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Программное обеспечение для распознавания сотрудников
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Программное обеспечение для распознавания сотрудников - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для поощрения сотрудников повышает культуру компании, позволяя командам отмечать достижения сотрудников и важные вехи. Эти инструменты позволяют членам команды выражать признательность друг другу за исключительную работу над проектами, воплощением ценностей компании или за личные события, такие как дни рождения или юбилеи. Программное обеспечение часто включает функции для признания коллег и вознаграждений, управления распределением баллов, подарков, подарочных карт, сообщений, цифровых значков или сертификатов. Хотя член HR-команды может контролировать администрирование программного обеспечения, любой сотрудник может использовать платформу, чтобы признавать и хвалить своих коллег.

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.

Kudoboard

Kudoboard

kudoboard.com

Kudoboard - это цифровая платформа для создания коллективных поздравительных досок, позволяющая отмечать особые события сотрудников с помощью сообщений и мультимедиа.

KudosLink

KudosLink

kudoslink.com

KudosLink — программное обеспечение для признания сотрудников, помогающее улучшить взаимодействие и культуру на рабочем месте.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly — это платформа для вовлечения сотрудников с функциями наград, коммуникации и сотрудничества внутри организации.

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman — облачная платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и повышению удовлетворенности на работе.

Bonusly

Bonusly

bonus.ly

Bonusly — платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая улучшению внутренней культуры и вовлеченности на рабочем месте.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.

Awardco

Awardco

award.co

Awardco - это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, обеспечивающая интеграцию с HR-системами и поддержку налогового соблюдения.

Snappy

Snappy

snappy.com

Snappy — приложение для подарков, позволяющее пользователям выбирать идеальные подарки для разных случаев, упрощая процесс дарения и укрепляя отношения.

CorporateGift.com

CorporateGift.com

corporategift.com

CorporateGift.com - платформа для автоматизации и управления корпоративными подарками с множеством настраиваемых продуктов и интеграцией с другими системами.

Crewhu

Crewhu

crewhu.com

Crewhu - платформа для MSP, объединяющая обратную связь клиентов, геймификацию и признание сотрудников для повышения вовлеченности и удовлетворенности.

HeyTaco

HeyTaco

heytaco.chat

HeyTaco — приложение для признания и наград команд, интегрированное в Slack, Microsoft Teams и Google Chat, способствующее культуре благодарности.

Nectar

Nectar

nectarhr.com

Nectar - платформа для признания и вознаграждений сотрудников, обеспечивающая 360-градусное признание и интеграцию с другими инструментами.

Compt

Compt

compt.io

Compt — это программное обеспечение для управления выплатами льгот, которое можно настроить под нужды компании и которое соблюдает требования IRS.

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Квантовое рабочее место — это платформа для улучшения вовлеченности сотрудников через опросы, обратную связь и инструменты для отслеживания целей.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle — платформа для вовлечения сотрудников и признания, предлагающая обмен наградных баллов на подарочные карты и товары, инструмент для учета абонементов и программ оздоровления.

Cooleaf

Cooleaf

cooleaf.com

Cooleaf — приложение для повышения вовлеченности сотрудников через признание, опросы и инициативы, поддерживающее анализ и совместную работу в команде.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic предлагает инструменты управления людьми и производительностью, анализируя вовлеченность сотрудников и выявляя риски ухода, чтобы поддерживать высокую эффективность команд.

Giftpack

Giftpack

giftpack.ai

Giftpack - это платформа для выбора и отправки подарков с элементами персонализации, которая использует ИИ для упрощения процесса подарков.

Winningtemp

Winningtemp

winningtemp.com

Winningtemp — платформа для улучшения взаимодействия с сотрудниками, анализирующая обратную связь для повышения вовлеченности и удовлетворенности на рабочем месте.

StarMeUp

StarMeUp

starmeup.com

StarMeUp — платформа для управления эффективностью, собирающая отзывы и анализирующая производительность сотрудников для их развития и повышения вовлеченности.

Perkfix

Perkfix

perkfix.com

Perkfix — это SaaS-инструмент для компаний, позволяющий эффективно предлагать и управлять бонусами для сотрудников.

