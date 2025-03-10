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Программное обеспечение для поощрения сотрудников повышает культуру компании, позволяя командам отмечать достижения сотрудников и важные вехи. Эти инструменты позволяют членам команды выражать признательность друг другу за исключительную работу над проектами, воплощением ценностей компании или за личные события, такие как дни рождения или юбилеи. Программное обеспечение часто включает функции для признания коллег и вознаграждений, управления распределением баллов, подарков, подарочных карт, сообщений, цифровых значков или сертификатов. Хотя член HR-команды может контролировать администрирование программного обеспечения, любой сотрудник может использовать платформу, чтобы признавать и хвалить своих коллег.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard - это цифровая платформа для создания коллективных поздравительных досок, позволяющая отмечать особые события сотрудников с помощью сообщений и мультимедиа.
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink — программное обеспечение для признания сотрудников, помогающее улучшить взаимодействие и культуру на рабочем месте.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и благодарности в командах.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.
Assembly
joinassembly.com
Assembly — это платформа для вовлечения сотрудников с функциями наград, коммуникации и сотрудничества внутри организации.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — облачная платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая взаимодействию и повышению удовлетворенности на работе.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly — платформа для признания и вознаграждения сотрудников, способствующая улучшению внутренней культуры и вовлеченности на рабочем месте.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - платформа для связи сотрудников с удаленными командами, предлагающая организационные схемы, каталоги и инструменты для улучшения коммуникации.
Awardco
award.co
Awardco - это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, обеспечивающая интеграцию с HR-системами и поддержку налогового соблюдения.
Snappy
snappy.com
Snappy — приложение для подарков, позволяющее пользователям выбирать идеальные подарки для разных случаев, упрощая процесс дарения и укрепляя отношения.
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com - платформа для автоматизации и управления корпоративными подарками с множеством настраиваемых продуктов и интеграцией с другими системами.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu - платформа для MSP, объединяющая обратную связь клиентов, геймификацию и признание сотрудников для повышения вовлеченности и удовлетворенности.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco — приложение для признания и наград команд, интегрированное в Slack, Microsoft Teams и Google Chat, способствующее культуре благодарности.
Nectar
nectarhr.com
Nectar - платформа для признания и вознаграждений сотрудников, обеспечивающая 360-градусное признание и интеграцию с другими инструментами.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для управления выплатами льгот, которое можно настроить под нужды компании и которое соблюдает требования IRS.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Квантовое рабочее место — это платформа для улучшения вовлеченности сотрудников через опросы, обратную связь и инструменты для отслеживания целей.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly - это ПО для управления производительностью, которое упрощает оценки, внедряя элементы вовлеченности сотрудников и 360-градусные отзывы.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle — платформа для вовлечения сотрудников и признания, предлагающая обмен наградных баллов на подарочные карты и товары, инструмент для учета абонементов и программ оздоровления.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — приложение для повышения вовлеченности сотрудников через признание, опросы и инициативы, поддерживающее анализ и совместную работу в команде.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предлагает инструменты управления людьми и производительностью, анализируя вовлеченность сотрудников и выявляя риски ухода, чтобы поддерживать высокую эффективность команд.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack - это платформа для выбора и отправки подарков с элементами персонализации, которая использует ИИ для упрощения процесса подарков.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp — платформа для улучшения взаимодействия с сотрудниками, анализирующая обратную связь для повышения вовлеченности и удовлетворенности на рабочем месте.
StarMeUp
starmeup.com
StarMeUp — платформа для управления эффективностью, собирающая отзывы и анализирующая производительность сотрудников для их развития и повышения вовлеченности.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix — это SaaS-инструмент для компаний, позволяющий эффективно предлагать и управлять бонусами для сотрудников.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether позволяет командам отмечать события, подписывать электронные открытки, загружать фотографии, добавлять мемы и собирать деньги на подарочные карты.
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre — платформа для вовлечения сотрудников, объединяющая различные инструменты взаимодействия для улучшения корпоративной культуры и повышения мотивации работников.
Fringe
fringe.us
Fringe — это платформа для управления льготами сотрудников, предлагающая настраиваемые программы благополучия и систему распознавания сверстников.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
BucketList - платформа для признания и вознаграждения сотрудников, позволяющая отмечать достижения и повышать моральный дух на рабочем месте.
