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Программное обеспечение для поощрения сотрудников повышает культуру компании, позволяя командам отмечать достижения сотрудников и важные вехи. Эти инструменты позволяют членам команды выражать признательность друг другу за исключительную работу над проектами, воплощением ценностей компании или за личные события, такие как дни рождения или юбилеи. Программное обеспечение часто включает функции для признания коллег и вознаграждений, управления распределением баллов, подарков, подарочных карт, сообщений, цифровых значков или сертификатов. Хотя член HR-команды может контролировать администрирование программного обеспечения, любой сотрудник может использовать платформу, чтобы признавать и хвалить своих коллег.
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Keka HR
keka.com
Наем-это не просто одноэтапное достижение, поскольку оно включает в себя различные сложные фазы в путешествии. И поиск правильного таланта - это ступенька к созданию успешной деловой среды. Следовательно, Keka предоставит вам удивительные функции, такие как многоплатформенные поиски кандидатов, технологические оценки, показатели показателей и т. Д., Которые помогут вам предложить будущий опыт найма с системой отслеживания заявителей Keka. Keka HR - люди, способствующие. Он автоматизирует процессы людей и помогает создавать мотивированную и преданную культуру на рабочем месте, превращая вашу компанию из Good в Great. С Keka вы можете способствовать высокоэффективной культуре, которая адаптируется, развивается и масштаб, что делает вашу команду более эффективной. Как лидер в области кадров для малых и средних предприятий, Keka универсальна и подходит для всех отраслей.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam-это приложение для управления рабочей силой мобильной связи, в котором есть надежный набор инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь организациям с командами без стола улучшить общение, удерживать персонал и повысить эффективность работы. Connecteam позволяет менеджерам размещать свои бизнес -процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождать сотрудников, чтобы они были более продуктивными, профессиональными и удовлетворенными. Сэкономьте время и повышайте производительность с помощью мобильных пользовательских контрольных списков, форм и отчетов; Расписание сдвигов и отслеживание рабочих часов с часами GPS; Упростить общение сотрудников, улучшить профессиональные навыки, управлять ежедневными задачами и многое другое, все в одном приложении. Убедитесь, что безопасный и простой вход для системных администраторов с помощью единого входа Active Directory (SSO).
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея-это современная платформа для взаимодействия с ИИ, которая оптимизирует признание, вознаграждения, внутреннее общение и сотрудничество по всей организации. Этот единственный, удобный концентратор предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощники на рабочем месте, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, пользовательские добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования, способствующие культуре рабочего места, где сотрудники чувствуют себя ценными, ценившись и связаны. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях компании, обеспечивая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятными. Признайте свою команду значимым способом, согласованные основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневные объятия командой. Улучшить признание с помощью обширного каталога вознаграждений, включая подарочные карты, индивидуальные добычи, культурные вознаграждения и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте вехи и юбилейное признание празднуют день рождения каждого товарища по команде или годовщину с автоматическими индивидуальными криками. Бесплатная интеграция с командами Microsoft и Slack беспрепятственно вовлекается там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлениями данных в реальном времени. Входные данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Усовершенствование вовлечения сотрудников Используйте обновления генерального директора и исполнительных директоров, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и обследования удовлетворенности для улучшения вовлеченности. Упрощенная внутренняя коммуникация использует инструменты, такие как шаблоны AMA, новостные каналы, шаблоны помощи, групповые каналы, ледоколы, управление идеями, внутренние вики и инструменты встречи для улучшения рабочих процессов связи. Повышение производительности команды используют ежедневные резюме, повестки дня, примечания к собранию, обратную связь с продуктом, списки побед и легкий CRM продаж для повышения производительности. Упростите HR и рекрутинг внедрения опросов о льготах сотрудниках, выходящих интервью, оценках, внутренних рефералах, вопросах интервью и новой обратной связи с наймом, наряду с отслеживанием времени подрядчика и другими шаблонами HR.
Caroo
caroo.com
Мы представляем себе мир, в котором люди испытывают глубокую связь на работе через признание. Наша платформа раскрывает глубокое поведенческое понимание потребностей отдельных сотрудников в признании, дает представление о том, когда следует признавать, и упрощает отправку вознаграждений, которые действительно нужны сотрудникам. Все в одном месте. Мы считаем... - Каждый сотрудник заслуживает признания за его вклад - Признание наиболее значимо, когда оно индивидуально Организация Caroo основана женщинами и ветеранами и сотрудничает с различными благотворительными организациями, включая Feeding America. С 2015 года Кару пожертвовал более 20 миллионов обедов нуждающимся семьям. Чтобы узнать больше, посетите Caroo.com.
