Программное обеспечение для распознавания сотрудников - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для поощрения сотрудников повышает культуру компании, позволяя командам отмечать достижения сотрудников и важные вехи. Эти инструменты позволяют членам команды выражать признательность друг другу за исключительную работу над проектами, воплощением ценностей компании или за личные события, такие как дни рождения или юбилеи. Программное обеспечение часто включает функции для признания коллег и вознаграждений, управления распределением баллов, подарков, подарочных карт, сообщений, цифровых значков или сертификатов. Хотя член HR-команды может контролировать администрирование программного обеспечения, любой сотрудник может использовать платформу, чтобы признавать и хвалить своих коллег.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard - это цифровая платформа для создания коллективных поздравительных досок, позволяющая отмечать особые события сотрудников с помощью сообщений и мультимедиа.
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink — программное обеспечение для признания сотрудников, помогающее улучшить взаимодействие и культуру на рабочем месте.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.
Assembly
joinassembly.com
Assembly — это платформа для вовлечения сотрудников с функциями наград, коммуникации и сотрудничества внутри организации.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly — платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая улучшению внутренней культуры и вовлеченности на рабочем месте.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — облачная платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и повышению удовлетворенности на работе.
Awardco
award.co
Awardco - это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, обеспечивающая интеграцию с HR-системами и поддержку налогового соблюдения.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.
Snappy
snappy.com
Snappy — приложение для подарков, позволяющее пользователям выбирать идеальные подарки для разных случаев, упрощая процесс дарения и укрепляя отношения.
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com - платформа для автоматизации и управления корпоративными подарками с множеством настраиваемых продуктов и интеграцией с другими системами.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu - платформа для MSP, объединяющая обратную связь клиентов, геймификацию и признание сотрудников для повышения вовлеченности и удовлетворенности.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco — приложение для признания и наград команд, интегрированное в Slack, Microsoft Teams и Google Chat, способствующее культуре благодарности.
Nectar
nectarhr.com
Nectar - платформа для признания и вознаграждений сотрудников, обеспечивающая 360-градусное признание и интеграцию с другими инструментами.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для управления выплатами льгот, которое можно настроить под нужды компании и которое соблюдает требования IRS.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Квантовое рабочее место — это платформа для улучшения вовлеченности сотрудников через опросы, обратную связь и инструменты для отслеживания целей.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack - это платформа для выбора и отправки подарков с элементами персонализации, которая использует ИИ для упрощения процесса подарков.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle — платформа для вовлечения сотрудников и признания, предлагающая обмен наградных баллов на подарочные карты и товары, инструмент для учета абонементов и программ оздоровления.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — приложение для повышения вовлеченности сотрудников через признание, опросы и инициативы, поддерживающее анализ и совместную работу в команде.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предлагает инструменты управления людьми и производительностью, анализируя вовлеченность сотрудников и выявляя риски ухода, чтобы поддерживать высокую эффективность команд.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp — платформа для улучшения взаимодействия с сотрудниками, анализирующая обратную связь для повышения вовлеченности и удовлетворенности на рабочем месте.
StarMeUp
starmeup.com
StarMeUp — платформа для управления эффективностью, собирающая отзывы и анализирующая производительность сотрудников для их развития и повышения вовлеченности.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix — это SaaS-инструмент для компаний, позволяющий эффективно предлагать и управлять бонусами для сотрудников.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether позволяет командам отмечать события, подписывать электронные открытки, загружать фотографии, добавлять мемы и собирать деньги на подарочные карты.
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre — платформа для вовлечения сотрудников, объединяющая различные инструменты взаимодействия для улучшения корпоративной культуры и повышения мотивации работников.
Fringe
fringe.us
Fringe — это платформа для управления льготами сотрудников, предлагающая настраиваемые программы благополучия и систему распознавания сверстников.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
BucketList - платформа для признания и вознаграждения сотрудников, позволяющая отмечать достижения и повышать моральный дух на рабочем месте.
Woliba
woliba.io
Woliba объединяет здоровье, вовлеченность и признание в одном приложении, упрощая процессы и улучшая баланс между работой и личной жизнью.
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles — платформа для сотрудников, использующая ИИ для улучшения сотрудничества, распознавания достижений и построения отношений в команде.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable — это бесплатная платформа, позволяющая отправлять вознаграждения, выплаты и стимулы любому человеку в любом месте.
Accolader
accolader.io
Accolader — это бесплатная система наград между участниками, основанная на социальном признании. Имеется платная версия, отличается простотой использования.
Group Cards
groupcards.app
Приложение Group Cards позволяет создавать групповые открытки, собирать деньги на подарки и печатать открытки в виде книги.
Applauz
applauz.me
Applauz — платформа для признания сотрудников, упрощающая процесс обмена оценкой и поддерживающая корпоративную культуру.
Staffino
staffino.com
Staffino — это платформа для управления опытом клиентов и сотрудников, предлагающая инструменты для сбора и анализа обратной связи.
Espresa
espresa.com
Espresa - платформа для управления льготами сотрудников, предлагающая гибкие программы и интеграцию с HR-системами для повышения вовлечения и удержания персонала.
CardClan
cardclan.io
CardClan позволяет легко создавать и отправлять персонализированные поздравительные карточки для сотрудников и клиентов по важным событиям.
Caroo
caroo.com
Caroo — это платформа для признания сотрудников, которая упрощает процесс вознаграждения и улучшает моральный дух в удаленных командах.
Qarrot
qarrot.com
Qarrot — платформа для признания сотрудников, разработанная для повышения производительности и улучшения культуры в компаниях через систему наград и вознаграждений.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox - платформа для вознаграждений и льгот, помогающая компаниям поддерживать и оценивать сотрудников с помощью различных привилегий и инструментов для признания.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria — это программное обеспечение для оценки вовлеченности сотрудников и культуры в компании, позволяющее собирать обратную связь и признавать достижения работников.
ERIN
erinapp.com
ERIN — это платформа для рекомендаций сотрудников и внутренней мобильности, которая упрощает процесс найма и автоматизирует управление рекомендациями.
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club — платформа для вовлечения сотрудников, предлагающая награды, признание, льготы и возможности для создания сообщества.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet - платформа для награждения сотрудников, упрощающая выражение благодарности и поддержки команде с интеграцией в Slack.
PerkUp
perkupapp.com
Приложение PerkUp позволяет отправлять подарки и награды сотрудникам, упрощая процесс дарения на годовщины работы и дни рождения.
Kudos
kudos.com
Kudos - платформа для признания сотрудников, помогающая организациям улучшить вовлеченность сотрудников и корпоративную культуру через значимое признание.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting - это приложение для создания цифровых групповых поздравительных карт, которые могут подписывать несколько пользователей в любом месте.
Guusto
guusto.com
Guusto — платформа для признания сотрудников, позволяющая легко управлять вознаграждениями и взаимодействовать с работниками через разные каналы.
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