Программное обеспечение для распознавания сотрудников - Самые популярные приложения - Сьерра-Леоне

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Программное обеспечение для поощрения сотрудников повышает культуру компании, позволяя командам отмечать достижения сотрудников и важные вехи. Эти инструменты позволяют членам команды выражать признательность друг другу за исключительную работу над проектами, воплощением ценностей компании или за личные события, такие как дни рождения или юбилеи. Программное обеспечение часто включает функции для признания коллег и вознаграждений, управления распределением баллов, подарков, подарочных карт, сообщений, цифровых значков или сертификатов. Хотя член HR-команды может контролировать администрирование программного обеспечения, любой сотрудник может использовать платформу, чтобы признавать и хвалить своих коллег.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam-это приложение для управления рабочей силой мобильной связи, в котором есть надежный набор инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь организациям с командами без стола улучшить общение, удерживать персонал и повысить эффективность работы. Connecteam позволяет менеджерам размещать свои бизнес -процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождать сотрудников, чтобы они были более продуктивными, профессиональными и удовлетворенными. Сэкономьте время и повышайте производительность с помощью мобильных пользовательских контрольных списков, форм и отчетов; Расписание сдвигов и отслеживание рабочих часов с часами GPS; Упростить общение сотрудников, улучшить профессиональные навыки, управлять ежедневными задачами и многое другое, все в одном приложении. Убедитесь, что безопасный и простой вход для системных администраторов с помощью единого входа Active Directory (SSO).
Caroo
caroo.com
Мы представляем себе мир, в котором люди испытывают глубокую связь на работе через признание. Наша платформа раскрывает глубокое поведенческое понимание потребностей отдельных сотрудников в признании, дает представление о том, когда следует признавать, и упрощает отправку вознаграждений, которые действительно нужны сотрудникам. Все в одном месте. Мы считаем... - Каждый сотрудник заслуживает признания за его вклад - Признание наиболее значимо, когда оно индивидуально Организация Caroo основана женщинами и ветеранами и сотрудничает с различными благотворительными организациями, включая Feeding America. С 2015 года Кару пожертвовал более 20 миллионов обедов нуждающимся семьям. Чтобы узнать больше, посетите Caroo.com.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые понравятся вашим сотрудникам, без административной нагрузки, которая обычно требуется для управления программой льгот или стипендий для сотрудников. Выбирайте из 25 основных категорий расходов (например, здоровье и хорошее самочувствие, обучение и развитие, питание, мобильный телефон) и предложите своим сотрудникам использовать свои средства, а всем остальным будет управлять наше программное обеспечение. Compt регулярно информирует ваших сотрудников об их балансе и информации об использовании, обеспечивает полное соблюдение налоговых требований и гарантирует, что у вашего отдела кадров будет централизованная и простая в использовании платформа для управления льготами, которая будет всеобъемлющей и гибкой в соответствии с уникальными потребностями вашего бизнеса. В дополнение к льготным стипендиям и точечным бонусам Compt предлагает инструмент управления расходами. Сотрудники могут сообщать о расходах и прикреплять любую необходимую документацию на одной платформе, что делает ее по-настоящему комплексным решением для возмещения расходов сотрудникам. Compt была основана в январе 2018 года, ее штаб-квартира находится в Бостоне, штат Массачусетс. Узнайте больше на www.compt.io.