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai-это глобальная платформа для вовлечения сотрудников, приводящая на работу на рабочем месте и благополучие с такими функциями, как вознаграждение, признание, льготы, гибкие льготы для сотрудников и построение сообщества на единой платформе. * AdvantageClub.ai-это сквозная платформа для цифрового вознаграждения и признания, которая позволяет менеджерам и организациям признавать сотрудников за их усилия, все это с нажатием кнопки. Через платформу сотрудники могут дать пять пять, лайки, комментарии и многое другое, чтобы выразить свою признательность за своих коллег. Платформа R & R сопоставлена с глобальным рынком погашения вознаграждений, который позволяет сотрудникам выбирать из более чем 10 000 мировых брендов. * Решение Perks & Privileges позволяет организациям добавлять что -то особенное к доходам сотрудников, предлагая уникальные и эксклюзивные корпоративные предложения и сделки по всей стране. Благодаря гибким предложениям о преимуществах компании могут создавать несколько видов кошельков для сотрудников, курируемых для конкретных рыночных площадок, таких как здоровье, работа с домом и кошельки L & D. * Решение сообщества и веселой зоны приносит несколько программ вовлечения сотрудников под одной платформой. Благодаря таким программам, как внутрикорпоративные игры с живыми таблицами лидеров, одноранговыми рынками и хобби-клубами, это решение предлагает что-то уникальное для объединения сотрудников всех типов организации. * Решение финансового благополучия помогает сотрудникам стать финансово разбирательством, предлагая средства для экономии, получения кредитов и получать авансы за заработную плату по доступным ценам и нулевые процентные ставки. <> О edvantageclub.ai AdvantageClub.ai - это глобальная платформа взаимодействия с сотрудниками с такими функциями, как вознаграждение, признание, строительство сообщества и FlexBen на единой платформе. Он предоставляет комплексные решения для облегчения вовлечения сотрудников через эксклюзивные привилегии и вознаграждения от своих более 10 000 партнеров по брендам. Основанная в 2016 году, AdvantageClub.ai является детищем аспирантов UCLA Sourabh Deorah и Smiti Bhatt Deorah, которые определили преимущества сотрудников как пространство для создания разрушения с использованием данных и аналитики данных. С тех пор он переопределяет льготы работникам за пределами традиционного фонда провинции и корпоративных скидок. В настоящее время со штаб -квартирой в штате Делавэр, AdvantageClub.ai имеет более 5 миллионов пользователей с впечатляющим клиентским портфелем, в котором представлены BCG, Concentix, Teleperformance, Hexaware, Target и многие другие, с присутствием в более чем 100 странах. Компания гордится предоставлением масштабируемой, настраиваемой, экономически эффективной программы для повышения вовлечения сотрудников. Его унифицированная платформа предлагает широкий спектр программ распознавания, в том числе награды Milestone/Anniversary/Mors Service, бонусы в режиме реального времени, автоматизированные стимулы, оценку одноранговой оценки, программы по борьбе с оздоровительными программами и ежеквартальные и годовые результаты награды. В 2022 году AdvantageClub.ai был удостоен «превосходства в глобальной программе R & R», «Превосходство в вовлечении сотрудников» и «Превосходство в опыте сотрудников» мирового конгресса HRD. Благодаря своей единственной миссии по оказанию помощи организациям держать своих сотрудников вовлечены и управлять, приложение Advantage Club поддерживается надежным решением для вовлечения сотрудников, которое предлагает наилучший в своем классе опыт для своих пользователей. Платформа должна революционизировать отрасль путем непосредственного влияния на найд и удержание сотрудников с помощью исчерпывающего инструмента взаимодействия с сотрудниками. <> Миссия AdvantageClub.ai представляет мир, в котором сотрудники очень вовлечены и счастливы, и каждое рабочее место, большое или малое, имеет позитивную культуру признательности и признания. Он направлен на то, чтобы помочь организациям создавать и управлять опытом сотрудников и программ взаимодействия, которые резонируют с их культурой и ценностями.
GoProfiles
goprofiles.io
Первая платформа AI People для сотрудников в любой точке мира. Создайте культуру подлинного общения с GoProfiles. Мы объединили лучшее из каталогов сотрудников и признания коллег, чтобы создать совершенно новый тип платформы для людей.
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует процессы, но и выходит за рамки обычного рабочего дня, обеспечивая целостный подход к балансу между работой и личной жизнью. С Woliba организации получают доступ к автоматизированной связи, данным в реальном времени и аналитике, что дает им возможность создать рабочее место, выходящее за рамки обычного. Наша платформа создана для развития культуры общения, признания и роста, гарантируя, что каждый член команды чувствует себя ценным и вовлеченным.
ERIN
erinapp.com
ERIN — это платформа направления сотрудников и внутренней мобильности, которая привлекает в 5 раз больше сотрудников по рекомендациям сотрудников и вдвое сокращает текучесть кадров. ERIN привлекает сотрудников с помощью автоматических уведомлений, простых рекомендаций, функций внутренней мобильности и функций геймификации, чтобы они могли более эффективно и часто участвовать в привлечении талантов. Интуитивно понятное мобильное приложение и веб-сайт ERIN позволяют сотрудникам менее чем за 30 секунд направлять рекомендации, отслеживать свои бонусы и развивать свою карьеру в вашей компании! Самое приятное то, что ваша команда по привлечению талантов абсолютно ничего не меняет в том, как они работают сегодня, они могут продолжать работать через ATS для управления кандидатами. ERIN на 100% автоматизирован и легко интегрируется с существующими ATS и HRIS. От направления до дня зарплаты время администратора не требуется. Ваша политика пронизана особыми исключениями? Дополнительные стимулы для разнообразия при приеме на работу? Многоуровневые выплаты, ориентированные на удержание? Разные валюты в разных странах? Без проблем! ERIN разработан для автоматизации каждой детали вашей политики, позволяя вам автоматически управлять направлениями в каждой стране, в которой вы работаете.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое для развития высокопроизводительных команд, выявления моделей внутреннего сотрудничества, выявления разрозненных и узких мест, а также выделения наиболее связанных и разобщенных сотрудников. С Peoplelogic у вас будут все данные и идеи, необходимые для принятия эффективных бизнес-решений.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria - это программное обеспечение для вовлечения сотрудников, которое создает и измеряет вовлеченную рабочую силу и культуру компании. Это первая программная платформа, которая обеспечивает показатели вовлечения сотрудников в реальном времени и позволила организациям контролировать и стимулировать масштаб организации. Особенности сосредоточены на повышении признания, улучшении общения, получении обратной связи и повышении производительности, чтобы помочь компаниям быть счастливее, успешнее и более продуктивное. Teamphoria позволяет вам повысить производительность и вовлечение сотрудников с помощью пользовательских инструментов и анализа, чтобы мотивировать и распознавать ваши сотрудники.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf является ведущим решением для вовлечения сотрудников, предоставив клиентам всеобъемлющие функции от вознаграждений и признания до опросов и проблем. Мы объединяем нашу удостоенную наград платформу и нашу команду экспертов по вовлечению, чтобы создать вам идеальную стратегию взаимодействия и предоставить инструменты, необходимые для ее принятия. Платформа дает компании привлекать внимание сотрудников с помощью импульсных опросов, объединять людей с признанием и виртуальной деятельностью, а также измерить опыт сотрудников с мощными информационными панелями и аналитикой. И оттуда наши стратегические поддержки входят с экспертным анализом и рекомендациями, чтобы продолжать преследовать ваши цели. Мы считаем, что каждая культура на рабочем месте может быть выполнена и увлекательной, и мы стремимся освободить наших клиентов, чтобы любить и заботиться о своих людях.
