлеченность сотрудников благодаря таким функциям, как геймификация и содействие социальному обмену. Кроме того, они оптимизируют процесс найма за счет эффективного администрирования реферальных бонусов. Это программное обеспечение обычно поддерживает доступность нескольких устройств, позволяя сотрудникам удобно направлять квалифицированных кандидатов, независимо от их местоположения. Интеграция с системами отслеживания кандидатов (ATS) или основным программным обеспечением для управления персоналом еще больше повышает его полезность и бесперебойную работу в организационных рамках.
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Comeet
comeet.co
Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа найма для малых и средних компаний, ориентированных на быстрый рост. Отмеченная наградами облачная платформа обеспечивает широкие возможности для совместной работы и предлагает командам по найму простой и удобный в использовании дизайн, динамическую настройку, автоматизированные рабочие процессы и многое другое. Comeet — это многофункциональное решение корпоративного уровня. Идеально подходит для поиска, координации, общения, обмена, планирования, подготовки, привлечения, оценки, найма и отчетности.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью тестов и проверок навыков. Сегодня более 7500 предприятий доверяют Hireology поиск и найм нужных им людей.
Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лучше и быстрее, объединив каналы подбора персонала на одной интуитивно понятной платформе. Используйте инструменты искусственного интеллекта и функции расширения социальных сетей, управляйте своей командой удаленно и улучшайте совместную работу, воспользуйтесь полным набором отчетов, инструментами обеспечения соответствия (GDPR, CCPA, PDPA...), полным API, размещайте вакансии на тысячах бесплатных и премиум-каналы многое и многое другое. Измените подход к подбору персонала с помощью новейшего облачного инструмента найма и поднимите показатели набора персонала на новый уровень!
Teamable
teamable.com
Будущее рекрутинга сегодня. Находите и сотрудничайте с великими талантами. Будь то пассивный поиск, обучение и обмен сообщениями или рекомендации, мы помогаем компаниям нанимать подходящих людей в свою команду.
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт рекрутинга и HR. Workable находится в авангарде этой трансформации, предлагая набор продуктов, использующих наш запатентованный искусственный интеллект, разработанный в результате обработки 260 миллионов кандидатов и более 1,5 миллионов сотрудников. Миссия Workable — повысить производительность труда персонала вашей компании в 10 раз. Workable Recruiting — это система отслеживания кандидатов мирового класса, которая делает рекрутеров и менеджеров по найму лучше. Работоспособный ИИ помогает выполнять большинство трудоемких задач, таких как поиск, проверка, отправка электронной почты, составление описаний вакансий, комплектов для собеседований и многое другое. Workable тесно интегрирован со всеми основными досками по трудоустройству и предлагает все функции, которые ищут лучшие команды по подбору персонала. Workable HR обеспечивает комплексное управление сотрудниками с помощью гибко настраиваемой системы, которая безопасно обрабатывает данные сотрудников, управляет отпусками, интегрируется с расчетом заработной платы и т. д. — и все это в одном месте. Jobs by Workable — это доска вакансий, которая знакомит миллионы кандидатов с возможностями в компаниях, работающих на платформе Workable. Workable помог более чем 27 000 компаниям в более чем 100 странах найти, нанять и управлять лучшими талантами. Мы обеспечиваем беспрецедентное повышение производительности в сфере HR и подбора персонала, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди в быстро развивающейся технологической среде.
WorkTaps
worktaps.com
Программное обеспечение для направления сотрудников для почасовой работы. Привлечение сотрудников для помощи в поиске высококвалифицированных сотрудников; Быстрее.