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club — это глобальная платформа для взаимодействия с сотрудниками, обеспечивающая удобство и благополучие на рабочем месте благодаря таким функциям, как вознаграждения, признание, льготы, гибкие льготы для сотрудников и создание сообщества на единой платформе. - Мы являемся комплексной цифровой платформой вознаграждения и признания, которая позволяет менеджерам и организациям благодарить сотрудников за их усилия одним нажатием кнопки. С помощью платформы сотрудники могут давать пятерки, лайки, комментарии и многое другое, чтобы выразить свою признательность своим коллегам. Наша платформа R&R также сочетается с глобальным рынком вознаграждений, который позволяет сотрудникам выбирать из более чем 10 000+ мировых брендов. - Наше решение Perks & Privileges позволяет организациям увеличить доходы сотрудников, предлагая уникальные и эксклюзивные корпоративные предложения и предложения по всей стране. Благодаря нашему предложению «Гибкие льготы» компании могут создавать несколько типов кошельков для сотрудников, адаптированных к конкретным рынкам, например, кошельки для здоровья, работы на дому, кошельки для обучения и развития и т. д. - Наше решение Community and Fun Zone объединяет несколько программ взаимодействия с сотрудниками на одной платформе. Благодаря таким программам, как внутрикорпоративные игры с живыми списками лидеров, одноранговыми торговыми площадками и клубами по интересам, наше решение предлагает нечто уникальное для объединения сотрудников организаций любого типа. - Наше решение Financial Wellness помогает сотрудникам стать финансово подкованными, предлагая возможность экономить, получать кредиты и авансовые платежи по доступным ценам и с нулевыми процентными ставками. О Advantage Club Мы являемся глобальной платформой для взаимодействия с сотрудниками с такими функциями, как вознаграждения, признание, создание сообщества и FlexBen на единой платформе. Мы предоставляем комплексные решения для облегчения вовлечения сотрудников посредством эксклюзивных привилегий и вознаграждений от более чем 10 000 наших брендовых партнеров. Advantage Club, основанный в 2016 году, является детищем аспирантов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Сураба Деора и Смити Бхатт Деора, которые определили льготы для сотрудников как пространство для создания прорывов с помощью интеллектуального анализа данных и анализа. С тех пор мы переосмыслили льготы для сотрудников, выйдя за рамки традиционной политики резервного фонда и корпоративных скидок. В настоящее время наша штаб-квартира находится в Делавэре, у нас более 3 миллионов пользователей и более 1000 впечатляющих клиентских портфелей, включая Accenture, BCG, Concentrix, Tele Performance, Hexaware, Target и многие другие, а также мы присутствуем в более чем 100 странах. Мы гордимся тем, что предоставляем масштабируемую, настраиваемую и экономически эффективную программу, позволяющую вывести вовлеченность сотрудников на новый уровень. Наша единая платформа предлагает широкий спектр программ признания, включая награды за пройденные этапы/юбилеи/леты службы, точечные бонусы в реальном времени, автоматические стимулы, взаимное признание, программы адаптации, оздоровительные программы, ежеквартальные и годовые премии за производительность. , программы подарочных карт, эксклюзивные предложения от более чем 10 000 мировых брендов и т. д. В 2022 году мы были удостоены наград «Отличник в глобальной программе исследований и разработок», «Отличник в вовлечении сотрудников» и «Отличник в опыте сотрудников» от Всемирного конгресса по правам человека. Наше приложение Advantage Club, призванное помочь организациям поддерживать вовлеченность и мотивацию своих сотрудников, поддерживается хорошо продуманным решением по вовлечению сотрудников, которое предлагает пользователям лучший в своем классе опыт. Платформа призвана совершить революцию в отрасли, напрямую влияя на набор и удержание сотрудников с помощью исчерпывающего инструмента вовлечения сотрудников. Наша миссия Мы представляем себе мир, в котором сотрудники очень заинтересованы и счастливы, и на каждом рабочем месте, большом или маленьком, существует позитивная культура признательности и признания. Мы здесь, чтобы помочь организациям создавать и реализовывать программы повышения квалификации и вовлечения сотрудников, которые соответствуют их культуре и ценностям.
GoProfiles
goprofiles.io
Первая платформа AI People для сотрудников в любой точке мира. Создайте культуру подлинного общения с GoProfiles. Мы объединили лучшее из каталогов сотрудников и признания коллег, чтобы создать совершенно новый тип платформы для людей.
Woliba
woliba.io
В Woliba мы переосмысливаем рабочее место, плавно интегрируя благополучие, вовлеченность, признание и вознаграждение в единую платформу, удобную для мобильных устройств. Времена манипулирования несколькими системами прошли — Woliba объединяет все это. Наше комплексное решение не только оптимизирует процессы, но и выходит за рамки обычного рабочего дня, обеспечивая целостный подход к балансу между работой и личной жизнью. С Woliba организации получают доступ к автоматизированной связи, данным в реальном времени и аналитике, что дает им возможность создать рабочее место, выходящее за рамки обычного. Наша платформа создана для развития культуры общения, признания и роста, гарантируя, что каждый член команды чувствует себя ценным и вовлеченным.