Woliba
woliba.io
Woliba объединяет здоровье, вовлеченность и признание в одном приложении, упрощая процессы и улучшая баланс между работой и личной жизнью.
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles — платформа для сотрудников, использующая ИИ для улучшения сотрудничества, распознавания достижений и построения отношений в команде.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable — это бесплатная и простая в использовании платформа вознаграждений, которая позволяет людям бесплатно отправлять вознаграждения, выплаты и поощрения кому угодно и где угодно.
Accolader
accolader.io
Accolader — это бесплатная система награждения коллег, доступна версия Pro. В основе Accolader лежит то, что способствует повышению счастья и вовлеченности: награды в виде социального, всеобщего признания, а не вознаграждения. Особое внимание было уделено простоте как в администрировании, так и в использовании.
Group Cards
groupcards.app
В Group Cards мы помогаем нашим клиентам создавать более счастливые и продуктивные команды. Мы доставили более 5 миллионов благодарственных сообщений людям по всему миру — каждое из них — небольшой заряд радости и связи. С помощью групповых карт вы можете отправить групповую поздравительную открытку с неограниченным количеством страниц и подписей, собрать деньги на подарок и даже распечатать групповую карту в виде книги.
Applauz
applauz.me
Минимизируйте текучесть кадров и продвигайте производительность к новым высотам с помощью Applauz. Applauz-отмеченная наградами платформа признания сотрудников, оснащенная всеми важными инструментами для поддержки и укрепления активной и процветающей культуры компании. Без особых усилий позволяет коллегам и менеджерам распознавать друг друга значимыми посланиями признательности. Празднуйте достижения, признавая сотрудников с персонализированными значками компании и выкупаемыми баллами Applauz Rewards. Оставайтесь на связи с чувствами вашей команды через Pulse Surveys Applise, предоставив вашу команду стимулированные цели, предложит пользовательские льготы компании, празднуют вехи обслуживания с помощью персонализированной программы Applauz в вашей организации. С помощью Applauz вы не просто реализуете платформу распознавания; Вы революционизируете свой подход к вовлечению сотрудников.
Staffino
staffino.com
Staffino — это платформа управления опытом клиентов и сотрудников с сильным глобальным присутствием, которая с гордостью обслуживает клиентов в более чем 30 странах и охватывает самые разные отрасли. Наша передовая онлайн-платформа развивалась, чтобы конкурировать с ведущими мировыми платформами CEM, предлагая удобный и визуально привлекательный интерфейс для сбора и управления отзывами клиентов и сотрудников. Продукты Staffino XM профессионально разработаны для предприятий любого размера в различных отраслях, стремящихся революционизировать качество обслуживания клиентов и сотрудников как на национальном, так и на международном уровне. Наши комплексные продукты CX и EX позволяют вам обеспечить беспрецедентную удовлетворенность клиентов, стимулировать мотивацию сотрудников и ускорить рост доходов. Продукты и услуги CX: - Управление обратной связью по замкнутому циклу - Мониторинг случаев удержания - NPS, CSAT, CES и другие показатели CX - Семантический двигатель - Персонализированные информационные панели CX - Мастерство покупок® - CX-консалтинг - Оценка управления эффективностью - Опросы об опыте клиентов EX-продукты и услуги: - Признание и мотивация сотрудников - Геймификация сотрудников - Производительность сотрудников - Вовлеченность сотрудников
Espresa
espresa.com
Получить опыт работы сотрудников и программы взаимодействия по новым и значимым способам с ведущим продуктом Espresa, глобальными счетами расходов на образ жизни (LSA). И, с LSA Plus, у вас есть еще больше способов питания инклюзивной гибкости с интегрированным общим благополучием, признанием и сообществом. Дайте своим сотрудникам свободу выбора, используя технологический двигатель HR, который поддерживает команды людей с привлечением и удержанием, минимальным администрированием, а также с встроенным разнообразием, справедливостью и инклюзивностью (DEI). ESPRESA - это программная платформа и сеть поставщиков для предоставления услуг на рабочем месте на месте, которые помогают компаниям привлекать и сохранять лучших людей, в то же время оправданно повышая их производительность.