Nectar
nectarhr.com
Платформа Nectar 360 распознавание и вознаграждение позволяет всем (одноранговому коллегу и менеджеру для сотрудников) отправлять значимое распознавание, основанное на основных ценностях. Nectar имеет наиболее обширный каталог вознаграждений, позволяющий пользователям выбирать из Swag под маркой компании, продуктов Amazon, подарочных карт или пользовательских типов вознаграждений. Он интегрируется с другими инструментами, такими как Slack и команды, чтобы упростить отправку признания. Платформа позволяет пользователям легко разрабатывать, планировать и отслеживать вовлеченные внутренние связи с интуитивной системой Nectar. Пользователи могут создавать красивые электронные письма, транслировать сообщения по нескольким каналам и мониторинг производительности с помощью подробной аналитики, обеспечивая эффективное достижение сообщений и вовлечения сотрудников. Nectar поддерживает ведущие организации, такие как MLB, SHRM, Redfin, Heineken и многое другое. Nectar сотрудничает с SHRM, чтобы помочь командам по всему миру чувствовать себя ценными, связанными и связанными. Это повышает взаимодействие и празднует индивидуальные победы каждый день с нектаром.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Наша платформа позволяет сотрудникам и менеджерам легко признавать и вознаграждать друг друга за важные этапы и достижения. В отличие от любой другой программы признания, Bucketlist позволяет компаниям вознаграждать сотрудников так, как они хотят, в результате чего уровень удовлетворенности продуктом составляет 97%. С помощью Bucketlist сотрудники или менеджеры могут легко признавать и вознаграждать своих коллег за то, что они живут, воплощая основные ценности, или за выдающиеся результаты.
Fringe
fringe.us
Fringe — это первая в мире торговая площадка для благополучия, предлагающая глобальные решения для счетов расходов на образ жизни, вознаграждений и признания, благополучия и гибких программ льгот. Хватит тратить время и деньги на комплексные решения с низким уровнем вовлеченности и запутанными правилами использования. Объедините все свои программы для сотрудников на одной платформе и сэкономьте до 80%. Fringe помогает удовлетворить разнообразные потребности ваших сотрудников. Благодаря более чем 120 услугам и предложениям, доступным на рынке, Fringe позволяет сотрудникам адаптировать пакет льгот к своим конкретным предпочтениям. Поскольку многие из наших клиентов отмечают 80-90% вовлеченности в течение 6 месяцев после запуска Fringe, неудивительно, что 84% сотрудников сообщают о более высокой лояльности к компаниям, предлагающим гибкие льготы. Привлекайте и сохраняйте ключевые таланты, которых вы не можете позволить себе потерять, с помощью Fringe.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox - это глобальная платформа для вознаграждений и преимуществ, которая помогает компаниям заботиться, общаться и праздновать своих сотрудников, независимо от того, где они находятся или чего они хотят. Платформа помогает организациям в соответствии с их людьми с их целью. Платформа Perkbox доверяет более 4000 предприятиям по всему миру, платформа Perkbox помогает поддерживать, поддерживать и задействовать сотрудников. Это дает возможность командам с выбором в том, как они больше всего хотели бы быть вознагражденными, признанными и знаменитыми. От персонализированных вознаграждений и признания до значимых преимуществ и поддержки благополучия, есть что-то для каждого, независимо от их местоположения или предпочтений. Global Mobile App предоставляет беспроблемный опыт работы для всех сотрудников и, как было доказано, экономит бизнес и деньги, повышая эффективность команды. Благодаря более чем 10 -летней экспертизе Perkbox разработан, чтобы помочь организациям поднять свои ценностные предложения сотрудников на следующий уровень.
Qarrot
qarrot.com
Программное обеспечение для распознавания, которое на самом деле повышает производительность сотрудников! Предназначенный для потребностей растущего бизнеса, Qarrot поддерживает вознаграждения на основе результатов и признание для улучшения культуры и повышения успеваемости сотрудников. - Расширение возможностей ваших менеджеров и сотрудников с признанием на основе точек и значков - Мотивируйте индивидуальную и командную работу с наградами на основе целей - Празднуйте дни рождения и годовщины с рабочими наградами. - Увеличьте видимость и взаимодействие вашей программы с помощью в режиме реального времени и общественного социального корма - Оставайтесь на вершине своей программы с отчетностью и аналитикой - Выкуп за награды из любого места в нескольких кликах С Qarrot у вас есть гибкость для разработки программы распознавания, адаптированной для бизнес -целей и ценностей вашей компании. Qarrot предоставляет для растущих компаний доступный инструмент для расширения возможностей своих менеджеров и сотрудников отправлять баллы и признания на основе значков, чтобы мотивировать индивидуальные и командные работы с наградами на основе производительности, чтобы отпраздновать дни рождения и годовщины с автоматизированными вехами, чтобы увеличить их видимость программы с привлекательным общественным социальным кормом и предложить вашим сотрудникам каталог вознаграждений тысяч ведущих брендов. Qarrot также упрощает вашу жизнь, делая вашу программу простым в управлении: контролируйте свои затраты с помощью бюджетов на основе ролей, делегируйте управление программами, настраивая несколько мест администратора, настраивайте свои вознаграждения с предоставленным компанией, измеряйте и понимаете вовлечение сотрудников с подробными информационными панелями И отчеты, и многое другое!
PerkUp
perkupapp.com
Отправляйте сотрудникам невероятные подарки и награды с помощью PerkUp. Оптимизируйте подарки на годовщины работы и дни рождения, отправляйте денежные вознаграждения и распространяйте фирменные сувениры среди своей глобальной команды.