ERIN
erinapp.com
ERIN — это платформа направления сотрудников и внутренней мобильности, которая привлекает в 5 раз больше сотрудников по рекомендациям сотрудников и вдвое сокращает текучесть кадров. ERIN привлекает сотрудников с помощью автоматических уведомлений, простых рекомендаций, функций внутренней мобильности и функций геймификации, чтобы они могли более эффективно и часто участвовать в привлечении талантов. Интуитивно понятное мобильное приложение и веб-сайт ERIN позволяют сотрудникам менее чем за 30 секунд направлять рекомендации, отслеживать свои бонусы и развивать свою карьеру в вашей компании! Самое приятное то, что ваша команда по привлечению талантов абсолютно ничего не меняет в том, как они работают сегодня, они могут продолжать работать через ATS для управления кандидатами. ERIN на 100% автоматизирован и легко интегрируется с существующими ATS и HRIS. От направления до дня зарплаты время администратора не требуется. Ваша политика пронизана особыми исключениями? Дополнительные стимулы для разнообразия при приеме на работу? Многоуровневые выплаты, ориентированные на удержание? Разные валюты в разных странах? Без проблем! ERIN разработан для автоматизации каждой детали вашей политики, позволяя вам автоматически управлять направлениями в каждой стране, в которой вы работаете.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое для развития высокопроизводительных команд, выявления моделей внутреннего сотрудничества, выявления разрозненных и узких мест, а также выделения наиболее связанных и разобщенных сотрудников. С Peoplelogic у вас будут все данные и идеи, необходимые для принятия эффективных бизнес-решений.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria позволяет вам повысить производительность и вовлеченность сотрудников с помощью специальных инструментов и анализа для мотивации и признания ваших сотрудников.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf — ведущее решение для взаимодействия с сотрудниками, предоставляющее клиентам комплексные функции: от вознаграждений и признания до опросов и задач. Мы объединяем нашу отмеченную наградами платформу и нашу команду экспертов по взаимодействию, чтобы разработать для вас идеальную стратегию взаимодействия и предоставить инструменты, необходимые для ее реализации. Платформа позволяет компаниям улавливать настроения сотрудников с помощью импульсных опросов, объединять людей с помощью признания и виртуальных действий, а также измерять опыт сотрудников с помощью мощных информационных панелей и аналитики. И после этого на помощь приходит наша стратегическая поддержка с экспертным анализом и рекомендациями для дальнейшего достижения ваших целей. Мы считаем, что любая рабочая культура может быть интересной и интересной, и мы стремимся дать нашим клиентам возможность любить и заботиться о своих людях.
Nectar
nectarhr.com
Nectar сотрудничает с SHRM, чтобы помочь командам по всему миру чувствовать себя ценными, связанными и вовлеченными. Повышайте вовлеченность и празднуйте индивидуальные победы каждый день с помощью Nectar. Наша платформа признания и вознаграждения 360° позволяет каждому (как между коллегами, так и между менеджерами и сотрудниками) выражать значимое признание, основанное на основных ценностях. Nectar имеет самый обширный каталог вознаграждений, поэтому пользователи могут выбирать из фирменных подарков компании, продуктов Amazon, подарочных карт или индивидуальных типов вознаграждений. Интегрируйтесь с другими вашими инструментами, такими как Slack и Teams, чтобы упростить отправку признания. Мы поддерживаем ведущие организации, такие как MLB, SHRM, Redfin, Heineken и другие.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Наша платформа позволяет сотрудникам и менеджерам легко признавать и вознаграждать друг друга за важные этапы и достижения. В отличие от любой другой программы признания, Bucketlist позволяет компаниям вознаграждать сотрудников так, как они хотят, в результате чего уровень удовлетворенности продуктом составляет 97%. С помощью Bucketlist сотрудники или менеджеры могут легко признавать и вознаграждать своих коллег за то, что они живут, воплощая основные ценности, или за выдающиеся результаты.
Fringe
fringe.us
Fringe — это первая в мире торговая площадка для благополучия, предлагающая глобальные решения для счетов расходов на образ жизни, вознаграждений и признания, благополучия и гибких программ льгот. Хватит тратить время и деньги на комплексные решения с низким уровнем вовлеченности и запутанными правилами использования. Объедините все свои программы для сотрудников на одной платформе и сэкономьте до 80%. Fringe помогает удовлетворить разнообразные потребности ваших сотрудников. Благодаря более чем 120 услугам и предложениям, доступным на рынке, Fringe позволяет сотрудникам адаптировать пакет льгот к своим конкретным предпочтениям. Поскольку многие из наших клиентов отмечают 80-90% вовлеченности в течение 6 месяцев после запуска Fringe, неудивительно, что 84% сотрудников сообщают о более высокой лояльности к компаниям, предлагающим гибкие льготы. Привлекайте и сохраняйте ключевые таланты, которых вы не можете позволить себе потерять, с помощью Fringe.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox — это глобальная платформа льгот и вознаграждений, которая помогает компаниям заботиться о своих сотрудниках, общаться с ними и отмечать их, независимо от того, где они находятся и чего хотят. Нам доверяют более 4000 компаний по всему миру, и мы помогаем нашим сотрудникам быть счастливыми, здоровыми и мотивированными. Платформа Perkbox предоставляет командам широкий спектр привилегий и преимуществ, персонализированный инструмент признания и вознаграждения, тщательно подобранный контент для благополучия и интересный способ продемонстрировать корпоративную культуру. Наше глобальное приложение обеспечивает удобство работы для всех и является профессиональным.
