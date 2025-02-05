Программное обеспечение для распознавания сотрудников - Самые популярные приложения - Словения

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club — это глобальная платформа для взаимодействия с сотрудниками, обеспечивающая удобство и благополучие на рабочем месте благодаря таким функциям, как вознаграждения, признание, льготы, гибкие льготы для сотрудников и создание сообщества на единой платформе. - Мы являемся комплексной цифровой платформой вознаграждения и признания, которая позволяет менеджерам и организациям благодарить сотрудников за их усилия одним нажатием кнопки. С помощью платформы сотрудники могут давать пятерки, лайки, комментарии и многое другое, чтобы выразить свою признательность своим коллегам. Наша платформа R&R также сочетается с глобальным рынком вознаграждений, который позволяет сотрудникам выбирать из более чем 10 000+ мировых брендов. - Наше решение Perks & Privileges позволяет организациям увеличить доходы сотрудников, предлагая уникальные и эксклюзивные корпоративные предложения и предложения по всей стране. Благодаря нашему предложению «Гибкие льготы» компании могут создавать несколько типов кошельков для сотрудников, адаптированных к конкретным рынкам, например, кошельки для здоровья, работы на дому, кошельки для обучения и развития и т. д. - Наше решение Community and Fun Zone объединяет несколько программ взаимодействия с сотрудниками на одной платформе. Благодаря таким программам, как внутрикорпоративные игры с живыми списками лидеров, одноранговыми торговыми площадками и клубами по интересам, наше решение предлагает нечто уникальное для объединения сотрудников организаций любого типа. - Наше решение Financial Wellness помогает сотрудникам стать финансово подкованными, предлагая возможность экономить, получать кредиты и авансовые платежи по доступным ценам и с нулевыми процентными ставками. О Advantage Club Мы являемся глобальной платформой для взаимодействия с сотрудниками с такими функциями, как вознаграждения, признание, создание сообщества и FlexBen на единой платформе. Мы предоставляем комплексные решения для облегчения вовлечения сотрудников посредством эксклюзивных привилегий и вознаграждений от более чем 10 000 наших брендовых партнеров. Advantage Club, основанный в 2016 году, является детищем аспирантов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Сураба Деора и Смити Бхатт Деора, которые определили льготы для сотрудников как пространство для создания прорывов с помощью интеллектуального анализа данных и анализа. С тех пор мы переосмыслили льготы для сотрудников, выйдя за рамки традиционной политики резервного фонда и корпоративных скидок. В настоящее время наша штаб-квартира находится в Делавэре, у нас более 3 миллионов пользователей и более 1000 впечатляющих клиентских портфелей, включая Accenture, BCG, Concentrix, Tele Performance, Hexaware, Target и многие другие, а также мы присутствуем в более чем 100 странах. Мы гордимся тем, что предоставляем масштабируемую, настраиваемую и экономически эффективную программу, позволяющую вывести вовлеченность сотрудников на новый уровень. Наша единая платформа предлагает широкий спектр программ признания, включая награды за пройденные этапы/юбилеи/леты службы, точечные бонусы в реальном времени, автоматические стимулы, взаимное признание, программы адаптации, оздоровительные программы, ежеквартальные и годовые премии за производительность. , программы подарочных карт, эксклюзивные предложения от более чем 10 000 мировых брендов и т. д. В 2022 году мы были удостоены наград «Отличник в глобальной программе исследований и разработок», «Отличник в вовлечении сотрудников» и «Отличник в опыте сотрудников» от Всемирного конгресса по правам человека. Наше приложение Advantage Club, призванное помочь организациям поддерживать вовлеченность и мотивацию своих сотрудников, поддерживается хорошо продуманным решением по вовлечению сотрудников, которое предлагает пользователям лучший в своем классе опыт. Платформа призвана совершить революцию в отрасли, напрямую влияя на набор и удержание сотрудников с помощью исчерпывающего инструмента вовлечения сотрудников. Наша миссия Мы представляем себе мир, в котором сотрудники очень заинтересованы и счастливы, и на каждом рабочем месте, большом или маленьком, существует позитивная культура признательности и признания. Мы здесь, чтобы помочь организациям создавать и реализовывать программы повышения квалификации и вовлечения сотрудников, которые соответствуют их культуре и ценностям.