CardClan
cardclan.io
Пусть каждый почувствует себя ценным! CardClan избавит вас от хлопот, выражая вашу признательность сотрудникам и клиентам. Отмечайте важные события, такие как дни рождения, юбилеи и даже выход на пенсию, с помощью персонализированных открыток, которые обязательно заставят получателей улыбнуться. С помощью наших простых в использовании инструментов вы сможете сделать все возможное, чтобы выразить благодарность, независимо от того, где они находятся по всему миру!
Caroo
caroo.com
Мы представляем себе мир, в котором люди испытывают глубокую связь на работе через признание. Наша платформа раскрывает глубокое поведенческое понимание потребностей отдельных сотрудников в признании, дает представление о том, когда следует признавать, и упрощает отправку вознаграждений, которые действительно нужны сотрудникам. Все в одном месте. Мы считаем... - Каждый сотрудник заслуживает признания за его вклад - Признание наиболее значимо, когда оно индивидуально Организация Caroo основана женщинами и ветеранами и сотрудничает с различными благотворительными организациями, включая Feeding America. С 2015 года Кару пожертвовал более 20 миллионов обедов нуждающимся семьям. Чтобы узнать больше, посетите Caroo.com.
Qarrot
qarrot.com
Программное обеспечение для распознавания, которое на самом деле повышает производительность сотрудников! Предназначенный для потребностей растущего бизнеса, Qarrot поддерживает вознаграждения на основе результатов и признание для улучшения культуры и повышения успеваемости сотрудников. - Расширение возможностей ваших менеджеров и сотрудников с признанием на основе точек и значков - Мотивируйте индивидуальную и командную работу с наградами на основе целей - Празднуйте дни рождения и годовщины с рабочими наградами. - Увеличьте видимость и взаимодействие вашей программы с помощью в режиме реального времени и общественного социального корма - Оставайтесь на вершине своей программы с отчетностью и аналитикой - Выкуп за награды из любого места в нескольких кликах С Qarrot у вас есть гибкость для разработки программы распознавания, адаптированной для бизнес -целей и ценностей вашей компании. Qarrot предоставляет для растущих компаний доступный инструмент для того, чтобы расширить возможности своих менеджеров и сотрудников отправлять баллы и признания на основе значков, мотивировать индивидуальные и командные работы с наградами, основанными на производительности, праздновать дни рождения и годовщины работы с автоматизированными наградами Milestone, чтобы повысить видимость своей программы с помощью Antaging Public Social Feed и предлагать вашим сотрудникам вознаграждение ведущих ведущих брендов. Qarrot также упрощает вашу жизнь, позволяя вашей программе простым управлением: контролируйте свои затраты с помощью бюджетов, основанных на роле, делегируйте управление программой, настраивая несколько мест администратора, настраивайте свои вознаграждения, предлагая предоставленную компанию, измеряйте и понимаете взаимодействие с сотрудниками с подробными информационными панелями и отчетами, а также многое другое!
Perkbox
perkbox.com
Perkbox - это глобальная платформа для вознаграждений и преимуществ, которая помогает компаниям заботиться, общаться и праздновать своих сотрудников, независимо от того, где они находятся или чего они хотят. Платформа помогает организациям в соответствии с их людьми с их целью. Платформа Perkbox доверяет более 4000 предприятиям по всему миру, платформа Perkbox помогает поддерживать, поддерживать и задействовать сотрудников. Это дает возможность командам с выбором в том, как они больше всего хотели бы быть вознагражденными, признанными и знаменитыми. От персонализированных вознаграждений и признания до значимых преимуществ и поддержки благополучия, есть что-то для каждого, независимо от их местоположения или предпочтений. Global Mobile App предоставляет беспроблемный опыт работы для всех сотрудников и, как было доказано, экономит бизнес и деньги, повышая эффективность команды. Благодаря более чем 10 -летней экспертизе Perkbox разработан, чтобы помочь организациям поднять свои ценностные предложения сотрудников на следующий уровень.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria - это программное обеспечение для вовлечения сотрудников, которое создает и измеряет вовлеченную рабочую силу и культуру компании. Это первая программная платформа, которая обеспечивает показатели вовлечения сотрудников в реальном времени и позволила организациям контролировать и стимулировать масштаб организации. Особенности сосредоточены на повышении признания, улучшении общения, получении обратной связи и повышении производительности, чтобы помочь компаниям быть счастливее, успешнее и более продуктивное. Teamphoria позволяет вам повысить производительность и вовлечение сотрудников с помощью пользовательских инструментов и анализа, чтобы мотивировать и распознавать ваши сотрудники.
