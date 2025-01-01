Программное обеспечение для распознавания сотрудников - Самые популярные приложения - Непал

GroupGreeting

groupgreeting.com

В GroupGreeting мы верим, что мир становится лучше, когда люди чувствуют, что их ценят. В этом наша миссия: помочь людям легко выразить благодарность — одному человеку, по одной открытке за раз. Наш сервис позволяет вам создать цифровую карту и подписать ее несколькими людьми. Наш современный подход...