Программное обеспечение для распознавания сотрудников - Самые популярные приложения - Тувалу

Advantage Club

advantageclub.ai

AdvantageClub.ai-это глобальная платформа для вовлечения сотрудников, приводящая на работу на рабочем месте и благополучие с такими функциями, как вознаграждение, признание, льготы, гибкие льготы для сотрудников и построение сообщества на единой платформе. * AdvantageClub.ai-это сквозная платформа для цифрового вознаграждения и признания, которая позволяет менеджерам и организациям признавать сотрудников за их усилия, все это с нажатием кнопки. Через платформу сотрудники могут дать пять пять, лайки, комментарии и многое другое, чтобы выразить свою признательность за своих коллег. Платформа R & R сопоставлена ​​с глобальным рынком погашения вознаграждений, который позволяет сотрудникам выбирать из более чем 10 000 мировых брендов. * Решение Perks & Privileges позволяет организациям добавлять что -то особенное к доходам сотрудников, предлагая уникальные и эксклюзивные корпоративные предложения и сделки по всей стране. Благодаря гибким предложениям о преимуществах компании могут создавать несколько видов кошельков для сотрудников, курируемых для конкретных рыночных площадок, таких как здоровье, работа с домом и кошельки L & D. * Решение сообщества и веселой зоны приносит несколько программ вовлечения сотрудников под одной платформой. Благодаря таким программам, как внутрикорпоративные игры с живыми таблицами лидеров, одноранговыми рынками и хобби-клубами, это решение предлагает что-то уникальное для объединения сотрудников всех типов организации. * Решение финансового благополучия помогает сотрудникам стать финансово разбирательством, предлагая средства для экономии, получения кредитов и получать авансы за заработную плату по доступным ценам и нулевые процентные ставки. <> О edvantageclub.ai AdvantageClub.ai - это глобальная платформа взаимодействия с сотрудниками с такими функциями, как вознаграждение, признание, строительство сообщества и FlexBen на единой платформе. Он предоставляет комплексные решения для облегчения вовлечения сотрудников через эксклюзивные привилегии и вознаграждения от своих более 10 000 партнеров по брендам. Основанная в 2016 году, AdvantageClub.ai является детищем аспирантов UCLA Sourabh Deorah и Smiti Bhatt Deorah, которые определили преимущества сотрудников как пространство для создания разрушения с использованием данных и аналитики данных. С тех пор он переопределяет льготы работникам за пределами традиционного фонда провинции и корпоративных скидок. В настоящее время со штаб -квартирой в штате Делавэр, AdvantageClub.ai имеет более 5 миллионов пользователей с впечатляющим клиентским портфелем, в котором представлены BCG, Concentix, Teleperformance, Hexaware, Target и многие другие, с присутствием в более чем 100 странах. Компания гордится предоставлением масштабируемой, настраиваемой, экономически эффективной программы для повышения вовлечения сотрудников. Его унифицированная платформа предлагает широкий спектр программ распознавания, в том числе награды Milestone/Anniversary/Mors Service, бонусы в режиме реального времени, автоматизированные стимулы, оценку одноранговой оценки, программы по борьбе с оздоровительными программами и ежеквартальные и годовые результаты награды. В 2022 году AdvantageClub.ai был удостоен «превосходства в глобальной программе R & R», «Превосходство в вовлечении сотрудников» и «Превосходство в опыте сотрудников» мирового конгресса HRD. Благодаря своей единственной миссии по оказанию помощи организациям держать своих сотрудников вовлечены и управлять, приложение Advantage Club поддерживается надежным решением для вовлечения сотрудников, которое предлагает наилучший в своем классе опыт для своих пользователей. Платформа должна революционизировать отрасль путем непосредственного влияния на найд и удержание сотрудников с помощью исчерпывающего инструмента взаимодействия с сотрудниками. <> Миссия AdvantageClub.ai представляет мир, в котором сотрудники очень вовлечены и счастливы, и каждое рабочее место, большое или малое, имеет позитивную культуру признательности и признания. Он направлен на то, чтобы помочь организациям создавать и управлять опытом сотрудников и программ взаимодействия, которые резонируют с их культурой и ценностями.