CardClan
cardclan.io
Пусть каждый почувствует себя ценным! CardClan избавит вас от хлопот, выражая вашу признательность сотрудникам и клиентам. Отмечайте важные события, такие как дни рождения, юбилеи и даже выход на пенсию, с помощью персонализированных открыток, которые обязательно заставят получателей улыбнуться. С помощью наших простых в использовании инструментов вы сможете сделать все возможное, чтобы выразить благодарность, независимо от того, где они находятся по всему миру!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre является единственной платформой для взаимодействия с сотрудниками «закрытых петлей», помогающей клиентам, таким как Duke Energy, Medtronic и Adtalem Drive, в масштабе предприятия и ежегодно сэкономить 5-7 цифр с более низкими затратами на программное обеспечение и вознаграждение. Платформа объединяет несколько инструментов взаимодействия - мероприятия в команде, трансляции, опросы, вызовы, признание, номинации, награды и многое другое - на каналы, которые сотрудники уже используются каждый день (команды Microsoft, электронная почта, SMS, QR и нативные Bonfyre Приложение для Android/iOS). С помощью Culture Coach AI он переводит данные об участии вовлеченности в непосредственные измеримые, предлагаемые действия, которые менеджеры могут предпринять в 2-3 щелчках. Удовлетворенное наградами решение о признании-это нарушение отрасли. Клиенты наблюдали 2 -кратное увеличение в признании признания и экономию чистой стоимости в размере 35 долларов на человека в год. Более 800 цифровых подарочных карт Bonfyre в 80 странах позволяют членам команды пользоваться немедленной, полной покупательской способностью без необходимости экономить очки. Это также экономит деньги клиентов на затраты на доставку и другие сборы, обычно 15% потраченных вознаграждений.
Espresa
espresa.com
Получить опыт работы сотрудников и программы взаимодействия по новым и значимым способам с ведущим продуктом Espresa, глобальными счетами расходов на образ жизни (LSA). И, с LSA Plus, у вас есть еще больше способов питания инклюзивной гибкости с интегрированным общим благополучием, признанием и сообществом. Дайте своим сотрудникам свободу выбора, используя технологический двигатель HR, который поддерживает команды людей с привлечением и удержанием, минимальным администрированием, а также с встроенным разнообразием, справедливостью и инклюзивностью (DEI). ESPRESA - это программная платформа и сеть поставщиков для предоставления услуг на рабочем месте на месте, которые помогают компаниям привлекать и сохранять лучших людей, в то же время оправданно повышая их производительность.
Staffino
staffino.com
Staffino — это платформа управления опытом клиентов и сотрудников с сильным глобальным присутствием, которая с гордостью обслуживает клиентов в более чем 30 странах и охватывает самые разные отрасли. Наша передовая онлайн-платформа развивалась, чтобы конкурировать с ведущими мировыми платформами CEM, предлагая удобный и визуально привлекательный интерфейс для сбора и управления отзывами клиентов и сотрудников. Продукты Staffino XM профессионально разработаны для предприятий любого размера в различных отраслях, стремящихся революционизировать качество обслуживания клиентов и сотрудников как на национальном, так и на международном уровне. Наши комплексные продукты CX и EX позволяют вам обеспечить беспрецедентную удовлетворенность клиентов, стимулировать мотивацию сотрудников и ускорить рост доходов. Продукты и услуги CX: - Управление обратной связью по замкнутому циклу - Мониторинг случаев удержания - NPS, CSAT, CES и другие показатели CX - Семантический двигатель - Персонализированные информационные панели CX - Мастерство покупок® - CX-консалтинг - Оценка управления эффективностью - Опросы об опыте клиентов EX-продукты и услуги: - Признание и мотивация сотрудников - Геймификация сотрудников - Производительность сотрудников - Вовлеченность сотрудников
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, входящая в состав CultureBoard, представляет собой программное обеспечение для признания сотрудников, помогающее компаниям строить более прочные отношения, признавать достижения и создавать здоровую культуру на рабочем месте. KudosLink, которому доверяют пользователи Canva, Tesla или Amazon, представляет собой мощную связь между менеджерами по персоналу и сотрудниками, повышающую уровень счастья и вовлеченности на всех уровнях вашей организации. Благодаря своей концепции на основе мемов, объединенной всего несколькими щелчками мыши, KudosLink служит приятной платформой для оценки, вы можете помочь людям почувствовать большее чувство согласованности, вовлеченности и повысить производительность.
Applauz
applauz.me
Минимизируйте текучесть кадров и продвигайте производительность к новым высотам с помощью Applauz. Applauz-отмеченная наградами платформа признания сотрудников, оснащенная всеми важными инструментами для поддержки и укрепления активной и процветающей культуры компании. Без особых усилий позволяет коллегам и менеджерам распознавать друг друга значимыми посланиями признательности. Празднуйте достижения, признавая сотрудников с персонализированными значками компании и выкупаемыми баллами Applauz Rewards. Оставайтесь на связи с чувствами вашей команды через Pulse Surveys Applise, предоставив вашу команду стимулированные цели, предложит пользовательские льготы компании, празднуют вехи обслуживания с помощью персонализированной программы Applauz в вашей организации. С помощью Applauz вы не просто реализуете платформу распознавания; Вы революционизируете свой подход к вовлечению сотрудников.
Group Cards
groupcards.app
В Group Cards мы помогаем нашим клиентам создавать более счастливые и продуктивные команды. Мы доставили более 5 миллионов благодарственных сообщений людям по всему миру — каждое из них — небольшой заряд радости и связи. С помощью групповых карт вы можете отправить групповую поздравительную открытку с неограниченным количеством страниц и подписей, собрать деньги на подарок и даже распечатать групповую карту в виде книги.