Qarrot
qarrot.com
Qarrot — это облачное программное обеспечение для вознаграждения и признания сотрудников для растущего бизнеса. Qarrot обеспечивает вознаграждение и признание, основанное на результатах, для укрепления культуры и повышения производительности. Наше программное обеспечение, созданное с учетом потребностей как команд, так и организаций, просто в использовании, требует минимальной настройки и включает в себя полный набор функций: признание менеджера сотрудником; взаимное признание; поощрительные кампании, основанные на результатах; награды по случаю дня рождения, трудового юбилея и выслуги лет; каталог наград более 200 ведущих брендов; мобильные приложения для iOS и Android; и интеграция со Slack и Microsoft Teams.
PerkUp
perkupapp.com
Отправляйте сотрудникам невероятные подарки и награды с помощью PerkUp. Оптимизируйте подарки на годовщины работы и дни рождения, отправляйте денежные вознаграждения и распространяйте фирменные сувениры среди своей глобальной команды.
CardClan
cardclan.io
Пусть каждый почувствует себя ценным! CardClan избавит вас от хлопот, выражая вашу признательность сотрудникам и клиентам. Отмечайте важные события, такие как дни рождения, юбилеи и даже выход на пенсию, с помощью персонализированных открыток, которые обязательно заставят получателей улыбнуться. С помощью наших простых в использовании инструментов вы сможете сделать все возможное, чтобы выразить благодарность, независимо от того, где они находятся по всему миру!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre — это платформа культуры на рабочем месте, предназначенная для налаживания человеческих связей. Наша мобильная платформа воспроизводит спонтанное и непринужденное взаимодействие, которое создает лучшие рабочие места и служит «виртуальным кулером для воды» для распределенных сотрудников. Bonfyre предоставляет сотрудникам цифровое пространство — отдельное от инструментов повышения производительности — для создания инклюзивного сообщества, в котором сотрудники чувствуют себя принадлежащими, что приводит к более высокому удержанию сотрудников. Платформа поддерживает такие точки соприкосновения культуры, как создание команды, признание, опросы, инициативы в области здоровья и безопасности, филантропия, сообщества по общим интересам и многое другое.
Espresa
espresa.com
Espresa — это программная платформа и сеть поставщиков для предоставления услуг на рабочих местах, которые помогают компаниям привлекать и удерживать лучших людей, одновременно значительно повышая их производительность.
Staffino
staffino.com
Staffino — это платформа управления опытом клиентов и сотрудников с сильным глобальным присутствием, которая с гордостью обслуживает клиентов в более чем 30 странах и охватывает самые разные отрасли. Наша передовая онлайн-платформа развивалась, чтобы конкурировать с ведущими мировыми платформами CEM, предлагая удобный и визуально привлекательный интерфейс для сбора и управления отзывами клиентов и сотрудников. Продукты Staffino XM профессионально разработаны для предприятий любого размера в различных отраслях, стремящихся революционизировать качество обслуживания клиентов и сотрудников как на национальном, так и на международном уровне. Наши комплексные продукты CX и EX позволяют вам обеспечить беспрецедентную удовлетворенность клиентов, стимулировать мотивацию сотрудников и ускорить рост доходов. Продукты и услуги CX: - Управление обратной связью по замкнутому циклу - Мониторинг случаев удержания - NPS, CSAT, CES и другие показатели CX - Семантический двигатель - Персонализированные информационные панели CX - Мастерство покупок® - CX-консалтинг - Оценка управления эффективностью - Опросы об опыте клиентов EX-продукты и услуги: - Признание и мотивация сотрудников - Геймификация сотрудников - Производительность сотрудников - Вовлеченность сотрудников
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, входящая в состав CultureBoard, представляет собой программное обеспечение для признания сотрудников, помогающее компаниям строить более прочные отношения, признавать достижения и создавать здоровую культуру на рабочем месте. KudosLink, которому доверяют пользователи Canva, Tesla или Amazon, представляет собой мощную связь между менеджерами по персоналу и сотрудниками, повышающую уровень счастья и вовлеченности на всех уровнях вашей организации. Благодаря своей концепции на основе мемов, объединенной всего несколькими щелчками мыши, KudosLink служит приятной платформой для оценки, вы можете помочь людям почувствовать большее чувство согласованности, вовлеченности и повысить производительность.
Applauz
applauz.me
Минимизируйте текучесть кадров и поднимите производительность на новый уровень с помощью Applauz. Applauz — это отмеченная наградами платформа признания сотрудников, оснащенная всеми необходимыми инструментами для поддержки и укрепления активной и процветающей корпоративной культуры. Позвольте коллегам и менеджерам без труда узнавать друг друга с помощью содержательных сообщений признательности. Отмечайте достижения, награждая сотрудников персонализированными значками компании и обмениваемыми баллами Applauz Rewards. Оставайтесь на связи с настроениями вашей команды с помощью импульсных опросов Applauz, дайте своей команде стимулирующие цели, предлагайте индивидуальные льготы компании, отмечайте важные этапы обслуживания с помощью персонализированной программы рабочего юбилея Applauz и погружайтесь в комплексные отчеты и аналитику по уровням вовлеченности как команды, так и отдельных сотрудников в вашей компании. организация. С Applauz вы не просто реализуете платформу признания; вы революционизируете свой подход к вовлечению сотрудников.