GroupTogether

GroupTogether

grouptogether.com

GroupTogether позволяет командам отмечать события, подписывать электронные открытки, загружать фотографии, добавлять мемы и собирать деньги на подарочные карты.

Bonfyre

Bonfyre

bonfyreapp.com

Bonfyre — платформа для вовлечения сотрудников, объединяющая различные инструменты взаимодействия для улучшения корпоративной культуры и повышения мотивации работников.

Fringe

Fringe

fringe.us

Fringe — это платформа для управления льготами сотрудников, предлагающая настраиваемые программы благополучия и систему распознавания сверстников.

Bucketlist

Bucketlist

bucketlistrewards.com

BucketList - платформа для признания и вознаграждения сотрудников, позволяющая отмечать достижения и повышать моральный дух на рабочем месте.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba объединяет здоровье, вовлеченность и признание в одном приложении, упрощая процессы и улучшая баланс между работой и личной жизнью.

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

GoProfiles — платформа для сотрудников, использующая ИИ для улучшения сотрудничества, распознавания достижений и построения отношений в команде.

Recognition

Recognition

rewardable.co.uk

Rewardable — это бесплатная платформа, позволяющая отправлять вознаграждения, выплаты и стимулы любому человеку в любом месте.

Accolader

Accolader

accolader.io

Accolader — это бесплатная система наград между участниками, основанная на социальном признании. Имеется платная версия, отличается простотой использования.

Group Cards

Group Cards

groupcards.app

Приложение Group Cards позволяет создавать групповые открытки, собирать деньги на подарки и печатать открытки в виде книги.

Applauz

Applauz

applauz.me

Applauz — платформа для признания сотрудников, упрощающая процесс обмена оценкой и поддерживающая корпоративную культуру.

Staffino

Staffino

staffino.com

Staffino — это платформа для управления опытом клиентов и сотрудников, предлагающая инструменты для сбора и анализа обратной связи.

Espresa

Espresa

espresa.com

Espresa - платформа для управления льготами сотрудников, предлагающая гибкие программы и интеграцию с HR-системами для повышения вовлечения и удержания персонала.

CardClan

CardClan

cardclan.io

CardClan позволяет легко создавать и отправлять персонализированные поздравительные карточки для сотрудников и клиентов по важным событиям.

Caroo

Caroo

caroo.com

Caroo — это платформа для признания сотрудников, которая упрощает процесс вознаграждения и улучшает моральный дух в удаленных командах.

Qarrot

Qarrot

qarrot.com

Qarrot — платформа для признания сотрудников, разработанная для повышения производительности и улучшения культуры в компаниях через систему наград и вознаграждений.

Perkbox

Perkbox

perkbox.com

Perkbox - платформа для вознаграждений и льгот, помогающая компаниям поддерживать и оценивать сотрудников с помощью различных привилегий и инструментов для признания.

Teamphoria

Teamphoria

teamphoria.com

Teamphoria — это программное обеспечение для оценки вовлеченности сотрудников и культуры в компании, позволяющее собирать обратную связь и признавать достижения работников.

ERIN

ERIN

erinapp.com

ERIN — это платформа для рекомендаций сотрудников и внутренней мобильности, которая упрощает процесс найма и автоматизирует управление рекомендациями.

Advantage Club

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club — платформа для вовлечения сотрудников, предлагающая награды, признание, льготы и возможности для создания сообщества.

PerkSweet

PerkSweet

perksweet.com

PerkSweet - платформа для награждения сотрудников, упрощающая выражение благодарности и поддержки команде с интеграцией в Slack.

PerkUp

PerkUp

perkupapp.com

Приложение PerkUp позволяет отправлять подарки и награды сотрудникам, упрощая процесс дарения на годовщины работы и дни рождения.

Kudos

Kudos

kudos.com

Kudos - платформа для признания сотрудников, помогающая организациям улучшить вовлеченность сотрудников и корпоративную культуру через значимое признание.

GroupGreeting

GroupGreeting

groupgreeting.com

GroupGreeting - это приложение для создания цифровых групповых поздравительных карт, которые могут подписывать несколько пользователей в любом месте.

Guusto

Guusto

guusto.com

Guusto — платформа для признания сотрудников, позволяющая легко управлять вознаграждениями и взаимодействовать с работниками через разные каналы.

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