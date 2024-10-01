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Программное обеспечение для направления сотрудников - Самые популярные приложения - Джибути
Программное обеспечение для направления сотрудников помогает сотрудникам отдела кадров, специалистам по подбору персонала и менеджерам по найму управлять программами направления сотрудников (ERP). Эти платформы позволяют сотрудникам приглашать друзей, использовать свои связи и участвовать в инициативах по найму сотрудников в масштабах всей компании. Поощряя сотрудников выступать в качестве защитников бренда, эти инструменты повышают вовлеченность сотрудников благодаря таким функциям, как геймификация и содействие социальному обмену. Кроме того, они оптимизируют процесс найма за счет эффективного администрирования реферальных бонусов. Это программное обеспечение обычно поддерживает доступность нескольких устройств, позволяя сотрудникам удобно направлять квалифицированных кандидатов, независимо от их местоположения. Интеграция с системами отслеживания кандидатов (ATS) или основным программным обеспечением для управления персоналом еще больше повышает его полезность и бесперебойную работу в организационных рамках.
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Manatal
manatal.com
Manatal — это новое поколение программного обеспечения для подбора персонала. Простая в реализации и созданная с использованием новейших технологий, платформа была разработана для оптимизации и упрощения процессов подбора персонала, от поиска до адаптации и за его пределами. Нанимайте сотрудников лу...
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
Teamable
teamable.com
Будущее рекрутинга сегодня. Находите и сотрудничайте с великими талантами. Будь то пассивный поиск, обучение и обмен сообщениями или рекомендации, мы помогаем компаниям нанимать подходящих людей в свою команду.
Comeet
comeet.co
Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа найма для малых и средних компаний, ориентированных на быстрый рост. Отмеченная наградами облачная платформа обеспечивает широкие возможности для совместной работы и предлагает командам по найму простой и удобный в использовании дизайн, динами...
Referral Factory
referral-factory.com
Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. Создайте свою программу за дни, а не неде...
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью...
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow — это цифровая платформа для цифровизации реферальных программ сотрудников. Оно позволяет пользователям использовать персонализированные видео- и текстовые чаты для общения с потенциальными новыми сотрудниками. Он также предлагает портал для сотрудников для создания индивидуальных рефер...
Suitable
suitable.ai
Подходящий AI — это рынок рекомендаций для талантов, который позволяет компаниям быстро нанимать лучших специалистов через нашу обширную сеть, состоящую из более чем 1500 партнеров по поиску талантов, рекрутинговых агентств и независимых рекрутеров. Агентства и рекрутеры используют подходящий ИИ для...
The Muse
themuse.com
Muse помогает компаниям нанимать разнообразные подходящие таланты, рассказывая историю своего бренда работодателя с помощью убедительного контента и кампаний по усилению бренда, что приводит к снижению затрат на найм, сокращению времени заполнения и повышению показателей удержания по сравнению с тра...
Phenom
phenom.com
Платформа Phenom Intelligent Talent Experience, основанная на искусственном интеллекте, представляет собой единое решение, которое помогает кандидатам быстрее находить и выбирать вас, сотрудники развивают свои навыки и развиваются, рекрутеры становятся невероятно продуктивными, а менеджеры создают б...
WorkTaps
worktaps.com
Программное обеспечение для направления сотрудников для почасовой работы. Привлечение сотрудников для помощи в поиске высококвалифицированных сотрудников; Быстрее.
Intrro
intrro.com
Познакомьтесь с Intrro, платформой направления сотрудников, которая сопоставляет рекомендованные таланты в сети вашего сотрудника с вашими вакансиями, автоматизируя перенаправление непосредственно в вашу ATS. Почему мы создали Интро? Мы все знаем, что существующие способы подбора персонала страдают ...
Refari
refari.co
История Refari началась с рефералов. У нас есть непревзойденная технология направления кандидатов, которая поможет вам использовать своих кандидатов, сеть, выпускников или сотрудников для достижения большего успеха в подборе персонала. Наш уникальный процесс социальных рефералов в сочетании с прозра...
ERIN
erinapp.com
ERIN — это платформа направления сотрудников и внутренней мобильности, которая привлекает в 5 раз больше сотрудников по рекомендациям сотрудников и вдвое сокращает текучесть кадров. ERIN привлекает сотрудников с помощью автоматических уведомлений, простых рекомендаций, функций внутренней мобильности...
Sense
sensehq.com
Sense — ведущая платформа для привлечения талантов на базе искусственного интеллекта — по-новому определяет процесс подбора персонала, органично сочетая персонализированный, омниканальный опыт кандидатов с повышенной эффективностью рекрутеров. Sense, которому доверяют более 1000 организаций, предлаг...