Group Cards
groupcards.app
В Group Cards мы помогаем нашим клиентам создавать более счастливые и продуктивные команды. Мы доставили более 5 миллионов благодарственных сообщений людям по всему миру — каждое из них — небольшой заряд радости и связи. С помощью групповых карт вы можете отправить групповую поздравительную открытку с неограниченным количеством страниц и подписей, собрать деньги на подарок и даже распечатать групповую карту в виде книги.
Accolader
accolader.io
Accolader — это бесплатная система награждения коллег, доступна версия Pro. В основе Accolader лежит то, что способствует повышению счастья и вовлеченности: награды в виде социального, всеобщего признания, а не вознаграждения. Особое внимание было уделено простоте как в администрировании, так и в использовании.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether позволяет легко собрать команду, чтобы отметить отдельных людей, независимо от того, сидите ли вы все вместе в одном офисе или разбросаны по всей стране. Предложите своей команде подписать групповую карту онлайн, загрузить фотографии, добавить мемы и GIF-изображения и даже внести свой вклад в групповую подарочную карту или добавить подарочную карту, финансируемую компанией!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix — это инструмент SAAS, который позволяет компаниям эффективно и в масштабе предлагать льготы сотрудникам и управлять ими.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable — это бесплатная и простая в использовании платформа вознаграждений, которая позволяет людям бесплатно отправлять вознаграждения, выплаты и поощрения кому угодно и где угодно.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly – это способ №1 открыть выигрышное рабочее место! Это двигатель, который обеспечивает вовлеченность сотрудников, признание и вознаграждение, а также повышение производительности. В Bonusly мы верим, что успех вашего бизнеса зависит от глубоко вовлеченных и высокоэффективных людей и команд. Наше решение для повышения производительности помогает вам добиться и поддерживать эту высокую производительность, вознаграждая сотрудников за достигнутые успехи, выстраивая значимые отношения посредством взаимного признания, обеспечивая последовательную обратную связь и снабжая менеджеров инструментами и знаниями, необходимыми для раскрытия полного потенциала вашей команды. Используйте Bonusly, чтобы создать рабочую культуру, которая способствует развитию у сотрудников чувства ценности, принадлежности и гордости за свой вклад в развитие вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию сегодня! Самый простой способ признания и поощрения сотрудников. Повышайте вовлеченность и удержание сотрудников с помощью Bonusly.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco создает более динамичное рабочее место, объединяя людей посредством социального признания и вознаграждений. Веселая и уникальная валюта доброты (тако) HeyTaco поможет укрепить связи, поднять моральный дух и повысить общее счастье команды. Основные преимущества: - Способствует позитивному общению - Создает дух товарищества - Поощряет людей проявлять благодарность - Развивает культуру признательности - Воплощает в жизнь ценности компании - Повышает моральный дух сотрудников - Повышает вовлеченность - Помогает удаленным командам объединяться НОВИНКА! Создайте культуру благотворительности с помощью режима HeyTaco Giver Mode.
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, технические оценки, системы показателей и т. д., которые помогут вам предложить перспективный опыт найма с помощью системы отслеживания кандидатов Keka.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity — это ориентированное на людей программное обеспечение для признания и вознаграждения, которое объединяет вашу компанию и привлекает ваших сотрудников посредством благодарности и социальных связей. Мы создаем привлекательный опыт для команд через сообщество и связи, поощряя при этом частое признание и вознаграждение, а также предоставляя действенную информацию для сотрудников. Со средним уровнем внедрения 96% и встроенной интеграцией со Slack, Microsoft Teams, ADP, Workday или любым HRIS. Никогда еще не было так просто иметь программное обеспечение, которое любят использовать ваши сотрудники, но при этом оно облегчает вашу работу!