Accolader
accolader.io
Accolader — это бесплатная система награждения коллег, доступна версия Pro. В основе Accolader лежит то, что способствует повышению счастья и вовлеченности: награды в виде социального, всеобщего признания, а не вознаграждения. Особое внимание было уделено простоте как в администрировании, так и в использовании.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether позволяет легко собрать команду, чтобы отметить отдельных людей, независимо от того, сидите ли вы все вместе в одном офисе или разбросаны по всей стране. Предложите своей команде подписать групповую карту онлайн, загрузить фотографии, добавить мемы и GIF-изображения и даже внести свой вклад в групповую подарочную карту или добавить подарочную карту, финансируемую компанией!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix — это инструмент SAAS, который позволяет компаниям эффективно и в масштабе предлагать льготы сотрудникам и управлять ими.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable — это бесплатная и простая в использовании платформа вознаграждений, которая позволяет людям бесплатно отправлять вознаграждения, выплаты и поощрения кому угодно и где угодно.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo-это обширная платформа HR-Tech, которая решает сложные HR-задачи, оптимизируя и автоматизируя повседневные операции HR. Доверяется современным организациям, таким как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Katar Wire Products и еще 2500 человек, Zimyo предлагает комплексный набор продуктов, которые включают HR и зарплату, посещаемость, производительность, производительность, производительность, производительность, производительность, Отслеживание кандидата, вовлечение, LMS и 50+ модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-эксплуатацию, запускать бесплатную заработную плату, выплачивать заработную плату вовремя, отслеживать посещаемость сотрудников, на борту/совершенных сотрудниках, отслеживать эффективность сотрудников, Parse резюме, отправлять письма и делать гораздо больше. Что для вас в Зимё? * Вовлечение сотрудников: Импульсные обследования сотрудников; Одноранговые прямые и групповые чаты; Объявления, дискуссионные форумы и опросы; Индекс счастья; Анонимные отзывы; Helpdesk & Billing * Core HR: управление данными сотрудников; Самообслуживание сотрудников; Документы и политика; Сотрудник по борьбе с; Сотрудники по борту; HR -аналитика и отчеты * Проекта заработной платы: автоматизация обработки заработной платы; Управление расходами и выплаты; Законодательное управление соответствием; Multi Entity Payroll * Время и посещаемость: управление посещаемостью; Гео-ограждение и гео-ограждение; Управление списком; Напоминания о посещаемости; Управление полевой поездкой * Программное обеспечение для управления производительностью: OKRS; Отзывы (KRA/KPI); непрерывная обратная связь; Один к одному; Компенсация и управление оценкой * Программное обеспечение для управления наборами: управление кандидатами; Управление талантами; Интервью расписание и оценка на основе навыков отзывы; Пользовательские потоки процесса найма; Оценка навыков; Резюме диапазон; Интеграции доски рабочих мест для поиска Кроме того, Zimyo HRMS предоставляет круглосуточную поддержку клиентов для быстрого решения ваших запросов.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly – это способ №1 открыть выигрышное рабочее место! Это двигатель, который обеспечивает вовлеченность сотрудников, признание и вознаграждение, а также повышение производительности. В Bonusly мы верим, что успех вашего бизнеса зависит от глубоко вовлеченных и высокоэффективных людей и команд. Наше решение для повышения производительности помогает вам добиться и поддерживать эту высокую производительность, вознаграждая сотрудников за достигнутые успехи, выстраивая значимые отношения посредством взаимного признания, обеспечивая последовательную обратную связь и снабжая менеджеров инструментами и знаниями, необходимыми для раскрытия полного потенциала вашей команды. Используйте Bonusly, чтобы создать рабочую культуру, которая способствует развитию у сотрудников чувства ценности, принадлежности и гордости за свой вклад в развитие вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию сегодня! Самый простой способ признания и поощрения сотрудников. Повышайте вовлеченность и удержание сотрудников с помощью Bonusly.
Engagedly
engagedly.com
Engageganly - это программное обеспечение для управления эффективностью нового возраста, которое переопределяет оценки производительности, упрощая и включив элементы вовлечения сотрудников в процесс проверки эффективности. С помощью Engageganty вы можете легко сделать 360 отзывов и непрерывных отзывов производительности. Требуются минуты, а не дни, чтобы настроить и запустить процесс обзора, который сотрудники оценят, помогают менеджерам сэкономить время и предоставить HR также подробную аналитику. Вовлеченное также включает в себя инструменты взаимодействия с сотрудниками в процесс обзора эффективности, элегантно добывая социальные, идеи, общение, вознаграждение и признание, выравнивание ценностей компании, импульсные обследования, учебные модули и многое другое. Запекается внутри, является системой управления целями, которая позволяет вам касаться целей по всей команде и регулярно регистрироваться. Обеспечивает обзор производительности простым и освежающим для быстрорастущих компаний.