The Muse
themuse.com
Muse помогает компаниям нанимать разнообразные подходящие таланты, рассказывая историю своего бренда работодателя с помощью убедительного контента и кампаний по усилению бренда, что приводит к снижению затрат на найм, сокращению времени заполнения и повышению показателей удержания по сравнению с традиционными досками объявлений. Платформа поиска и привлечения талантов Muse предлагает комплексное решение для подбора персонала, которое сочетает в себе масштабируемые инструменты усиления бренда, аутентичный контент для рассказывания историй о бренде и целевой доступ к нашему курируемому и разнообразному сообществу, состоящему из 5 миллионов интеллектуальных работников.
Referral Factory
referral-factory.com
Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. Создайте свою программу за дни, а не недели, используя конструктор кампаний Referral Factory с возможностью перетаскивания. Referral Factory предлагает расширенную настройку White Label без написания строчки кода! Создавайте реферальные программы, партнерские программы, программы послов, приглашайте побеждать в конкурсах и многое другое! * Доступ к более чем 100 редактируемым шаблонам реферальных программ, разработанным экспертами по маркетингу. * Интегрируется с HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier и другими. * Referral Factory также предлагает функциональность веб-перехватчика, расширенный API и несколько триггеров Zapier, которые помогут вам привлечь новых рефералов прямо в рабочие процессы, которые вы уже используете. * Виджеты, всплывающие окна, вставки и страницы для продвижения вашей реферальной программы. * Доступ к более чем 200 реферальным вознаграждениям и стимулам. Ваучеры, цифровые банковские карты, пожертвования, выдача собственных денег, вознаграждение через Zapier и многое другое. * Расширенная реферальная аналитика, позволяющая отслеживать рентабельность инвестиций вашей реферальной программы в режиме реального времени. * Полностью соответствует GDPR. Благодаря возможности размещения собственных данных за дополнительную плату эта функция особенно популярна среди корпоративных компаний, которые хотят избежать прохождения требований, позволяющих другому поставщику размещать данные своих клиентов. Цены варьируются от 95 до 1400 долларов в месяц, поэтому есть план для всех видов бизнеса. Все планы имеют доступ к круглосуточной поддержке в чате и видео. БЕСПЛАТНАЯ регистрация на всех планах. Это означает, что команда поддержки Referral Factory поможет вам создать вашу реферальную программу, продвигать ее и интегрировать с бизнес-инструментами, которые вы уже используете. Referral Factory был указан как реферальное программное обеспечение №1 для использования как Influencer Marketing Hub, так и Growth Marketing Pro. В 2023 году для наших клиентов было получено более 300 000 рефералов!
Sense
sensehq.com
Sense — ведущая платформа для привлечения талантов на базе искусственного интеллекта — по-новому определяет процесс подбора персонала, органично сочетая персонализированный, омниканальный опыт кандидатов с повышенной эффективностью рекрутеров. Sense, которому доверяют более 1000 организаций, предлагает полный набор функций, включая автоматизацию рекрутинга, CRM для подбора персонала, кампании, подсчет и подбор кандидатов, чат-бот с искусственным интеллектом, обмен текстовыми сообщениями, планирование собеседований и рекомендации. Оптимизируйте каждый этап процесса привлечения талантов с помощью Sense, в котором передовые технологии сочетаются с интуитивно понятным функционалом.
Phenom
phenom.com
Платформа Phenom Intelligent Talent Experience, основанная на искусственном интеллекте, представляет собой единое решение, которое помогает кандидатам быстрее находить и выбирать вас, сотрудники развивают свои навыки и развиваются, рекрутеры становятся невероятно продуктивными, а менеджеры создают более сильные команды.