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — это программная платформа по подписке, которая предоставляет решения для связи сотрудников с компаниями, сотрудники которых в основном работают удаленно или распределены по нескольким местам. Функции Pingboard помогают отделам управления персоналом, операциям, внутренним коммуникациям и другим высокопоставленным руководителям передавать информацию, которая актуальна для всей компании. Pingboard также имеет функции, которые помогают каждому в организации видеть, кто есть кто и кто чем занимается, а затем конструктивно общаться с этими коллегами.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace помогает делать работу лучше каждый день. Мы даем организациям возможность улучшать опыт сотрудников, вдохновлять их и создавать притягательную культуру успеха сотрудников, которая привлекает и удерживает лучшие таланты. Наша универсальная платформа успеха сотрудников повышает вовлеченность и производительность благодаря постоянному анализу и действиям. Наш пакет инструментов для взаимодействия помогает организациям создать целостную стратегию выслушивания, позволяющую выявлять и устранять пробелы в опыте сотрудников. А наши инструменты управления производительностью предоставляют ресурсы для роста, развития и координации команд для достижения максимального успеха. Решения включают опросы сотрудников, планирование действий, цели, обратную связь, обзоры производительности, признание, личные встречи, обзоры талантов, планирование преемственности и общенациональный конкурс «Лучшие места для работы». Чтобы узнать больше, посетите www.quantumworkplace.com.
Snappy
snappy.com
Snappy — отмеченная наградами универсальная компания по производству подарков, которая дарит радость, разделяет благодарность и избавляет от необходимости догадываться о подарках. Snappy, основанная в 2015 году, была названа одной из самых быстрорастущих компаний Inc. на северо-востоке в 2021, 202 и 2023 годах. Snappy является надежным партнером по подаркам для более чем 43% компаний из списка Fortune 100, а также тысяч людей, которые используют Snappy для личного подарка. Snappy отправил более трех миллионов подарков по всему миру. Snappy стремится объединять людей и развивать значимые отношения с помощью силы благодарности и подарков. Наш опыт выбора получателей гарантирует, что дарители отправят идеальный подарок каждый раз, для каждого и по любому поводу. Snappy попал в список Fortune
StarMeUp
starmeup.com
Обратная связь является краеугольным камнем плана компании по постоянному развитию сотрудников. Собирайте отзывы из отчетов сотрудников, коллег и руководителей, чтобы определить их сильные стороны и области для улучшения, чтобы работать бок о бок и помочь им стать более продуктивными.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Мы являемся отмеченной наградами платформой для вовлечения и признания сотрудников, которая помогает HR-специалистам создавать успешную рабочую культуру с помощью инновационных решений на базе искусственного интеллекта и SaaS, а именно: Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks и Vantage Fit. Наша база пользователей насчитывает более 2 миллионов сотрудников и более 700 клиентов по всему миру. Сотрудники, использующие нашу платформу, могут: обменивать свои бонусные баллы на подарочные карты от более чем 1000 брендов с помощью глобального каталога вознаграждений, делать покупки в магазине Amazon, бронировать впечатления или покупать товары из вариантов, доступных в более чем 59 странах. Он также обеспечивает плавную интеграцию с такими инструментами, как Teams и Slack, чтобы упростить распознавание. Наша платформа также предлагает ряд преимуществ, таких как награды за выслугу лет, включая юбилейные баллы, ежегодник цифровых услуг и специальный каталог Milestone. Мы также являемся предпочтительным партнером Microsoft Teams, People Strong и других платформ HRMS/HCM.
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа командного успеха помогает вам создавать успешные команды и здоровые организации, прислушиваясь к каждому сотруднику и предоставляя лидерам соответствующие идеи и действия, которые дают четкие и измеримые результаты. Мы освобождаем время, чтобы ваши руководители могли сосредоточиться на том, что действительно важно. Наше решение основано на научных данных, подкреплено данными и основано на искусственном интеллекте, помогая организациям по всему миру упростить процесс повышения вовлеченности, снизить уровень стресса и текучесть кадров. С первого взгляда вы получите общее представление о температуре всей вашей организации. Это позволяет легко выявить области, которые ваши сотрудники любят или хотят развивать, а вы получаете возможность выявлять проблемы до того, как они обострятся, и вместе добиваться выигрышных результатов.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотрудники признавали и вознаграждали друг друга в качестве стимула за производительность и поведение, соответствующие ценностям компании. В число клиентов Workhuman входят Symantec, Intuit, JetBlue, Cisco и InterContinental Hotels Group. В феврале 2019 года компания сменила название с Globoforce на Workhuman.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — это платформа для взаимодействия и вознаграждения сотрудников, которая позволяет легко сказать вашей команде спасибо, поздравления, прощание, отличную работу и многое другое. PerkSweet предлагает интуитивно понятный процесс вознаграждений и погашения, неограниченное количество цифровых групповых карт и автоматизированные сетевые возможности. PerkSweet позволяет вашей компании тратить средства непосредственно на сотрудников и показывать своей команде, что вы заботитесь о ней. PerkSweet легко интегрируется со Slack. Посетите нас в магазине приложений Slack!