HeyTaco
heytaco.chat
Сделайте признание веселым и значимым с Heytaco Heytaco помогает командам создавать культуру признательности посредством мгновенного, однорангового признания и вознаграждений-все в Slack, Microsoft Teams и Google Chat. * Содействие культуре благодарности - сотрудники дают «тако», чтобы распознать большую работу, доброта и сотрудничество. * Укрепление подключения к команде - признание становится ежедневной привычкой, повышает взаимодействие и моральный дух. * Вклад трека и вознаграждения - легко измеряйте участие и выкупайте тако для вознаграждений, которые имеют значение. Heytaco создает более яркое рабочее место, объединяя людей через социальное признание и награды. Веселая и уникальная валюта Heytaco (Tacos) поможет установить более прочные связи, повысить моральный дух и увеличить общее счастье команды. Ключевые преимущества: - способствует положительной общении - строит дух товарищества - Поощряет людей выражать благодарность - культивирует культуру признательности - Воплощает в жизнь ценности компании - Увеличивает моральный дух сотрудников - Приводит к повышению взаимодействия - Помогает удаленным командам соединиться Тысячи команд по всему миру, от стартапов до компаний из списка Fortune 500, используют Heytaco, чтобы создать более счастливые, более связанные рабочие места.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity-это программное обеспечение для признания и вознаграждение, которое объединяет компании и привлекает сотрудников через благодарность и социальную связь. Его уникальный подход, основанный на людях, выходит за рамки подарков и наград, основанных на достижениях, и помогает компаниям связывать удаленных и гибридных работников, объединить команды и местоположения, а также мотивировать и привлекать сотрудников всех возрастов посредством последовательной благодарности и социальной связи. Motivosity делает все это, одновременно помогая командам HR и People Ops более эффективными, высокочастыми программами людей, оптимизируя процессы, упрощая общение и управление всем этим в одном ориентированном на сотрудника.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — это программная платформа по подписке, которая предоставляет решения для связи сотрудников с компаниями, сотрудники которых в основном работают удаленно или распределены по нескольким местам. Функции Pingboard помогают отделам управления персоналом, операциям, внутренним коммуникациям и другим высокопоставленным руководителям передавать информацию, которая актуальна для всей компании. Pingboard также имеет функции, которые помогают каждому в организации видеть, кто есть кто и кто чем занимается, а затем конструктивно общаться с этими коллегами.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Квантовые рабочее место впервые зарегистрировали некоторые из самых ранних программного обеспечения для вовлечения сотрудников и производительности более 20 лет назад и с тех пор сотрудничали с тысячами организаций, чтобы повысить успех сотрудников, команды и бизнеса. В конце концов, это помогает лидерам соединить точки между взаимодействием и производительностью интуитивно понятными и удобными инструментами, включая комплексные и автоматизированные опросы сотрудников; Инструменты постановки целей и отслеживания; одноранговое признание; обратная связь в реальном времени; непрерывный один на один; Умные обзоры талантов; и прочные люди аналитики. * ПРИНЯТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Получите уведомления о Push для импульсных опросов и следите за всеми опросами, которые вы были приглашены для завершения. * Иметь эффективные разговоры 1 на 1: просмотреть ответы, пункты повестки дня и комментарии для вашего 1 на 1. Сделайте заметки во время вашего личного разговора, чтобы вернуться к позже. * Дайте признание: используйте приложение Quantum Workplace для просмотра и публикации распознавания для ваших коллег. * Следуйте обновлениям целей: будьте в курсе любых обновлений целей, происходящих на вашем рабочем месте. * Обратная связь: используйте удобные функции ярлыки для предоставления или запроса обратной связи в данный момент. * Частные примечания: Захватите частные заметки, которые автоматически синхронизируются с вашей учетной записью квантового рабочего места для более поздней ссылки. Квантовое рабочее место помогло беспрепятственно захватить тысячи голосов сотрудника, предоставить менеджерам интуитивно понятную информацию и руководство и преобразовать культуру рабочего места в лучшую сторону. С обследованием 9 000 организаций, ежегодно, квантовые рабочие места выросли в крупнейшую в Северной Америке базу данных данных о взаимодействии с сотрудниками - через ее основную платформу для взаимодействия и производительности и национально признанную программу «Лучшие места для работы». Компания поддерживает сотрудников, выровненных и на пути к успеху. Его решения, производительность и интеллектуальные решения позволяют командам оставаться сосредоточенными, вовлеченными и обеспечивают мощные бизнес -результаты.
Snappy
snappy.com
Snappy — отмеченная наградами универсальная компания по производству подарков, которая дарит радость, разделяет благодарность и избавляет от необходимости догадываться о подарках. Snappy, основанная в 2015 году, была названа одной из самых быстрорастущих компаний Inc. на северо-востоке в 2021, 202 и 2023 годах. Snappy является надежным партнером по подаркам для более чем 43% компаний из списка Fortune 100, а также тысяч людей, которые используют Snappy для личного подарка. Snappy отправил более трех миллионов подарков по всему миру. Snappy стремится объединять людей и развивать значимые отношения с помощью силы благодарности и подарков. Наш опыт выбора получателей гарантирует, что дарители отправят идеальный подарок каждый раз, для каждого и по любому поводу. Snappy попал в список Fortune
StarMeUp
starmeup.com
Обратная связь является краеугольным камнем плана компании по постоянному развитию сотрудников. Собирайте отзывы из отчетов сотрудников, коллег и руководителей, чтобы определить их сильные стороны и области для улучшения, чтобы работать бок о бок и помочь им стать более продуктивными.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle-это отмеченная наградами платформа вовлечения и признания сотрудников, которая помогает специалистам по персоналу создавать культуры выигрышных работ с помощью инновационных решений для AI-мощных и SaaS, а именно, Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. Он может похвастаться пользовательской базой более 2 миллионов человек из более чем 700 клиентов по всему миру. Сотрудники, использующие платформу, могут обмениваться своими очками вознаграждения на подарочные карты с более чем 1000 брендов с глобальным каталогом вознаграждений, магазинами в магазине Amazon, книжным опытом или покупкой товаров из опционов, доступных в более чем 59 странах. Это также позволяет беспроблемной интеграции с такими инструментами, как команды и Slack, чтобы сделать признание без проблем. Платформа предлагает ряд преимуществ, таких как награды за длительный сервис, в том числе юбилейные баллы, ежегодник цифрового обслуживания и специальный каталог вехи. Vantage Circle также является предпочтительным партнером для команд Microsoft, PeopleStrong и других платформ HRMS/HCM. Разработано для повышения производительности команды и культуры оценки, наше приложение предлагает комплексный набор функций: * Социальное признание: празднуйте достижения с одноранговым признанием, наградами, значками и списками лидеров. * Празднование вехи: Никогда не пропускайте особые моменты с автоматическими пожеланиями дня рождения и годовщины. * Каталог глобальных вознаграждений: выкупайте очки за подарочные карты, товары и уникальный опыт в более чем 70 странах. * Amazon Business Integration: без особых усилий обменивается вознаграждением на широкий спектр продуктов Amazon. * Многоязычная поддержка: доступно на 13 языках, чтобы удовлетворить глобальную рабочую силу. * Бесплатная интеграция: плавно интегрируется с социальными платформами, SSO и HRIS.