ERIN
erinapp.com
ERIN — это платформа направления сотрудников и внутренней мобильности, которая привлекает в 5 раз больше сотрудников по рекомендациям сотрудников и вдвое сокращает текучесть кадров. ERIN привлекает сотрудников с помощью автоматических уведомлений, простых рекомендаций, функций внутренней мобильности и функций геймификации, чтобы они могли более эффективно и часто участвовать в привлечении талантов. Интуитивно понятное мобильное приложение и веб-сайт ERIN позволяют сотрудникам менее чем за 30 секунд направлять рекомендации, отслеживать свои бонусы и развивать свою карьеру в вашей компании! Самое приятное то, что ваша команда по привлечению талантов абсолютно ничего не меняет в том, как они работают сегодня, они могут продолжать работать через ATS для управления кандидатами. ERIN на 100% автоматизирован и легко интегрируется с существующими ATS и HRIS. От направления до дня зарплаты время администратора не требуется. Ваша политика пронизана особыми исключениями? Дополнительные стимулы для разнообразия при приеме на работу? Многоуровневые выплаты, ориентированные на удержание? Разные валюты в разных странах? Без проблем! ERIN разработан для автоматизации каждой детали вашей политики, позволяя вам автоматически управлять направлениями в каждой стране, в которой вы работаете.
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai-это глобальная платформа для вовлечения сотрудников, приводящая на работу на рабочем месте и благополучие с такими функциями, как вознаграждение, признание, льготы, гибкие льготы для сотрудников и построение сообщества на единой платформе. * AdvantageClub.ai-это сквозная платформа для цифрового вознаграждения и признания, которая позволяет менеджерам и организациям признавать сотрудников за их усилия, все это с нажатием кнопки. Через платформу сотрудники могут дать пять пять, лайки, комментарии и многое другое, чтобы выразить свою признательность за своих коллег. Платформа R & R сопоставлена с глобальным рынком погашения вознаграждений, который позволяет сотрудникам выбирать из более чем 10 000 мировых брендов. * Решение Perks & Privileges позволяет организациям добавлять что -то особенное к доходам сотрудников, предлагая уникальные и эксклюзивные корпоративные предложения и сделки по всей стране. Благодаря гибким предложениям о преимуществах компании могут создавать несколько видов кошельков для сотрудников, курируемых для конкретных рыночных площадок, таких как здоровье, работа с домом и кошельки L & D. * Решение сообщества и веселой зоны приносит несколько программ вовлечения сотрудников под одной платформой. Благодаря таким программам, как внутрикорпоративные игры с живыми таблицами лидеров, одноранговыми рынками и хобби-клубами, это решение предлагает что-то уникальное для объединения сотрудников всех типов организации. * Решение финансового благополучия помогает сотрудникам стать финансово разбирательством, предлагая средства для экономии, получения кредитов и получать авансы за заработную плату по доступным ценам и нулевые процентные ставки. <> О edvantageclub.ai AdvantageClub.ai - это глобальная платформа взаимодействия с сотрудниками с такими функциями, как вознаграждение, признание, строительство сообщества и FlexBen на единой платформе. Он предоставляет комплексные решения для облегчения вовлечения сотрудников через эксклюзивные привилегии и вознаграждения от своих более 10 000 партнеров по брендам. Основанная в 2016 году, AdvantageClub.ai является детищем аспирантов UCLA Sourabh Deorah и Smiti Bhatt Deorah, которые определили преимущества сотрудников как пространство для создания разрушения с использованием данных и аналитики данных. С тех пор он переопределяет льготы работникам за пределами традиционного фонда провинции и корпоративных скидок. В настоящее время со штаб -квартирой в штате Делавэр, AdvantageClub.ai имеет более 5 миллионов пользователей с впечатляющим клиентским портфелем, в котором представлены BCG, Concentix, Teleperformance, Hexaware, Target и многие другие, с присутствием в более чем 100 странах. Компания гордится предоставлением масштабируемой, настраиваемой, экономически эффективной программы для повышения вовлечения сотрудников. Его унифицированная платформа предлагает широкий спектр программ распознавания, в том числе награды Milestone/Anniversary/Mors Service, бонусы в режиме реального времени, автоматизированные стимулы, повышение квалификации, программы по борьбе с оздоровительными программами и