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products и 2500 других, предлагает комплексный набор продуктов, включающий HR и расчет заработной платы, посещаемость, производительность, Отслеживание кандидатов, взаимодействие, LMS и более 50 модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-операции, безошибочно рассчитывать заработную плату, своевременно выплачивать зарплату, отслеживать посещаемость сотрудников, работу сотрудников на работе и вне ее, отслеживать производительность сотрудников, анализировать резюме, отправлять письма с предложениями и делать многое другое. Присоединяйтесь к нам в путешествии по новому определению совершенства в области управления персоналом.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью системы вознаграждений, используя рабочие процессы в масштабе. Мы интегрируемся с CRM, инструментами опросов и инструментами электронной почты, а также предлагаем решения API для непосредственной интеграции с вашими продуктами. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат. Более 2000 клиентов отправили более 80 миллионов вознаграждений по всему миру, что сделало Plum основой для фирменных платежей.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard заменяет открытку, которую раздают и подписывают, переосмысливая признательность на рабочем месте в особых случаях для сотрудников. Его также можно использовать для корпоративных мероприятий, рекламных акций и многого другого. Пользователь создает групповые карточки Kudoboard; вносить контент; пригласите других опубликовать сообщение, а затем доставьте его получателям. Kudoboard, используемый командами любого размера (и особенно ценный, когда некоторые сотрудники работают удаленно), идеально подходит для особых случаев, которые наиболее важны: дни рождения, юбилеи работы, адаптация, прощания, выздоровление, поздравления и т. д.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack — это корпоративная платформа подарков на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации в любом масштабе. Компания стремится помочь своим клиентам, оптимизируя процесс подарков с помощью технологии искусственного интеллекта, чтобы эффективно выбирать наиболее подходящий подарок для любого человека. Независимо от того, рассчитан ли ваш список на 1 или 50 000 получателей, Giftpack может удовлетворить различные функции персонализации в зависимости от случая подарка. Giftpack работает по всему миру, поэтому получатели могут забрать свой подарок или сделать пожертвование в благотворительную организацию по своему выбору, где бы они ни находились.
CorporateGift.com
corporategift.com
Корпоративный подарок — это платформа для подарков, которая была разработана для постоянных программных подарков. Делайте покупки, сохраняйте и настраивайте все один раз, а затем привлекайте внимание за считанные минуты. Наше решение было основано на трех основных принципах: огромном разнообразии продуктов, обеспечивающих удовлетворение получателей, передовых технологиях и автоматизации для бесперебойного управления процессами, а также команде экспертов, готовых предоставить передовой опыт и поддержку, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей каждого клиента.
Awardco
award.co
Awardco повышает производительность, сокращает расходы и формирует культуру посредством признания и вознаграждений, основанных на ценностях. Получите доступ к крупнейшей сети вознаграждений на планете и получите поддержку по соблюдению налогового законодательства для вознаграждений ваших сотрудников благодаря уникальному партнерству Awardco с Amazon Business и Deloitte. Наслаждайтесь любыми программами признания по выгодной цене на одной простой и удобной в использовании платформе.
Guusto
guusto.com
Признание призвано повлиять на удержание сотрудников на передовой. Это не очередная программа баллов! Начните через несколько минут, а не месяцев, с бесплатной однопользовательской учетной записи, которая может отправлять вознаграждения кому угодно. Гибкая доставка для сотрудников, работающих на переднем крае, через Интернет, мобильное приложение, телевизионные дисплеи и возможности печати, для использования которых не требуется никаких технологий. 5-кратное ВОЗДЕЙСТВИЕ на ваш бюджет — платите только за тех, кто может выразить признание, никаких наценок, невостребованные подарки возвращаются, а с каждым отправленным подарком предоставляется 1 день чистой воды.
GroupGreeting
groupgreeting.com
В GroupGreeting мы верим, что мир становится лучше, когда люди чувствуют, что их ценят. В этом наша миссия: помочь людям легко выразить благодарность — одному человеку, по одной открытке за раз. Наш сервис позволяет вам создать цифровую карту и подписать ее несколькими людьми. Наш современный подход к подписанию и отправке традиционных поздравительных открыток от группы прост в использовании. У вас есть коллеги, которые работают удаленно, или друзья по всей стране? Без проблем! Мы позволяем вам собрать столько подписей, сколько захотите, просто поделившись ссылкой. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что у вас не хватит места для подписи или вы потеряете карту. Дни раздачи папок из манильской бумаги прошли! Сегодня GroupGreeting используют более 10 000 компаний и было отправлено более 50 000 000 благодарственных сообщений в 195 стран. Мы ценим разнообразие мышления и происхождения и стремимся к инклюзивной культуре, поддерживающей личный и профессиональный рост и чуткой к другим.