Winningtemp
winningtemp.com
Платформа успеха команды, WinningTemp, создает победившие команды и здоровые организации, слушая сотрудников и расширяя возможности лидеров с соответствующими идеями и действиями, ведущими к четким, измеримым результатам. WinningTemp адаптирован для сегодняшних и завтрашних требований от будущих сотрудников. Вы можете легко создавать данные в реальном времени, постоянно визуализировать и делиться целями, достижениями и общей компетентностью. Систематический метод работы для частых и кратких наблюдений между менеджером и сотрудниками. Текущее исследование дает понимание и выделяет важные области как факторы успеха для завтрашней организации. Созданная вместе с ведущими учеными-исследователями в Гетеборгском университете в Швеции, передовое решение основано на науке, питаемое данными и управляемое ИИ. WinningTemp помогает организациям по всему миру принимать умные, упреждающие решения для повышения вовлеченности команд, снижения уровня стресса и оборота сотрудников.
Workhuman
workhuman.com
Основанный в 1999 году, Workhuman был привержен созданию человеческих рабочих мест, которые признают ценность и потенциал каждого сотрудника. Сегодня это помогает HR и бизнес -лидерам из некоторых из крупнейших в мире организаций, таких как LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool и Intuit, строить человеческие связи в глобальном масштабе, чтобы управлять рентабельности. Позитивный опыт сотрудников больше не очень хорош; Они являются императивом бизнеса. Workhuman Cloud - это безопасная платформа SaaS с более чем шестью миллионами пользователей на более чем 30 языках в 180 странах, что обеспечивает 100 миллионов случаев человеческой связи. Его решения подпитывают культуру компании посредством признания, вовлечения, производительности, гармонии трудовой жизни, включения и принадлежности. В сочетании с непревзойденными уникальными бизнесом бизнеса от рабочего IQ, он предоставляет лидерам упреждающую информацию и инструменты, которые не могут быть найдены в любом другом решении HR. Эти идеи используются для понимания проблем по мере их развития и для того, чтобы принять правильные решения для соответствия бизнес -целям и оказывать немедленное влияние. Компания имеет двойную штаб -квартиру в Фрамингеме, штат Массачусетс и Дублин, Ирландия. Он был показан в списке «Великие места для работы» в Ирландии в течение восьми лет подряд и был назван № 1 в 2019 году; Это главное место в Boston Globe для работы в течение семи лет, и это отличное место для работы в США.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники услышали и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Благодаря его простому дизайну сотрудники могут легко использовать Workvivo, чтобы оставаться в курсе, вовлеченных и подключенных. В результате руководители компании получают лучший надзор и прямой, нефильтрованный канал, чтобы связаться и взаимодействовать с людьми и по -настоящему чувствовать пульс и энергию компании. С помощью годового роста более 200% в годовом исчислении 3 миллионов+ пользователей в более чем 93 странах и клиентов, начиная от компаний из списка Fortune 500 до технических стартапов, WorkVivo выполняет миссию-для повышения опыта сотрудников каждого.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые понравятся вашим сотрудникам, без административной нагрузки, которая обычно требуется для управления программой льгот или стипендий для сотрудников. Выбирайте из 25 основных категорий расходов (например, здоровье и хорошее самочувствие, обучение и развитие, питание, мобильный телефон) и предложите своим сотрудникам использовать свои средства, а всем остальным будет управлять наше программное обеспечение. Compt регулярно информирует ваших сотрудников об их балансе и информации об использовании, обеспечивает полное соблюдение налоговых требований и гарантирует, что у вашего отдела кадров будет централизованная и простая в использовании платформа для управления льготами, которая будет всеобъемлющей и гибкой в соответствии с уникальными потребностями вашего бизнеса. В дополнение к льготным стипендиям и точечным бонусам Compt предлагает инструмент управления расходами. Сотрудники могут сообщать о расходах и прикреплять любую необходимую документацию на одной платформе, что делает ее по-настоящему комплексным решением для возмещения расходов сотрудникам. Compt была основана в январе 2018 года, ее штаб-квартира находится в Бостоне, штат Массачусетс. Узнайте больше на www.compt.io.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью системы вознаграждений, используя рабочие процессы в масштабе. Мы интегрируемся с CRM, инструментами опросов и инструментами электронной почты, а также предлагаем решения API для непосредственной интеграции с вашими продуктами. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат. Более 2000 клиентов отправили более 80 миллионов вознаграждений по всему миру, что сделало Plum основой для фирменных платежей.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard заменяет карту, которая передается и подписана - переосмысление оценки рабочего места в особых случаях сотрудников. Его также можно использовать для мероприятий компании, криков и многого другого. Пользователь создает групповые карты Kudoboard; внести вклад контент; Пригласите других опубликовать, а затем доставить получателям. Используемые командами всех размеров (и особенно ценны, когда некоторые сотрудники являются удаленными), Kudoboard идеально подходит для особых случаев, которые важнее всего: дни рождения, годовщины работы, адаптирование, прощание, получение скважин, крики и т. Д.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack — это корпоративная платформа подарков на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации в любом масштабе. Компания стремится помочь своим клиентам, оптимизируя процесс подарков с помощью технологии искусственного интеллекта, чтобы эффективно выбирать наиболее подходящий подарок для любого человека. Независимо от того, рассчитан ли ваш список на 1 или 50 000 получателей, Giftpack может удовлетворить различные функции персонализации в зависимости от случая подарка. Giftpack работает по всему миру, поэтому получатели могут забрать свой подарок или сделать пожертвование в благотворительную организацию по своему выбору, где бы они ни находились.
CorporateGift.com
corporategift.com
Корпоративный подарок — это платформа для подарков, которая была разработана для постоянных программных подарков. Делайте покупки, сохраняйте и настраивайте все один раз, а затем привлекайте внимание за считанные минуты. Наше решение было основано на трех основных принципах: огромном разнообразии продуктов, обеспечивающих удовлетворение получателей, передовых технологиях и автоматизации для бесперебойного управления процессами, а также команде экспертов, готовых предоставить передовой опыт и поддержку, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей каждого клиента.