ежеквартальные и ежегодные исполнительные награды. В 2022 году AdvantageClub.ai был удостоен «превосходства в глобальной программе R & R», «Превосходство в вовлечении сотрудников» и «Превосходство в опыте сотрудников» мирового конгресса HRD. Благодаря своей единственной миссии по оказанию помощи организациям держать своих сотрудников вовлечены и управлять, приложение Advantage Club поддерживается надежным решением для вовлечения сотрудников, которое предлагает наилучший в своем классе опыт для своих пользователей. Платформа должна революционизировать отрасль путем непосредственного влияния на найд и удержание сотрудников с помощью исчерпывающего инструмента взаимодействия с сотрудниками. <> Миссия AdvantageClub.ai представляет мир, в котором сотрудники очень вовлечены и счастливы, и каждое рабочее место, большое или малое, имеет позитивную культуру признательности и признания. Он направлен на то, чтобы помочь организациям создавать и управлять опытом сотрудников и программ взаимодействия, которые резонируют с их культурой и ценностями.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — это платформа для взаимодействия и вознаграждения сотрудников, которая позволяет легко сказать вашей команде спасибо, поздравления, прощание, отличную работу и многое другое. PerkSweet предлагает интуитивно понятный процесс вознаграждений и погашения, неограниченное количество цифровых групповых карт и автоматизированные сетевые возможности. PerkSweet позволяет вашей компании тратить средства непосредственно на сотрудников и показывать своей команде, что вы заботитесь о ней. PerkSweet легко интегрируется со Slack. Посетите нас в магазине приложений Slack!
PerkUp
perkupapp.com
Отправляйте сотрудникам невероятные подарки и награды с помощью PerkUp. Оптимизируйте подарки на годовщины работы и дни рождения, отправляйте денежные вознаграждения и распространяйте фирменные сувениры среди своей глобальной команды.
Kudos
kudos.com
Платформа признания сотрудников, удостоенная премии, позволяет организациям создавать эффектный, устойчивый опыт сотрудников, что приводит к большему вовлечению сотрудников и улучшению результатов бизнеса. Современная культура на рабочем месте меняется - сотрудники требуют значимой оценки, в то время как традиционные программы вознаграждений и вознаграждение больше не сокращают ее. Платформа Swudos-это онлайн-решение для вовлечения сотрудников и культуры, которое охватывает силу социального программного обеспечения, чтобы помочь организациям обмениваться значимым признанием на основе ценностей для создания неотразимой культуры на рабочем месте. Программы взаимодействия, основанные на слабе, видят более высокое удержание сотрудников, улучшение счастья сотрудников и повышение в общей эффективности компании.
GroupGreeting
groupgreeting.com
В GroupGreeting мы верим, что мир становится лучше, когда люди чувствуют, что их ценят. В этом наша миссия: помочь людям легко выразить благодарность — одному человеку, по одной открытке за раз. Наш сервис позволяет вам создать цифровую карту и подписать ее несколькими людьми. Наш современный подход к подписанию и отправке традиционных поздравительных открыток от группы прост в использовании. У вас есть коллеги, которые работают удаленно, или друзья по всей стране? Без проблем! Мы позволяем вам собрать столько подписей, сколько захотите, просто поделившись ссылкой. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что у вас не хватит места для подписи или вы потеряете карту. Дни раздачи папок из манильской бумаги прошли! Сегодня GroupGreeting используют более 10 000 компаний и было отправлено более 50 000 000 благодарственных сообщений в 195 стран. Мы ценим разнообразие мышления и происхождения и стремимся к инклюзивной культуре, поддерживающей личный и профессиональный рост и чуткой к другим.
Guusto
guusto.com
Признание построено, чтобы повлиять на удержание фронта. Не другая программа очков! Начните за считанные минуты, а не месяцы, с бесплатной учетной записи единого пользователя, которая может отправлять вознаграждения всем. Гибкая доставка, чтобы охватить передовые работников через Интернет, мобильные приложения, телевизионные дисплеи и варианты печати, которые не требуют технологий для выкупа. Влияние вашего бюджета 5x - оплата только за людей, которые могут дать признание, нет наценки, невостребованные подарки возвращаются, а 1 день чистой воды пожертвована с каждым отправленным подарком.
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