Kudos
kudos.com
Отмеченная наградами платформа признания сотрудников Kudos позволяет организациям создавать эффективные и устойчивые условия для сотрудников, которые приводят к большей вовлеченности сотрудников и улучшению бизнес-результатов.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — единственная платформа, созданная для MSP, сочетающая CSAT, NPS, признание сотрудников и геймификацию. Отслеживайте показатели, которые наиболее важны для повышения вовлеченности сотрудников, удовлетворенности клиентов и заключения большего количества сделок! Crewhu — это платформа обратной связи, геймификации и признания клиентов, созданная для MSP. Crewhu предлагает интеграцию с большинством программных платформ MSP для отслеживания важных ключевых показателей эффективности, включая PSA, CRM, инструменты документации и показатели провайдера VoIP. Миссия Crewhu — праздновать ежедневные победы и создавать более сильную культуру.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гантт) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратегии и достигая ключевых показателей с помощью 🎯Стратегий, OKR и KPI. Принимайте более быстрые и разумные решения в этом гибком деловом мире, генерируя одним нажатием кнопки отчеты и информационные панели KPI в реальном времени. 🙂Привлекайте и мотивируйте своих сотрудников и команды с помощью системы вознаграждений, еженедельных проверок, личных встреч и внутренних рейтингов. Получите полный обзор своих проектов с помощью простого в применении и эффективного проекта (включая диаграмму Ганта). ) и управление задачами (включая Канбан); легко генерировать счета-фактуры по проектам - 💡Проводить мозговой штурм и планировать с помощью наших досок и шаблонов - Отслеживать и конвертировать своих потенциальных клиентов в продажи и клиентов с помощью нашего модуля CRM - Устранять пробелы в навыках членов вашей команды с помощью Learning💡Hub; загрузите свой собственный файл/видеоконтент, чтобы обеспечить личный рост и рост компании, а также упростить адаптацию. Отслеживайте посещаемость сотрудников и измеряйте по времени эффективность проектов, ключевых результатов и задач. Формы и опросы с помощью перетаскивания позволяют легко собирать и анализировать данные и информацию. - FlowyTeam лучше всего подходит для организаций со штатом от 5 до 1000+ сотрудников. - FlowyTeam поддерживает и обслуживает более 1000 организаций в более чем 90 странах. - Программное обеспечение FlowyTeam доступно на следующих языках: английском, немецком, португальском, итальянском, испанском, французском, китайском. , арабский, бахасский, индонезийский, вьетнамский, тайский, персидский, греческий, турецкий, русский, хинди, корейский, японский, словенский, словацкий, сербский, хорватский, польский, венгерский, чешский, украинский, румынский, болгарский - наши замечательные💐клиенты Roche, ADDX, BuddyBoss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr и многие другие...flowyteam.com Вам нужен коучинг OKR: FlowyTeam рекомендует Институт OKR - okrinstitute.org
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая объявления, помощников на рабочем месте с искусственным интеллектом, конкурсы, опросы и многое другое. Ассамблея предоставляет обширный каталог вознаграждений, таких как подарочные карты, специальные сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования, способствуя созданию культуры на рабочем месте, где сотрудники чувствуют себя ценными, оцененными и связанными. Мощная аналитика позволяет менеджерам получить представление о настроениях в компании, создавая среду, в которой сотрудники чувствуют себя услышанными и понятыми. Признавайте свою команду значимым образом. Совместите основные ценности с признанием, чтобы поощрять ежедневную поддержку команды. Повысьте узнаваемость с помощью обширного каталога наград, включая подарочные карты, сувениры, культурные награды и благотворительные пожертвования. Автоматизируйте этапы и распознавание юбилеев. Отпразднуйте день рождения или годовщину каждого товарища по команде с помощью автоматизированных настраиваемых сообщений. Полная интеграция с Microsoft Teams и Slack Engage там, где вы уже работаете, с безопасной интеграцией и обновлением данных в реальном времени. Введите данные один раз для немедленной синхронизации между платформами. Повысьте вовлеченность сотрудников. Используйте обновления для генеральных директоров и руководителей, различные опросы сотрудников, еженедельные проверки и опросы удовлетворенности для повышения вовлеченности. Оптимизируйте внутренние коммуникации. Используйте такие инструменты, как шаблоны AMA, ленты новостей, шаблоны справки, групповые каналы, ледоколы, средства управления идеями, внутренние вики-страницы и инструменты для встреч, чтобы улучшить рабочие процессы общения. Повысьте производительность команды. Используйте ежедневные отчеты, повестки дня, заметки о встречах, отзывы о продуктах, списки побед и облегченную CRM для продаж, чтобы повысить производительность. Упрощение HR и рекрутинга. Внедряйте опросы по льготам для сотрудников, собеседования при увольнении, оценки eNPS, внутренние рекомендации, вопросы на собеседованиях и отзывы о новых сотрудниках, а также отслеживание рабочего времени подрядчиков и другие шаблоны HR.
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