Awardco
award.co
Awardco повышает производительность, сокращает расходы и формирует культуру посредством признания и вознаграждений, основанных на ценностях. Получите доступ к крупнейшей сети вознаграждений на планете и получите поддержку по соблюдению налогового законодательства для вознаграждений ваших сотрудников благодаря уникальному партнерству Awardco с Amazon Business и Deloitte. Наслаждайтесь любыми программами признания по выгодной цене на одной простой и удобной в использовании платформе.
Guusto
guusto.com
Признание призвано повлиять на удержание сотрудников на передовой. Это не очередная программа баллов! Начните через несколько минут, а не месяцев, с бесплатной однопользовательской учетной записи, которая может отправлять вознаграждения кому угодно. Гибкая доставка для сотрудников, работающих на переднем крае, через Интернет, мобильное приложение, телевизионные дисплеи и возможности печати, для использования которых не требуется никаких технологий. 5-кратное ВОЗДЕЙСТВИЕ на ваш бюджет — платите только за тех, кто может выразить признание, никаких наценок, невостребованные подарки возвращаются, а с каждым отправленным подарком предоставляется 1 день чистой воды.
GroupGreeting
groupgreeting.com
В GroupGreeting мы верим, что мир становится лучше, когда люди чувствуют, что их ценят. В этом наша миссия: помочь людям легко выразить благодарность — одному человеку, по одной открытке за раз. Наш сервис позволяет вам создать цифровую карту и подписать ее несколькими людьми. Наш современный подход к подписанию и отправке традиционных поздравительных открыток от группы прост в использовании. У вас есть коллеги, которые работают удаленно, или друзья по всей стране? Без проблем! Мы позволяем вам собрать столько подписей, сколько захотите, просто поделившись ссылкой. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что у вас не хватит места для подписи или вы потеряете карту. Дни раздачи папок из манильской бумаги прошли! Сегодня GroupGreeting используют более 10 000 компаний и было отправлено более 50 000 000 благодарственных сообщений в 195 стран. Мы ценим разнообразие мышления и происхождения и стремимся к инклюзивной культуре, поддерживающей личный и профессиональный рост и чуткой к другим.
Kudos
kudos.com
Платформа признания сотрудников, удостоенная премии, позволяет организациям создавать эффектный, устойчивый опыт сотрудников, что приводит к большему вовлечению сотрудников и улучшению результатов бизнеса. Современная культура на рабочем месте меняется - сотрудники требуют значимой оценки, в то время как традиционные программы вознаграждений и вознаграждение больше не сокращают ее. Платформа Swudos-это онлайн-решение для вовлечения сотрудников и культуры, которое охватывает силу социального программного обеспечения, чтобы помочь организациям обмениваться значимым признанием на основе ценностей для создания неотразимой культуры на рабочем месте. Программы взаимодействия, основанные на слабе, видят более высокое удержание сотрудников, улучшение счастья сотрудников и повышение в общей эффективности компании.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu - единственная платформа, созданная для MSP, объединяющих CSAT, NPS, признание сотрудников и геймификацию. Отслеживайте метрики, которые наиболее важны для повышения вовлеченности сотрудников, удовлетворенности клиентов и закрыть больше сделок! Crewhu - это платформа отзывов, геймификации и распознавания клиентов, созданная для MSPS. Crewhu предлагает интеграцию с большинством программных платформ MSP для отслеживания важных KPI, включая PSA, CRM, инструменты документации и показатели поставщика VoIP. Миссия Crewhu состоит в том, чтобы отпраздновать ежедневные победы и создать более сильную культуру.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гантт) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратегии и достигая ключевых показателей с помощью 🎯Стратегий, OKR и KPI. Принимайте более быстрые и разумные решения в этом гибком деловом мире, генерируя одним нажатием кнопки отчеты и информационные панели KPI в реальном времени. 🙂Привлекайте и мотивируйте своих сотрудников и команды с помощью системы вознаграждений, еженедельных проверок, личных встреч и внутренних рейтингов. Получите полный обзор своих проектов с помощью простого в применении и эффективного проекта (включая диаграмму Ганта). ) и управление задачами (включая Канбан); легко генерировать счета-фактуры по проектам - 💡Проводить мозговой штурм и планировать с помощью наших досок и шаблонов - Отслеживать и конвертировать своих потенциальных клиентов в продажи и клиентов с помощью нашего модуля CRM - Устранять пробелы в навыках членов вашей команды с помощью Learning💡Hub; загрузите свой собственный файл/видеоконтент, чтобы обеспечить личный рост и рост компании, а также упростить адаптацию. Отслеживайте посещаемость сотрудников и измеряйте по времени эффективность проектов, ключевых результатов и задач. Формы и опросы с помощью перетаскивания позволяют легко собирать и анализировать данные и информацию. - FlowyTeam лучше всего подходит для организаций со штатом от 5 до 1000+ сотрудников. - FlowyTeam поддерживает и обслуживает более 1000 организаций в более чем 90 странах. - Программное обеспечение FlowyTeam доступно на следующих языках: английском, немецком, португальском, итальянском, испанском, французском, китайском. , арабский, бахасский, индонезийский, вьетнамский, тайский, персидский, греческий, турецкий, русский, хинди, корейский, японский, словенский, словацкий, сербский, хорватский, польский, венгерский, чешский, украинский, румынский, болгарский - наши замечательные💐клиенты Roche, ADDX, BuddyBoss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr и многие другие...flowyteam.com Вам нужен коучинг OKR: FlowyTeam рекомендует Институт OKR - okrinstitute.org
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — это платформа для взаимодействия и вознаграждения сотрудников, которая позволяет легко сказать вашей команде спасибо, поздравления, прощание, отличную работу и многое другое. PerkSweet предлагает интуитивно понятный процесс вознаграждений и погашения, неограниченное количество цифровых групповых карт и автоматизированные сетевые возможности. PerkSweet позволяет вашей компании тратить средства непосредственно на сотрудников и показывать своей команде, что вы заботитесь о ней. PerkSweet легко интегрируется со Slack. Посетите нас в магазине приложений Slack!
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