ERIN
erinapp.com
ERIN — это платформа направления сотрудников и внутренней мобильности, которая привлекает в 5 раз больше сотрудников по рекомендациям сотрудников и вдвое сокращает текучесть кадров. ERIN привлекает сотрудников с помощью автоматических уведомлений, простых рекомендаций, функций внутренней мобильности и функций геймификации, чтобы они могли более эффективно и часто участвовать в привлечении талантов. Интуитивно понятное мобильное приложение и веб-сайт ERIN позволяют сотрудникам менее чем за 30 секунд направлять рекомендации, отслеживать свои бонусы и развивать свою карьеру в вашей компании! Самое приятное то, что ваша команда по привлечению талантов абсолютно ничего не меняет в том, как они работают сегодня, они могут продолжать работать через ATS для управления кандидатами. ERIN на 100% автоматизирован и легко интегрируется с существующими ATS и HRIS. От направления до дня зарплаты время администратора не требуется. Ваша политика пронизана особыми исключениями? Дополнительные стимулы для разнообразия при приеме на работу? Многоуровневые выплаты, ориентированные на удержание? Разные валюты в разных странах? Без проблем! ERIN разработан для автоматизации каждой детали вашей политики, позволяя вам автоматически управлять направлениями в каждой стране, в которой вы работаете.
Refari
refari.co
История Refari началась с рефералов. У нас есть непревзойденная технология направления кандидатов, которая поможет вам использовать своих кандидатов, сеть, выпускников или сотрудников для достижения большего успеха в подборе персонала. Наш уникальный процесс социальных рефералов в сочетании с прозрачностью рефералов способствует защите рефералов, превращая вашу сеть в центр продвижения, который повышает осведомленность о вашей роли для вас.
Intrro
intrro.com
Познакомьтесь с Intrro, платформой направления сотрудников, которая сопоставляет рекомендованные таланты в сети вашего сотрудника с вашими вакансиями, автоматизируя перенаправление непосредственно в вашу ATS. Почему мы создали Интро? Мы все знаем, что существующие способы подбора персонала страдают от снижения отдачи, а рекомендации сотрудников, если все сделано правильно, являются одним из наиболее эффективных источников найма. Однако, поскольку этот процесс по-прежнему во многом основан на памяти, рекрутерам приходится постоянно придираться к своим сотрудникам, чтобы видеть стабильные результаты. Современная платформа Intrro с поддержкой искусственного интеллекта автоматически выявляет таланты, которые могут быть известны в сетях ваших коллег, что позволяет сотрудникам легко рекомендовать их команде по подбору персонала, а затем представлять их команде по подбору персонала. Благодаря автоматизации процесса направления в Intrro ваша команда по подбору персонала может тратить больше времени на общение с восприимчивыми кандидатами и меньше времени на поиск потенциальных клиентов, в то же время предоставляя менеджерам по найму доступ к более широкому, проверенному и разнообразному пулу талантов. Лучшая часть? Мы интегрируемся с различными ATS, что делает ваш процесс найма максимально упрощенным.
Suitable
suitable.ai
Подходящий AI — это рынок рекомендаций для талантов, который позволяет компаниям быстро нанимать лучших специалистов через нашу обширную сеть, состоящую из более чем 1500 партнеров по поиску талантов, рекрутинговых агентств и независимых рекрутеров. Агентства и рекрутеры используют подходящий ИИ для доступа к проверенным открытым вакансиям в компаниях по всему миру. Благодаря подходящему ИИ партнеры могут получать десятикратный доход при нулевых затратах на маркетинг и развитие бизнеса. Благодаря подходящему ИИ компании могут быстрее находить кандидатов, сокращать расходы своих агентств до 3 раз и существенно минимизировать административную нагрузку на своих менеджеров по найму и команду по привлечению талантов. Единый контракт с компанией «Подходящий ИИ» устраняет административные проблемы, связанные с эмпанелирующими агентствами. Компания «Financial» поддерживается ведущими бизнес-ангелами и венчурными капиталистами в США.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow — это цифровая платформа для цифровизации реферальных программ сотрудников. Оно позволяет пользователям использовать персонализированные видео- и текстовые чаты для общения с потенциальными новыми сотрудниками. Он также предлагает портал для сотрудников для создания индивидуальных реферальных ссылок. Платформу можно легко интегрировать в существующее программное обеспечение для управления персоналом. Модель ценообразования предоставляется по запросу.